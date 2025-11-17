Teleshow

Maxi López arrinconó a Wanda Nara por los rumores con el futbolista Achraf Hakimi: “¿No hubo un marroquí?"

El inesperado comentario del exfutbolista en el reality culinario desató la reacción de la conductora. En junio fue vinculada con el jugador del PSG, excompañero de Mauro Icardi

Maxi López sorprendió a Wanda Nara al preguntarle si salió con un futbolista famoso: "¿No hubo un marroquí por ahí?" (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Un comentario inesperado de Maxi López en MasterChef Celebrity reavivó la polémica en torno a Wanda Nara y los rumores sobre su vida sentimental. Durante la última emisión del domingo, el exfutbolista sorprendió a la conductora al bautizar su plato como “El marroquí”, en alusión a un supuesto romance pasado de la conductora con el futbolista Achraf Hakimi, de esa nacionalidad, estrella del Paris Saint-Germain, excompañero de Mauro Icardi, y con quien fue relacionada en junio de este año.

El intercambio se desarrolló en medio de un desafío por equipos en el que a Maxi le tocó ser capitaneado por Damián Betular. Mientras cocinaba, la madre de sus hijos mayores, indagó sobre su plato, momento en el que él la sorprendió con una picante consulta: “¿No hubo un marroquí por ahí?“. ”El marroquí, ella sabe de qué hablo”, agregó él en una entrevista posterior. Wanda, sorprendida, respondió: “Pero Maxi, ¿por qué me pasás facturas si fue todo después de vos¡”.

Maxi López le lanzó una pregunta filosa a Wanda Nara. “¿No hubo un marroquí por ahí?“, indagó, en alusión al futbolista Achraf Hakimi (MasterChef Celebrity, Reuters)

“Hubo un marroquí en esa película”, siguió el exjugador, firme. “No tiene nada que ver con vos, dejá de preguntar y averiguar de mi vida privada”, lo enfrentó ella, divertida. “Se hace la tonta, pide ayuda a Betular”, continuó Maxi, filoso. “¡Tu cocinero se está distrayendo un montón!“, acusó la conductora a su ex. ”No, porque me dijo que era en honor tuyo el plato", se despachó el chef, mientras su ex remató con gracia exclamando “¡marroquí!“.

El trasfondo de la broma remite a los rumores que surgieron tras la final de la Champions League, cuando se especuló con un posible acercamiento entre Wanda Nara y Achraf Hakimi, excompañero de Mauro Icardi en el Paris Saint-Germain (PSG). La versión tomó fuerza a partir de los comentarios de Yanina Latorre, quien aseguró en sus redes sociales que su esposo, Diego Latorre, presente en el evento deportivo, le había transmitido información sobre un supuesto vínculo entre Nara y el futbolista marroquí. Según la panelista, “alguien del PSG le mandó avión, reserva de hotel y entrada al estadio, que es casi imposible de conseguir”, y agregó: “Me dice Diego que parece que está con el marroquí Hakimi”. Como prueba, compartió una historia de la conductora en la que se la veía celebrando el triunfo del PSG, acompañada del mensaje: “Te lo dije”.

Los rumores surgieron tras la final de la Champions League, cuando se especuló con un posible acercamiento entre Wanda Nara y Achraf Hakimi, excompañero de Mauro Icardi en el Paris Saint-Germain (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

La presencia de Wanda en la final de la Champions League, celebrada en el Allianz Arena de Múnich, y sus publicaciones en redes sociales alimentaron aún más las especulaciones. En medio de su viaje a Italia por cuestiones personales, la conductora compartió un video del equipo francés festejando en el campo de juego, lo que generó diversas interpretaciones sobre el destinatario de su mensaje. La prensa y el público no tardaron en asociar su presencia y sus palabras con los rumores de un nuevo romance.

Ante la creciente ola de versiones, la animadora se refirió en una nota televisiva a la versión, negó cualquier relación sentimental con Hakimi y desestimó las especulaciones: “No, no me inventen. Me río porque todos los días sale una persona nueva. Hay un montón de nombres y personas que estando solteras se pueden acercar”.

"No me inventen. Me río porque todos los días sale una persona nueva. Hay un montón de nombres y personas que estando solteras se pueden acercar”, afirmó Wanda Nara sobre las versiones de acercamiento con el jugador (Europa Press)

La conductora también aclaró que mantiene una buena relación con la gente del PSG, pero rechazó la idea de que el futbolista la hubiera invitado a la final o a la fiesta posterior. Sobre su situación sentimental, enfatizó: “Estuve 17 años en total en las dos gestiones casada, entonces, la verdad que ahora me encuentro con una fama bastante importante, que no puedo ni salir a la calle con nadie. Si yo estuviera con alguien, se enterarían y se van a enterar”.

