La nueva aventura de Los Totora: un viaje a la intimidad de la banda entre asados, música y amigos

Juani Giorgetti y Juan Manuel Prieto cuentan de qué se trata Club Totora (Infobae en Vivo)

La vida como un escenario y el escenario de la vida como lugar para ratificar a diario las convicciones y los lazos afectivos. O la filosofía según Los Totora. Formados a comienzos de los 2000 en la ciudad de La Plata, el grupo de cumbia pop recorrió el mundo con sus canciones bailables creadas sobre esas bases sólidas que se forjaron en la ciudad de las diagonales. Ahora, casi como una retribución a tanto cariño, abren la puerta de su intimidad para compartir con colegas y amigos y, de paso, convidarle a su público un poco de su mundo interior.

Juani Giorgetti y Juan Manuel Prieto visitaron La Mañana de Infobae para repasar su trayectoria y contar de qué se trata el nuevo proyecto. Surgido en colaboración con Warner Music Cono Sur e Infobae, Club Totora propone un formato innovador al fusionar música, asado y encuentros con figuras del espectáculo en un ambiente de camaradería. Este ciclo busca mostrar la cocina y el costado humano de una de las bandas más populares de la música festiva argentina, abriendo las puertas a la amistad y la tradición en cada episodio.

“El Club Totora nació con la idea de mostrar un poco la intimidad de la banda, de cómo somos nosotros tras bambalinas o bajo el escenario”, explicó Juani Giorgetti. “Y de paso también hacer música nueva con invitados, comer un asado, tomar una copa de vino o un vaso de cerveza”. El espíritu del ciclo, según el cantante, es tan simple como profundo: “Es una juntada entre amigos presentada como un club. Nosotros teníamos ganas de sacar música nueva, pero, sobre todo, juntarnos entre amigos, recordar anécdotas, y nos salió esto”.

Así fue el primer episodio de Club Totora: un culto a la amistad con el sello del grupo

La dinámica de los encuentros, que se inauguraron en el restaurante Roldán, se caracteriza por la espontaneidad y la cercanía con los invitados. “Cuando nos pusimos a hacer la lista de a quién invitábamos, en realidad parecía como si estuviésemos haciendo una lista de cumpleaños”, relató Giorgetti. Entre los primeros participantes estuvieron el Pollo Álvarez, Chule Von Wernich, Camilú, Yeyo De Gregorio y Cris Vanadía. “Son amigos de verdad, no es que están contratados, lo que hizo todo más divertido”, agregó Juan Manuel Quieto. Durante la apertura, Nicolás Giorgetti ofició de barman, mientras el resto de la banda recibía a los invitados entre chistes y brindis, generando un ambiente distendido y festivo.

La historia de Los Totora se remonta a La Plata, donde tres hermanos y un amigo de la infancia comenzaron a tocar en la casa familiar. “Empezamos indefinidamente en la casa de mi vieja, haciendo ruido en el garage. Sin pensar que esto podría terminar siendo un trabajo o una forma de vida como es la Totora, o que de nosotros vivan muchas familias. Teníamos en promedio 15, 16 años y era un juego”, recordó Giorgetti. Con el tiempo, la banda fue creciendo hasta alcanzar hitos como presentaciones ante doscientas mil personas en el aniversario de la ciudad y shows en eventos privados de celebridades y deportistas. “Estamos por cumplir 24 años de carrera y tenemos un promedio de ciento cincuenta shows por año”, detalló el músico.

El recorrido de la banda estuvo marcado por el esfuerzo y el apoyo familiar. “En un momento habíamos tocado veinte veces en un mes y nosotros lo hacíamos para divertinos. Entonces mi viejo dice: ‘¿Por qué no se organizan? Esto puede ser una empresa, un trabajo, una forma de vida’”, relató Juani. El grupo, que en sus inicios tocaba gratis para poder irse de vacaciones, fue profesionalizándose hasta convertirse en una pyme que hoy emplea a unas dieciocho personas en cada viaje, además de colaboradores eventuales.

Un poco de Los Totora en modo unplugged: "Márchate ahora" (Infobae en Vivo)

La vida personal y profesional de los músicos se entrelaza con la rutina de giras y presentaciones. “Antes en la gira dormíamos poco, ahora dormimos menos en nuestra casa y aprovechamos la gira para dormir”, bromeó Quieto. En esta dinámica, el equilibrio entre la música y la familia es un desafío constante. La banda suele tomarse un mes de descanso en abril o junio para estar con sus familias, aunque pronto extrañan la convivencia diaria.

El desafío de adaptarse a la industria musical actual también forma parte de la transformación constante. “Nosotros estuvimos en el medio de las dos generaciones. Hemos sacado discos físicos y también somos gente de redes sociales y tuvimos que aggiornarnos”, explicó Giorgetti. Sin embargo, la banda no se obsesiona con los números de las plataformas digitales: “No nos volvemos locos con eso, ni con los algoritmos, ni con cuántos me gusta tenemos, ni en cuántas listas estamos, porque si nos ponemos a full con, te terminás enfermando. Para algo tenemos una discográfica”, justificó.

Los episodios de Club Totora, disponibles los domingos a partir de las doce del mediodía por Infobae, combinan anécdotas, humor y música en vivo. “En estos capítulos hicimos temas random, que no sean de los invitados ni nuestros”, señaló Giorgetti, antes de brindar un adelanto: En el segundo capítulo, con Rodrigo Tapari, hicimos un compilado de dos canciones, uno de Perales y otro de Juan Gabriel”, adelantó Giorgetti. Con espíritu de guitarreada y sobremesa, El ciclo se distingue por su formato: “Sale un formato de chicos comiendo, contando, y después sale una canción. Esa canción puede usarse en cualquiera de las playlists de los fines de semana. O sea, que no todo queda solamente en un asado, sino que también tenés la música dentro del programa”.

Una mesa larga y un culto a la amistad: Una postal del primer capítulo de Club Totora

Para Los Totora, el Club Totora es la síntesis de una vida dedicada a la música y la amistad, un espacio donde la pasión y el trabajo se confunden con la celebración. “El objetivo termina siendo el mismo, por más que los caminos sean distintos. Nosotros buscamos que se divierta tanto la persona que fue invitada a una fiesta de su empresa y se encontró con Los Totora, como la que paga una entrada para verte en un show grande”, resumió Giorgetti. La banda, que ha recorrido escenarios de todo el país y el exterior, sigue apostando por la cercanía con su público y la autenticidad de sus encuentros.

La experiencia de Los Totora demuestra que la dedicación y la pasión por la música pueden transformar un juego de adolescentes en una carrera sólida y llena de momentos compartidos. El Club Totora es, para sus creadores, una oportunidad de celebrar ese recorrido junto a amigos y seguidores, manteniendo viva la esencia de la banda en cada encuentro.

La entrevista completa a Juani Giorgetti y Juan Manuel Quieto de Los Totora