Camila Plaate ganó Revelación en el Martín Fierro de Cine 2025 por la película Belén: “Se lo dedico a las mujeres pobres”

La actriz se impuso en su terna por la película, basada en un caso real, dirigida por Dolores Fonzi (Video: Martín Fierro de Cine 2025/ América)

La gala de los Premios Martín Fierro de Cine 2025 fue escenario de una celebración del talento y el compromiso social en el cine argentino con la consagración de Camila Plaate como Revelación por su actuación en la película Belén.

La actriz subió al escenario durante la ceremonia transmitida por América TV y recibió la estatuilla en la terna presentada por Micaela Riera y Tomás Kirzner, en una noche conducida por Teté Coustarot y Luciano Cáceres.

“Quiero dedicarles este premio a todas las mujeres, sobre todo a las mujeres pobres, que la tienen muy difíciles. Es el peor sector. No podemos no verlo”, destacó. “A Belén, por supuesto, por su gran coraje y por habernos dado voces a tantas y a todas. A mi provincia, Tucumán. Aguante el cine argentino. No nos van a sacar. Vamos a seguir luchando siempre, siempre, siempre. Gracias”, expresó emocionada Camila Plaate. En su discurso, la actriz agradeció de manera enfática a la directora Dolores Fonzi, al equipo técnico y artístico del film, y recordó sus raíces tucumanas y el apoyo de su familia.

“Quiero dedicarles este premio a todas las mujeres, sobre todo a las mujeres pobres, que la tienen muy difíciles. Es el peor sector. No podemos no verlo”, afirmó en su discurso Camila Plaate al ganar por Belén como Revelación (Prensa América TV)

La consagración local llega tras un año en el que Plaate se consolidó como una de las voces emergentes más potentes del escenario nacional e internacional. En septiembre, obtuvo la Concha de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, un reconocimiento que le entregó Lali Espósito en una ceremonia que reflejó la emoción del equipo argentino y también el impacto político y social de la película.

En España, Plaate le dedicó el galardón al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo, y valoró la lucha colectiva por los derechos. Las imágenes de la premiación la mostraron en el escenario, alzando el premio y exhibiendo la cinta verde, símbolo de la lucha por el aborto legal y gratuito.

Belén, dirigida por Dolores Fonzi y basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, está inspirada en hechos reales ocurridos en Tucumán. El film retrata la historia de Julieta, una joven procesada por aborto inducido y homicidio agravado por el vínculo, y la defensa emprendida por la abogada Soledad Deza. El caso real que impulsó la llamada “marea verde” marcó un punto de inflexión al desembocar en la sanción de la ley que aprobó el aborto legal en Argentina.

En septiembre de este año, Camila Plaate fue premiada como "Mejor actuación de reparto" por su interpretación en Belén en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (AFP)

El recorrido de la película suma otro hito con la selección de Belén por la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de la Argentina para representar al país en la búsqueda de nominaciones a los premios Oscar y Goya, desplazando en la preselección a otros destacados largometrajes nacionales.

Durante la ronda de prensa en San Sebastián, Plaate resaltó el mensaje transformador de la película: “No se puede pelear desde la ira, sino comprender que la unión hace la fuerza. Hay que unir a la mayor gente posible para ser fuerte”, sostuvo ante medios internacionales. También subrayó que el film reivindica la unión de las mujeres y supera el mensaje militante para alcanzar un público universal.

La trayectoria de Camila Plaate confirma el impacto del cine argentino en los escenarios globales, al convertir historias locales en relatos de alcance universal y reforzar la agenda de derechos humanos y luchas por la igualdad desde la pantalla grande.