Pampita se animó a responder preguntas atrevidas: ¿haría un trío con su pareja?

La modelo disfruta del verano en Punta del Este junto a su pareja, hijos y amigos. Siempre requerida por los medios, se enfrentó a ping-pong con una pregunta clave relacionada a Martín Pepa

La modelo aceptó un ping pong picante de preguntas y respuestas

Se sabe, si es verano y es Punta del Este, esa es la gran vidriera para una legión de personajes famosos que cruzan el charco de Argentina a Uruguay. Y entre ellos, desde hace años, no puede faltar Pampita.

Esta vez, la modelo y conductora de TV fue requerida para un ping-pong picante de preguntas y respuestas, casi todas involucrando a su pareja, el polista Martín Pepa, con quien viajó para pasar las Fiestas, primero, para despué seguir disfrutando de los primeros días del verano esteño 2026.

El juego SI O NO? se lo propusieron desde DGO Stream de DirectTV. Y Pampita, radiante y cómplice frente a la cámara, se enfrentó al siguiente cuestionario:

Pampita disfruta del verano en
Pampita disfruta del verano en Punta del Este junto a su pareja, el polista Martín Pepa

—¿Que tu pareja te cancele una cita por un partido de polo?

—¿Irte de viaje con Wanda y Zara Nara?

—¿Te propone vivr juntos al mes de conocerte?

—¿Que te saquen fotos sin pedir permiso?

—¿Relación a distancia?

—¿La gente que sigue a su ex pareja en las redes?

Y, para el final, la más desafiante:

—¿Sumar un tercero a la pareja para una noche distinta?

Las respuestas fueron en modo dígalo-con-mímica (pulgar para arriba/pulgar para abajo), así que los lectores tendrán que apelar al video: mejor mirar que explicar...

Pampita deslumbra en el Este
Pampita deslumbra en el Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa

Por cierto, decíamos que Pampita viajó a Punta para recibir las Fiestas, rodeada por sus hijos Bautista,Beltrán,Benicio VicuñayAnita García Moritán y Martín Pepa, su pareja, eligiendo la costa uruguaya como escenario para celebrar el verano en familia y entregarse a la energía vibrante de la temporada. Después de los reencuentros y los festejos de fin de año, la modelo se sumó a la movida nocturna de la ciudad y compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que reflejaron su inconfundible glamour, su espíritu festivo y el costado más romántico de su presente.

El look que eligió para una de sus noches más recordadas marcó tendencia: minifalda negra con detalles metálicos, top negro con tirantes, botas bucaneras y una campera de cuero oversize. Bajo la luna llena y las luces tenues de un exclusivo parador sobre la arena, la conductora volvió a demostrar por qué es un ícono de moda y sofisticación, destacándose entre la multitud con un estilo que equilibra modernidad y sensualidad.

Sin embargo, la postal que acaparó la atención de sus seguidores fue la que la mostró besándose con su pareja. En medio de la pista de baile, rodeados de amigos y música, la pareja se fundió en un abrazo y un beso apasionado, captado en una imagen espontánea que transmite complicidad, deseo y el disfrute pleno de la relación. Pampita y Pepa no ocultaron su conexión ni su alegría, y el gesto —lejos de ser casual— se convirtió en el símbolo de un verano vivido con intensidad y en clave de amor. Ese beso selló la jornada y se sumó al álbum de recuerdos de una temporada marcada por el romance y la felicidad compartida.

La modelo disfrutó de la noche esteña junto a su pareja y amigos (Video: Instagram)

La noche continuó con risas, charlas y camaradería: la modelo y el polista posaron sonrientes y abrazados junto a Guillermo Ardohain, el hermano de la animadora y otros amigos en el interior de una carpa sobre la playa, en un ambiente distendido y festivo. Las imágenes capturaron el espíritu alegre y relajado del grupo, donde la amistad y la buena onda fueron protagonistas junto al mar.

Durante el día, la pareja aprovechó también para disfrutar juntos de la playa y el atardecer, alternando abrazos, miradas cómplices y selfies con el mar de fondo. Las imágenes diurnas y nocturnas reflejaron la fluidez con la que Pampita y Pepa transitan el verano: alternan momentos románticos y gestos de ternura con el despliegue de estilo y la integración a la movida social.

Diego Leuco reveló cómo es

Laura Ubfal lloró de emoción

Las románticas coincidencias de Rusherking

El video de Sofía "La

Faustino Oro obtuvo otro importante reconocimiento del mundo del ajedrez: “¡Su futuro es brillante!”

Diego Leuco reveló cómo es su dieta: “Más carnes, más proteínas y no tanto carbohidratos”

Provea exigió al régimen chavista condiciones seguras para el regreso de opositores exiliados y el fin de la represión

