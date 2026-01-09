Pampita se animó a responder preguntas atrevidas: ¿haría un trío con su pareja?

La modelo aceptó un ping pong picante de preguntas y respuestas

Se sabe, si es verano y es Punta del Este, esa es la gran vidriera para una legión de personajes famosos que cruzan el charco de Argentina a Uruguay. Y entre ellos, desde hace años, no puede faltar Pampita.

Esta vez, la modelo y conductora de TV fue requerida para un ping-pong picante de preguntas y respuestas, casi todas involucrando a su pareja, el polista Martín Pepa, con quien viajó para pasar las Fiestas, primero, para despué seguir disfrutando de los primeros días del verano esteño 2026.

El juego SI O NO? se lo propusieron desde DGO Stream de DirectTV. Y Pampita, radiante y cómplice frente a la cámara, se enfrentó al siguiente cuestionario:

Pampita disfruta del verano en Punta del Este junto a su pareja, el polista Martín Pepa

—¿Que tu pareja te cancele una cita por un partido de polo?

—¿Irte de viaje con Wanda y Zara Nara?

—¿Te propone vivr juntos al mes de conocerte?

—¿Que te saquen fotos sin pedir permiso?

—¿Relación a distancia?

—¿La gente que sigue a su ex pareja en las redes?

Y, para el final, la más desafiante:

—¿Sumar un tercero a la pareja para una noche distinta?

Las respuestas fueron en modo dígalo-con-mímica (pulgar para arriba/pulgar para abajo), así que los lectores tendrán que apelar al video: mejor mirar que explicar...

Pampita deslumbra en el Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa

Por cierto, decíamos que Pampita viajó a Punta para recibir las Fiestas, rodeada por sus hijos Bautista,Beltrán,Benicio VicuñayAnita García Moritán y Martín Pepa, su pareja, eligiendo la costa uruguaya como escenario para celebrar el verano en familia y entregarse a la energía vibrante de la temporada. Después de los reencuentros y los festejos de fin de año, la modelo se sumó a la movida nocturna de la ciudad y compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que reflejaron su inconfundible glamour, su espíritu festivo y el costado más romántico de su presente.

El look que eligió para una de sus noches más recordadas marcó tendencia: minifalda negra con detalles metálicos, top negro con tirantes, botas bucaneras y una campera de cuero oversize. Bajo la luna llena y las luces tenues de un exclusivo parador sobre la arena, la conductora volvió a demostrar por qué es un ícono de moda y sofisticación, destacándose entre la multitud con un estilo que equilibra modernidad y sensualidad.

Sin embargo, la postal que acaparó la atención de sus seguidores fue la que la mostró besándose con su pareja. En medio de la pista de baile, rodeados de amigos y música, la pareja se fundió en un abrazo y un beso apasionado, captado en una imagen espontánea que transmite complicidad, deseo y el disfrute pleno de la relación. Pampita y Pepa no ocultaron su conexión ni su alegría, y el gesto —lejos de ser casual— se convirtió en el símbolo de un verano vivido con intensidad y en clave de amor. Ese beso selló la jornada y se sumó al álbum de recuerdos de una temporada marcada por el romance y la felicidad compartida.

La modelo disfrutó de la noche esteña junto a su pareja y amigos (Video: Instagram)

La noche continuó con risas, charlas y camaradería: la modelo y el polista posaron sonrientes y abrazados junto a Guillermo Ardohain, el hermano de la animadora y otros amigos en el interior de una carpa sobre la playa, en un ambiente distendido y festivo. Las imágenes capturaron el espíritu alegre y relajado del grupo, donde la amistad y la buena onda fueron protagonistas junto al mar.

Durante el día, la pareja aprovechó también para disfrutar juntos de la playa y el atardecer, alternando abrazos, miradas cómplices y selfies con el mar de fondo. Las imágenes diurnas y nocturnas reflejaron la fluidez con la que Pampita y Pepa transitan el verano: alternan momentos románticos y gestos de ternura con el despliegue de estilo y la integración a la movida social.