William Fichtner en Talamasca: “Jasper es una persona que se sienta paciente y hace lo necesario para llegar a donde quiere”

Talamasca: La Orden Secreta

El estreno en Netflix de Talamasca: La Orden Secreta esta semana introduce a los espectadores en una trama dominada por agentes secretos, archivos prohibidos y batallas entre inmortales. Para William Fichtner, integrante del elenco, el impacto principal está en la manera en que la serie “expande el universo inmortal y se adentra en los secretos de la misteriosa organización”, relata a Teleshow.

El argumento arranca cuando Guy Anatole, rol a cargo de Nicholas Denton, se topa con una oferta sorprendente justo antes de terminar la carrera de Derecho. “Un representante de Talamasca, una agencia secreta dedicada a observar, estudiar y, cuando es necesario, intervenir frente a fenómenos sobrenaturales", aparece en la vida del protagonista, poniendo en jaque su rutina y sus certezas.

La producción, compuesta por seis episodios, muestra a fondo el trabajo de la enigmática entidad encargada de vigilar el equilibrio entre seres humanos y criaturas sobrenaturales, mientras se despliegan conexiones entre los universos de Entrevista con el vampiro y Las brujas de Mayfair. Uno de los aspectos que más destaca es la revelación de que ambos mundos forman parte de una sola mitología.

William Fichtner interpreta a Jasper, un personaje original en televisión creado especialmente para Talamasca: La Orden Secreta (Foto: David Gennard/AMC)

William Fichtner aborda la creación de Jasper, personaje central en Talamasca: La Orden Secreta de Anne Rice, como un desafío sin precedentes en su carrera y una oportunidad para desarrollar un protagonista original en televisión. El proceso de construcción surgió desde la libertad creativa, dado que la propia Anne Rice nunca escribió un libro sobre la Talamasca, sino que solo hizo referencias sobre ella en su universo literario.

“Me dijeron ciertas cosas y luego me dijeron: ‘Completa el rompecabezas’. Y si tenía preguntas, siempre estaban ahí. Tenían una gran dirección y aportaban ideas durante todo el proceso”, explica Fichtner a Teleshow, sobre el inicio de este camino.

Antes de comenzar el rodaje, el actor se reunió con John Lee Hancock y Mark Lafferty, showrunners de la serie, además de los productores Mark Johnson y Tom Williams. Ninguno contaba con un guion previo del personaje, lo que transformó a Jasper en un territorio completamente inexplorado.

Talamasca: La Orden Secreta fusiona los universos de Entrevista con el vampiro y Las brujas de Mayfair en una mitología compartida (Foto: David Gennard/AMC)

El acercamiento de Fichtner se sustentó en las primeras impresiones que le transmitieron los showrunners. “Es diferente. Es un poco obrero”, recuerda que le dijeron. Jasper aparece en un Londres enigmático, y según Fichtner, “hay mucho por descubrir sobre lo que siente Jasper y por qué está allí”. El actor subraya que las verdaderas motivaciones del personaje apenas comienzan a revelarse completamente hacia el cuarto episodio, en circunstancias llenas de misterio.

En cuanto al proceso creativo, Fichtner remarca la satisfacción de participar en un ambiente donde pudo aportar sus propios matices. “A mí me encanta cuando hay un camino abierto y me animan a rellenar los huecos sobre quién es este tipo. Los buenos guiones te aportan más y más cada vez que los lees, y Talamasca no me decepcionó en ese sentido. Fue un verdadero placer explorar y extraer lo máximo posible de ese material”.

La serie, compuesta por seis episodios, explora el equilibrio entre humanos y criaturas sobrenaturales en un Londres enigmático (Foto: David Gennard/AMC)

El terror gótico, núcleo del género en la serie, se construye, según Fichtner, sobre aspectos psicológicos y no necesariamente explícitos. “Normalmente no pienso en esos términos. Me enfoco en quiénes son estos personajes y qué sucede con Jasper en cada momento. Cuando empiezas a unir las piezas, todo cobra sentido”, expone el actor. Añade que la libertad y la confianza concedidas por el equipo creativo le permitieron sumergirse en el mundo de Jasper: “cuando te sientes libre, realmente puedes darlo todo”.

Respecto al poder interior de Jasper, Fichtner señala la importancia de una combinación de factores. “Probablemente sea una combinación de conocimiento, paciencia y mucho más. Jasper escucha, sabe lo que quiere. Cuando conoce a Guy, el protagonista, percibe que podría ayudarle de alguna forma en el camino en el que se encuentra”, relata a Teleshow.

“Jasper es ese tipo de persona que se sienta, es paciente y hace lo necesario para llegar a donde quiere. Pero si te interpones en su camino y él no quiere que estés ahí, te apartará”, así describe a su personaje (Foto: David Gennard/AMC)

Jasper es descrito por el actor como alguien metódico y paciente: “Jasper es ese tipo de persona que se sienta, es paciente y hace lo necesario para llegar a donde quiere. Pero si te interpones en su camino y él no quiere que estés ahí, te apartará”.

Sobre los criterios para elegir proyectos, Fichtner admite que nunca sigue una plantilla. “Nunca hay nada fijo, no hay una plantilla. A veces lees algo y te llega, sientes que te habla, tienes un presentimiento sobre ese proyecto. Así decido”, comenta. También descarta buscar un hilo conductor entre sus personajes: “No creo que haya una fórmula sobre lo que quiero interpretar. Jasper es un tipo que, si te interpones en su camino, habrá problemas, pero nunca he hecho a alguien como él antes”.

“Me encantaría visitarlos. Espero muy pronto poder viajar a la Argentina", le dijo a Teleshow

El actor destaca que el formato de las series actuales, que permite un desarrollo prolongado de los personajes, es un aliciente especial en su carrera. “No se puede trabajar pensando en lo que podría pasar en el futuro. Los showrunners seguramente tienen ideas, y espero que podamos explorarlas si hay más temporadas”, indica, abriendo la puerta a futuras profundizaciones en el universo de Jasper.

La relación de Fichtner con la audiencia hispanoamericana posee un matiz singular, en especial con la de Argentina, donde la serie ya está disponible. “Me encantaría visitarlos. Espero muy pronto poder viajar a la Argentina”, le dijo a Teleshow.

Consultado sobre su conocimiento de producciones argentinas, Fichtner confiesa dejarse guiar habitualmente por las recomendaciones familiares, especialmente de su hijo mayor, a quien pide consejos sobre películas y series: “Cuando tengo dudas sobre una película, mi hijo me manda un correo con todos los detalles. Pero mándenme ustedes algunas recomendaciones”, propone a Teleshow.