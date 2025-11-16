La llamativa confesión de Sofía “La Reini” Gonet acerca de su economía: “Soy irresponsable”

La confesión de Sofía la Reini Gonet acerca de su economía (Video: Luzu TV- Antes que Nadie)

Sofía Gonet, conocida por todos como La Reini en redes sociales, suele compartir contenido lifestyle teñido de viajes, carteras exclusivas y lujos. Sin embargo, su paso por Antes que Nadie (Luzu TV) sirvió para desmitificar ese imaginario: lejos de la perfección financiera que se le atribuye, la influencer eligió la sinceridad y el humor para exponer cómo es en realidad su economía y reírse abiertamente del mito de la abundancia que la rodea.

“La gente en realidad piensa que yo soy millonaria y no soy millonaria, solamente soy irresponsable. Para que vean que es verdad que yo no ahorro...“, comenzó diciendo y se animó a abrir la aplicación del banco y mostrar el saldo que tenía en ese momento: ”Tengo cuatro mil pesos".

La joven no solo tenía menos de cinco mil pesos en la cuenta, sino que confesó que, en medio de un impulso, decidió endeudarse. “Y debo, me van a cobrar un crédito”, confesó Sofía, desarmando de entrada la creencia de solvencia. Cuando Diego Leuco, uno de los conductores del ciclo de Luzu, quiso saber cómo había adquirido la deuda, ella explicó entre risas: “No sé, yo hago esas cosas, yo necesito más clases”.

La conversación subió de tono humorístico con Leuco imaginando a Gonet en el futuro: “Me acabo de imaginar a los 70 años, toda vieja coqueta en el Duhau, toda llena de perlas”, a lo que Sofía respondió sin filtro: “Sí, maquillada criticando gente, voy a ser malísima. Vieja, rica y maltratadora”. El panel acompañó la ironía, y la influencer se apropió del apodo: “Es un alias, incluso”. “Ponete ese alias. Te transfiero a Reina, ¿y a qué alias? Vieja, rica, maltratadora”, propuso Leuco, a lo que La Reini remató: “Es mi sueño”.

El ida y vuelta dejó al desnudo el contraste entre el glamour digital y la realidad: Gonet, lejos de ostentar cuentas millonarias, se ríe de su propio desequilibrio financiero y muestra que, detrás de cada foto de lujo, también hay deudas, saldos bajos y muchas ganas de reírse de sí misma.

Sofía Gonet viajó a Egipto

Uno de los últimos viajes que mostró en sus redes sociales, antes de tomar el compromiso de estar en MasterChef Celebrity (Telefe) fue a Egipto. A poco de llegar a Egipto, Sofía recurrió a Instagram para iniciar el relato audiovisual de su experiencia en el desierto, mostrando camellos con las pirámides de fondo y frases breves que daban cuenta de su asombro. El registro gráfico y personal se intensificó al encarar el ingreso al interior de la Gran Pirámide. Fue en esa instancia donde el segmento audiovisual adquirió un tono más cercano y espontáneo, entre la admiración, el humor y la confesión. “Obvio que entramos a la pirámide, y dejando del lado la claustrofobia y el calor es de las experiencias más épicas que viví”, publicó en sus historias al documentar el recorrido por estrechos pasadizos.

Gonet expresó su entusiasmo y sorpresa con otra frase significativa al posar con la pirámide de fondo: "Hoy tocó venir a conocer, ni más ni menos, que las pirámides“. Ese gesto —la mano en señal de victoria, la sonrisa amplia— consolidó la dimensión personal y memorable de la experiencia. Lejos de encarnar un relato solemne, la influencer mostró lo monumental desde una óptica directa y humana.

La versión más descontracturada y coral de la visita emergió al trasladar la narración a TikTok. Sofía inició con su sello: “Hola, reinis. Hoy me van a acompañar a entrar a las pirámides. Yo soy virgen, nunca lo hice”. Ella no es la única que esta viviendo su primera vez ante el monumento, puesto que el grupo de mujeres con el que viajó, está en la misma situación y, algunas con más coraje que otras, se sumaron al reto: “Acá tenemos una que no se anima”, “Me va a dar un ataque de pánico y cag...”, “Tengo miedo, pero vamos igual”.