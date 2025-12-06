La Sole recordó su actuación en Rincón de Luz y sorprendió al contar con qué famoso tuvo su primer beso en ficción

La Sole recordó su participación en Rincón de Luz y cómo fue su primer beso: "Fue con Guido Kaczka"

Desde su aparición en el festival de Cosquín a sus giras nacionales, a lo largo de los años Soledad Pastorutti se ha convertido en una referente de la música argentina. Sin embargo, previo a este proceso, la cantante también tuvo un paso por el mundo de la ficción. Así las cosas, este viernes, la artista sorprendió a su público al abrir el baúl de los recuerdos y contar con qué famoso tuvo su primer beso en ficción.

Todo sucedió cuando la artista fue invitada al programa de Mario Pergolini. “¿Cómo llegás a la televisión a hacer programas para adolescentes como Rincón de Luz?, le consultó el conductor. Con una sonrisa en su cara, La Sole respondió: “En realidad, me convoca Cris Morena y a mí me viene re bién, porque en ese momento yo estaba con un problema legal”.

Fue entonces cuando Pergolini la interrumpió y observó una antigua imagen que mostraban del elenco de la telenovela: “Qué parecido el pibe ese al que está antes que nosotros (por Guido Kaczka)”. Entre risas, la cantante comentó: “Fue mi primer beso en televisión. Tenía 23 años. yo estaba con Jere, de novia, y pasaba el verdulero por la vereda con música del chaqueño. Nunca ponía mis canciones, eso me daba bronca, lo del verdulero, que ponía música de otros..”.

Luego, Pastorutti continuó la anécdota recordando el diálogo entre el comerciante y su abuela: “Salía mi abuela a comprarle y el tipo le decía: “¿qué le pasa a su nieta? ¿Se peleó?”. “No, si él viene acá”, decía mi abuela. Entonces ella me miraba y me decía, bien italiana, de pocas palabras, siempre estaba sentada en la cocina. “¿Qué no te conformás?”, me decía por mi novio, porque me veía besándome con el otro en televisión y se moría”.

Esta no es la primera vez que La Sole hace referencia a sus días de actuación en Rincón de Luz. Años atrás, durante su paso por La Voz Argentina en 2022, la referente del foclore recreó una foto de la serie junto a Lali Espósito. En aquel entonces, el gesto, difundido a través de redes sociales, despertó una ola de nostalgia entre los seguidores de ambas artistas y reavivó el interés por una producción televisiva que marcó a una generación.

Rincón de Luz surgió como una derivación de Chiquititas y se consolidó como uno de los éxitos más recordados de la televisión argentina. En la trama, Soledad Pastorutti, entonces con 23 años y ya reconocida por su carrera en la música folclórica, asumió el rol protagónico junto a Guido Kaczka. La historia giraba en torno a disputas familiares por una herencia, con personajes como Victoria del Solar, interpretada por Susana Lanteri, y Álvaro, encarnado por el ahora conductor de televisión. La serie no solo sirvió como plataforma para Pastorutti, sino que también marcó el debut televisivo de Lali Espósito, quien tenía 12 años al momento de la grabación.

Durante la etapa de grabaciones, Pastorutti y Espósito no solo compartieron escenas, sino que también vivieron experiencias fuera del set, como un viaje a Israel para ofrecer un show musical. En ese contexto, ambas participaron en entrevistas y actividades promocionales, consolidando un vínculo profesional y personal que trascendió la pantalla. Espósito, quien se destacó por su carisma desde temprana edad, ha recordado en diversas ocasiones la admiración que sentía por Pastorutti, a quien consideraba una referente en el ambiente artístico.

Con el paso de los años, tanto Pastorutti como Espósito desarrollaron carreras exitosas en la música y la televisión. El reencuentro se produjo en el marco de La Voz Argentina, donde ambas formaron parte del jurado junto a otras figuras como Natalia Oreiro y Mau y Ricky. En una de las emisiones, las artistas interpretaron una canción junto a Oreiro, lo que llevó a Espósito a rememorar sus inicios: relató que su primer trabajo fue en Rincón de Luz y que, años antes, había imitado a Oreiro en un programa infantil. La cantante expresó la emoción de compartir escenario con dos de sus ídolas de la infancia.

Además, durante una de las galas de La Voz Argentina, Pastorutti y Espósito revivieron una escena de Rincón de Luz tras la eliminación de un participante, lo que derivó en un abrazo espontáneo que recordó a los fanáticos el vínculo forjado años atrás. Una cuenta de X dedicada a las artistas editó videos para mostrar la similitud entre ambos momentos, reforzando el valor nostálgico de la situación.