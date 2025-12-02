Florinda Meza habló sobre la herencia de Roberto Gómez Bolaños y la polémica con los hijos de él: “Me dejó poquito”

La actriz visitó el ciclo de Moria Casán donde se refirió al escándalo con los herederos del creador de El Chavo (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

Florinda Meza, recordada por su papel de Doña Florinda en El Chavo y viuda de Roberto Gómez Bolaños, está en la Argentina y visitó el programa de Eltrece conducido por Moria Casán. Entre recuerdos de los comienzos de su romance y la muerte del creador de Chespirito, dio detalles sobre la herencia que recibió y las tensiones en la relación con los hijos del comediante.

“Me dejó poquito, poco”, confesó la actriz sobre la herencia, quien también abordó las polémicas familiares y defendió el legado de quien fue su marido durante décadas. Durante la conversación en La mañana con Moria (Eltrece), Meza relató cómo era parte de la vida de los seis hijos de Gómez Bolaños, fruto del matrimonio con su primera esposa, Graciela Fernández. “Los incluyó en mi vida. A los hijos los incluyó en mi vida”, afirmó, sobre Cecilia, Marcela, Paulina, Roberto (hijo), Teresa y Graciela, quienes mantienen sus diferencias con ella.

"De la herencia me dejó poquito, poco”, afirmó Florinda Meza. "Pero a mí no me importa. Nunca le pedí dinero para el gasto de la casa”, se sinceró en el ciclo de Moria Casán (The Grosby Group)

Consultada por Casán sobre si también fue incluida en la herencia, la actriz respondió con franqueza: “Poquito, poco”. Ante la pregunta sobre el motivo, la humorista explicó: “Porque así es. Pero a mí no me importa. Nunca le pedí dinero para el gasto de la casa”. La actriz detalló que siempre contribuyó económicamente en el hogar. “Ponía la mitad del dinero para cubrir gastos y hasta la ropa le compraba a Gómez Bolaños”, aseguró.

Además, expresó su malestar por las versiones que afectan la memoria del comediante: “A mí me molesta, por ejemplo, que ensucien su memoria y su legado”, declaró en el programa. La mexicana profundizó en su papel en la administración de los recursos familiares y el reparto de la herencia. “Si hubiera sido una ambiciosa trepadora, los hijos no habrían recibido en el 2006 ante notario, a instancia mía, casi un millón de dólares cada uno. Dinero que yo ahorré, que yo administré de nuestro trabajo y que de ahí se tomó”, sostuvo en La Mañana de Moria (eltrece).

La actriz subrayó que nunca dependió económicamente de Gómez Bolaños. “Como yo tenía mis propias tarjetas de crédito y yo ganaba mi propio dinero, todo lo iba ahorrando; lo de él se usaba en su familia, no en mí”, explicó. También recordó que, tras el retiro del comediante, ella continuó trabajando y produciendo para sostener la economía familiar.

“Si hubiera sido una ambiciosa trepadora, los hijos no habrían recibido en el 2006 ante notario, a instancia mía, casi un millón de dólares cada uno. Dinero que yo ahorré, que yo administré de nuestro trabajo y que de ahí se tomó”, afirmó Florinda Meza (Foto: Televisa)

En la entrevista con La One, la humorista manifestó su descontento con la serie biográfica Sin querer, queriendo, que aborda la vida de Gómez Bolaños. “Eso no es una biografía, es un cuento. Nada de ahí es cierto. Dime si conoces algún cuento donde la madrastra sea la heroína. No, ¿verdad? Pero lo que fue detestable es que ensuciaran su memoria, su legado”, expresó en La Mañana de Moria (eltrece).

La actriz defendió la imagen de Gómez Bolaños frente a las representaciones que lo muestran como un hombre que abandonó a su familia. “Fue un gran padre, un gran marido, un gran exmarido, señores, porque era muy espléndido con su exmujer”, afirmó.

Roberto Gómez Bolaños con sus hijos durante su infancia (X)

Meza también compartió recuerdos íntimos sobre los últimos días de vida del comediante. “Murió en mis brazos. Yo estaba ahí, ya casi no se movía”, relató en el programa matutino de Moria Casán. Describió cómo su hermana percibió la inminencia del desenlace: “Mi hermana dice que desde el día anterior lo vio sin luz en los ojos y le dijo a su marido: ‘Roberto no va a vivir. No creo que llegue a mañana’. Porque ella sí es muy sensible a esas cosas”.

La actriz explicó cómo adaptó su hogar para cuidar al escritor y director durante su enfermedad. “De mi habitación tuve que quitar la cama king size para poner otra más pequeña porque era incómodo para él moverlo. Yo compré la mejor cama de hospital, me la llevaron de Estados Unidos en aquel entonces para enderezarlo, moverlo, voltearlo y todo”, contó.