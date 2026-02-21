Christian Petersen mostró cómo se logra una milanesa de pollo perfecta: “De a poco, vuelvo a cocinar”

El chef Christian Petersen volvió a cocinar y mostró cómo se hace una milanesa de pollo

Christian Petersen, reconocido chef argentino, atraviesa una etapa de recuperación después de estar grave debido a una crisis de salud ocurrida durante una excursión al volcán Lanín. A poco más de un mes de recibir el alta médica, Petersen regresó a la cocina con entusiasmo.

El chef publicó una historia preparando una milanesa de pollo a la parmesana, enfundado en un delantal azul y camisa blanca. Durante la elaboración de la receta, explicó que utiliza pollo de Entre Ríos, afirmando que “es un pollo bien criado, con muchísimo sabor”. Destacó la relevancia de la huevada, como se llama el baño de huevo previo al empanado, recomendando calcular un huevo y medio por milanesa para que la carne absorba los aromas.

Entre sus consejos culinarios, Petersen sugirió emplear pan rallado tipo inglés y queso parmesano de buena calidad. Subrayó que prefiere el muslo para obtener mayor sabor y que la milanesa sea fina y extensa. Finalmente, presentó su plato, al que llamó Milanesa Emilio en homenaje al “empleado del mes” de su restaurante: milanesa de pollo a la parmesana, crème brûlée de choclos, tomates frescos y papas rejilla.

Además de cocinar, Petersen insistió en la importancia de elegir ingredientes frescos y en la calidad del queso. Remarcó que el pollo destaca por su capacidad para absorber sabores y recomendó cuidar el empanado para lograr el mejor resultado en el plato.

Christian Petersen volvió a cocinar: el paso a paso para su milanesa de pollo

En el aspecto físico, hace poco Petersen compartió avances de su rehabilitación remando en los canales del Delta del Paraná. Según mostró en redes sociales, realiza esta actividad bajo supervisión, desarrollándose de forma progresiva luego del alta médica. “100 pulsaciones... un lindo ritmo y volver al río”, escribió junto a un video, reflejando su satisfacción por recuperar parcialmente la actividad deportiva.

El chef prioriza la paciencia y la introspección durante su recuperación en San Pedro y en el Delta, acompañado por su esposa Sofía Zelaschi y su entorno familiar. Compartió imágenes descendiendo escaleras con precaución y realizando ejercicios en casa. “Empezando de vuelta. Tratando de aprender”, publicó, y resaltó la importancia de la gratitud y la actitud positiva.

Petersen relató que el proceso fue paulatino: tras el alta, indicó que mantenía apenas un 5% de su capacidad física y una pérdida de casi dieciocho kilos. “Voy mejorando casi un 10% por semana... Hoy estoy al 20%, aprendiendo a reeducar mis neuronas, mis nervios, mis músculos”, explicó. Decidió reducir la carga laboral y tomarse los fines de semana para descansar, convencido de priorizar la salud y el bienestar emocional.

El episodio crítico comenzó el 12 de diciembre pasado en el volcán Lanín, en San Martín de los Andes. Petersen, tras un año de mucha exigencia personal y profesional, realizó la excursión como un reto personal. Durante el ascenso, experimentó ansiedad, dificultad para respirar y un ataque de pánico, seguido de una arritmia cardíaca.

Christian Petersen, en otro paso de su recuperación, se mostró remando en el Delta del Paraná

Prefectura lo asistió y fue trasladado a un hospital, donde ingresó en estado crítico por falla multiorgánica e inflamación cardíaca (miocarditis), requiriendo respirador y permaneciendo casi treinta días inconsciente en la unidad coronaria del Hospital Alemán de Buenos Aires. “Me desperté sintiendo mucho amor. Mi familia entraba mucho a la terapia a darme energías”, recordó el chef.

Petersen agradeció al equipo médico, destacando al doctor Víctor Perrone, y a quienes lo apoyaron en los momentos más complejos. Reconoció que el episodio se desencadenó por varios factores: la muerte de un socio, estrés laboral, una intoxicación previa y el esfuerzo físico. Señaló que no repetirá experiencias de ese tipo, eligiendo actividades más serenas en la naturaleza en adelante.

En un momento de reflexión, confesó que ignoró señales de advertencia: “Ya tenía el corazón inflamado antes de subir al Lanín y estaba re estresado, y no me di cuenta”, relató. Insistió en la importancia de escuchar al propio cuerpo y hacerse controles médicos: “Escúchense mejor, háganse mejores chequeos”, recomendó, subrayando la necesidad de monitorear las pulsaciones y tomarse el tiempo para los chequeos preventivos.

El mensaje de Petersen ahonda en el cuidado de la salud y el valor de los vínculos. Rodearse de seres queridos le ayudó a afrontar los desafíos diarios y a valorar el acompañamiento tanto en la vida como en la recuperación.