Teleshow

Florinda Meza habló sobre la herencia de Roberto Gómez Bolaños y la polémica con los hijos de él: “Me dejó poquito”

La actriz mexicana, recordada por su papel de Doña Florinda, aseguró en La mañana con Moria que fue la menos beneficiada económicamente tras la muerte de Chespirito

Guardar
La actriz visitó el ciclo de Moria Casán donde se refirió al escándalo con los herederos del creador de El Chavo (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

Florinda Meza, recordada por su papel de Doña Florinda en El Chavo y viuda de Roberto Gómez Bolaños, está en la Argentina y visitó el programa de Eltrece conducido por Moria Casán. Entre recuerdos de los comienzos de su romance y la muerte del creador de Chespirito, dio detalles sobre la herencia que recibió y las tensiones en la relación con los hijos del comediante.

“Me dejó poquito, poco”, confesó la actriz sobre la herencia, quien también abordó las polémicas familiares y defendió el legado de quien fue su marido durante décadas. Durante la conversación en La mañana con Moria (Eltrece), Meza relató cómo era parte de la vida de los seis hijos de Gómez Bolaños, fruto del matrimonio con su primera esposa, Graciela Fernández. “Los incluyó en mi vida. A los hijos los incluyó en mi vida”, afirmó, sobre Cecilia, Marcela, Paulina, Roberto (hijo), Teresa y Graciela, quienes mantienen sus diferencias con ella.

"De la herencia me dejó
"De la herencia me dejó poquito, poco”, afirmó Florinda Meza. "Pero a mí no me importa. Nunca le pedí dinero para el gasto de la casa”, se sinceró en el ciclo de Moria Casán (The Grosby Group)

Consultada por Casán sobre si también fue incluida en la herencia, la actriz respondió con franqueza: “Poquito, poco”. Ante la pregunta sobre el motivo, la humorista explicó: “Porque así es. Pero a mí no me importa. Nunca le pedí dinero para el gasto de la casa”. La actriz detalló que siempre contribuyó económicamente en el hogar. “Ponía la mitad del dinero para cubrir gastos y hasta la ropa le compraba a Gómez Bolaños”, aseguró.

Además, expresó su malestar por las versiones que afectan la memoria del comediante: “A mí me molesta, por ejemplo, que ensucien su memoria y su legado”, declaró en el programa. La mexicana profundizó en su papel en la administración de los recursos familiares y el reparto de la herencia. “Si hubiera sido una ambiciosa trepadora, los hijos no habrían recibido en el 2006 ante notario, a instancia mía, casi un millón de dólares cada uno. Dinero que yo ahorré, que yo administré de nuestro trabajo y que de ahí se tomó”, sostuvo en La Mañana de Moria (eltrece).

La actriz subrayó que nunca dependió económicamente de Gómez Bolaños. “Como yo tenía mis propias tarjetas de crédito y yo ganaba mi propio dinero, todo lo iba ahorrando; lo de él se usaba en su familia, no en mí”, explicó. También recordó que, tras el retiro del comediante, ella continuó trabajando y produciendo para sostener la economía familiar.

“Si hubiera sido una ambiciosa
“Si hubiera sido una ambiciosa trepadora, los hijos no habrían recibido en el 2006 ante notario, a instancia mía, casi un millón de dólares cada uno. Dinero que yo ahorré, que yo administré de nuestro trabajo y que de ahí se tomó”, afirmó Florinda Meza (Foto: Televisa)

En la entrevista con La One, la humorista manifestó su descontento con la serie biográfica Sin querer, queriendo, que aborda la vida de Gómez Bolaños. “Eso no es una biografía, es un cuento. Nada de ahí es cierto. Dime si conoces algún cuento donde la madrastra sea la heroína. No, ¿verdad? Pero lo que fue detestable es que ensuciaran su memoria, su legado”, expresó en La Mañana de Moria (eltrece).

La actriz defendió la imagen de Gómez Bolaños frente a las representaciones que lo muestran como un hombre que abandonó a su familia. “Fue un gran padre, un gran marido, un gran exmarido, señores, porque era muy espléndido con su exmujer”, afirmó.

Roberto Gómez Bolaños con sus
Roberto Gómez Bolaños con sus hijos durante su infancia (X)

Meza también compartió recuerdos íntimos sobre los últimos días de vida del comediante. “Murió en mis brazos. Yo estaba ahí, ya casi no se movía”, relató en el programa matutino de Moria Casán. Describió cómo su hermana percibió la inminencia del desenlace: “Mi hermana dice que desde el día anterior lo vio sin luz en los ojos y le dijo a su marido: ‘Roberto no va a vivir. No creo que llegue a mañana’. Porque ella sí es muy sensible a esas cosas”.

La actriz explicó cómo adaptó su hogar para cuidar al escritor y director durante su enfermedad. “De mi habitación tuve que quitar la cama king size para poner otra más pequeña porque era incómodo para él moverlo. Yo compré la mejor cama de hospital, me la llevaron de Estados Unidos en aquel entonces para enderezarlo, moverlo, voltearlo y todo”, contó.

Temas Relacionados

Florinda MezaRoberto Gómez BolañosEl Chavo del 8Sin querer queriendoEl ChavoDoña FlorindaLa mañana con MoriaChespirito

Últimas Noticias

Valu Cervantes mostró cómo vivió el armado del árbol navideño junto a sus hijos: risas, accidentes y pura ternura

La pareja de Enzo Fernández compartió con sus seguidores la tierna jornada que atravesó con sus pequeños en el seno de su hogar

Valu Cervantes mostró cómo vivió

La reacción de Dalma y Gianinna Maradona luego de que se conociera la fecha para el juicio de Diego

Las hijas del 10 reaccionaron en sus redes sociales luego de que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro dictaminaran que en marzo comienza el nuevo debate oral por la muerte del futbolista

La reacción de Dalma y

Ángel de Brito anticipó cómo se llamaría el programa de Beto Casella en América TV tras su salida de Bendita y El Nueve

El conductor estaría al frente de un ciclo nocturno que reemplazaría a Pasó en América acompañado por figuras de su histórico equipo y con estreno previsto para febrero

Ángel de Brito anticipó cómo

Ciro Martínez contó cómo vivió el regreso de Los Piojos: “Era como un sueño”

El cantante se abrió acerca de la vuelta de la icónica banda de rock argentino y la seguidilla de conciertos que hicieron para marcar la ocasión

Ciro Martínez contó cómo vivió

Chapa & Castelo, el dúo de DJs argentinos que llenó el Estadio UNO de La Plata y marcó un hito para la electrónica local

La dupla electrizó con un show de alto impacto, grandes invitados y un despliegue audiovisual en un formato multitudinario

Chapa & Castelo, el dúo
DEPORTES
El Cuti Romero reveló el

El Cuti Romero reveló el secreto vinculado a Messi detrás de su golazo de chilena en el empate del Tottenham

La selección argentina femenina golea 5-0 a Bolivia y se afirma entre los primeros lugares de la Liga de Naciones

De palomita y de chilena: los dos golazos del Cuti Romero que salvaron al Tottenham

Gambeteó a tres rivales, pero falló sin arquero: Thiago Almada tuvo “el gol del campeonato” en la derrota del Atlético ante Barcelona

El exabrupto del hijo de Gustavo Costas contra Boca tras la clasificación ante Tigre y la provocación de Racing en las redes

TELESHOW
Valu Cervantes mostró cómo vivió

Valu Cervantes mostró cómo vivió el armado del árbol navideño junto a sus hijos: risas, accidentes y pura ternura

La reacción de Dalma y Gianinna Maradona luego de que se conociera la fecha para el juicio de Diego

Ángel de Brito anticipó cómo se llamaría el programa de Beto Casella en América TV tras su salida de Bendita y El Nueve

Ciro Martínez contó cómo vivió el regreso de Los Piojos: “Era como un sueño”

Chapa & Castelo, el dúo de DJs argentinos que llenó el Estadio UNO de La Plata y marcó un hito para la electrónica local

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Portugal aplazó

El presidente de Portugal aplazó su visita a España tras ser operado de urgencia por una hernia

Un hallazgo bajo el mar podría cambiar la historia animal y brindar fármacos innovadores

Israel denunció que Hezbollah eliminó a testigos que vinculaban al grupo con la explosión del puerto de Beirut

Cómo fue el diálogo entre Vladimir Putin y Steve Witkoff y cuáles son los temas que bloquean el plan de paz para Ucrania

La Unión Europea cuestionó las fallas y la mala coordinación en el conteo de votos en Honduras