El consejo de Evangelina Anderson a Valentina Cervantes antes de su salida de MasterChef Celebrity

La modelo reveló la charla íntima que tuvo con su excompañera, que abandonó el reality culinario para regresar a Londres con Enzo Fernández y sus hijos

El consejo de Evangelina Anderson a Valentina Cervantes en medio de su salida de MasterChef (Video: América TV- Desayuno Americano)

Desde que se encendieron las hornallas de MasterChef Celebrity (Telefe), la figura de Valentina Cervantes fue tomando más peso en el mundo del espectáculo con su simpatía frente a las cámaras y su carisma. Sin embargo, su paso por las cocinas más famosas llegó a su fin, ya que tomó la decisión de regresar a Inglaterra, donde vive junto a Enzo Fernández y sus dos hijos, con el objetivo de reunir a la familia.

Durante su paso por el ciclo y a causa de compartir el mismo edificio, Valentina logró entablar un vínculo con Evangelina Anderson, expareja de Martín Demichelis, por lo que entiende como nadie la situación de la influencer. Evangelina durante los años que estuvo con Demichelis se encontró en la encrucijada de elegir su relación o su carrera, por lo que le dio un consejo a Cervantes.

En diálogo con Desayuno Americano (América TV) la modelo contó la charla que tuvo con su compañera de trabajo y vecina. “Último día (de Valentina), muy tristes. No me acuerdo cuando fue que nos contó, pasaron tantas cosas”, comenzó diciendo desde el auto, algo desorientada por la línea temporal de las grabaciones. En su voz, se escuchaba la tristeza de alguien que tiene que ver partir no solo a una amiga, sino a los dos hijos de Cervantes y Fernández, quienes se unieron al grupo de amiguitos del edificio, que también integran las hijas de Wanda.

Yo le di mis consejos, ella me escucha. Le dije que siga a su corazón y me parece perfecto la decisión que tomó”, contó acerca del guía que le dio, apoyando la decisión de priorizar a la familia ante todo, cosa que la propia Anderson hizo en más de una ocasión.

Evangelina, Valentina y Wanda Nara
Evangelina, Valentina y Wanda Nara viven en el mismo edificio, por lo que las participantes formar una amistad fuera de los pasillos del canal (Instagram)

La afinidad tejida entre Valentina y Evangelina trascendió los pasillos del edificio y los estudios de televisión, extendiéndose naturalmente a sus hijas y a una red de nuevas amistades infantiles. Una de las postales más representativas del fenómeno es la imagen grupal en la piscina cubierta del complejo, con la palabra “amiguitos” sintetizando el espíritu colectivo y alegre de los encuentros.

La interacción se extiende más allá de los espacios comunes. Benjamín, hijo de Valentina, fue protagonista de otra escena celebrada en redes. Evangelina Anderson, vestida con top beige satinado y pantalón negro, lo recibió en su hogar, y ambos posaron sonrientes para una foto con el mensaje: “Alguien me golpeó la puerta de casa… Miren qué visitas!!!”. Luego, la conductora selló la ternura del momento besando en la mejilla a Benjamín, gesto que acompañó con el texto: “Con beso y todo”.

El verdadero lazo entre las madres, sin embargo, se consolidó con el tiempo compartido durante las largas jornadas de grabación, donde la complicidad encontró un nuevo espacio fuera del formato televisivo. En uno de esos eventos, fue Valentina quien documentó el momento desde su teléfono: “Nuestra salida después del canal, ¿a dónde se va?”, preguntó mirando a cámara. La respuesta llegó cuando Eva la sumó al video y enseguida invitó a las niñas a participar: “Estas son nuestras salidas. A ver, chicas, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos?”. Las pequeñas no tardaron en responder y revelaron el escenario real: una tarde compartida, madres e hijas recorriendo las góndolas de un supermercado chino, canastos en mano y listas para las compras.

Eva Anderson y Valu Cervantes en el chino (Video: Instagram)

Esta es la verdad. La realidad”, afirmaron sobre el final del video, dejando en evidencia que la cotidianidad y el compañerismo en tareas simples son tan centrales en sus vidas como cualquier compromiso mediático o evento de exposición. El mensaje resultó claro: detrás del brillo de la televisión, el glamour del Chateau y la atención pública, la autenticidad de los vínculos se construye en la rutina diaria, desde la convivencia doméstica y los pequeños placeres compartidos con las hijas.

Ese registro familiar se extendió incluso a episodios espontáneos de diversión. En uno de los videos posteriores, las madres y niñas improvisaron una coreografía en los pasillos del supermercado, capturando la frescura y el entusiasmo que priman en sus reuniones fuera del set.

