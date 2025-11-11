El chispazo del Chino Leunis y Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity: “¡Se picó!” (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La tensión dominó el estudio de MasterChef Celebrity cuando Chino Leunis y Eugenia Tobal protagonizaron un intercambio marcado por el nerviosismo debido a la elección de la estación de trabajo. El episodio, que atrajo la atención de los seguidores del reality, giró en torno a la disputa por un espacio que ambos consideran especial, y sumó la intervención de Wanda Nara, quien intentó calmar los ánimos y encauzar la competencia.

La dinámica habitual del programa, donde los participantes deben seleccionar su lugar para cocinar, suele estar marcada por supersticiones y preferencias personales. En esta ocasión, la decisión de la actriz de ocupar la estación de la cocina que el animador considera su “cábala” generó incomodidad desde el inicio. Mientras los concursantes se preparaban para enfrentar un nuevo desafío culinario, la conductora anunció los beneficios de la jornada y, al notar cierta tensión, decidió indagar sobre el ambiente entre los dos participantes.

El momento de mayor fricción se produjo cuando Wanda preguntó directamente si había ocurrido algo con los lugares asignados. Eugenia, en un primer intento de restar importancia al asunto, negó cualquier inconveniente, aunque luego admitió que había brindado al Chino la posibilidad de cambiarse de estación. “Le ofrecí si quería cambiarse a este lugar, que es su lugar de cábala y demás, y... Yo ya había marcado el lugar, pero no quiere”, explicó la actriz, dejando entrever que la situación no era del todo cómoda.

Leunis dejó clara su postura al afirmar: “Soy un tipo muy estructurado y una vez que yo aterrizo en un lugar, que me saquen y porque habían tirado un osito... ¿Chino, querés cambiar ahora? No, ni a palos, ni a palos, no”. El animador rechazó cualquier posibilidad de moverse de la estación asignada, argumentando que su incomodidad respondía más a la concentración y la preocupación por el desafío que a un enojo real con su compañera.

Ante la evidente tensión, Wanda Nara asumió el rol de mediadora. La conductora, acostumbrada a gestionar los roces entre celebridades, intentó suavizar el ambiente con preguntas y comentarios que buscaron restar dramatismo al cruce. Su intervención permitió que ambos participantes expresaran sus puntos de vista y que la competencia continuara sin mayores sobresaltos.

Al finalizar el episodio, la atmósfera en el set se distendió. Leunis optó por enfocarse en el reto culinario, dejando atrás el desacuerdo y mostrando disposición para dar lo mejor de sí en la estación que le correspondió. La jornada cerró con el animador decidido a concentrarse en el desafío, sin dejar que el incidente alterara su desempeño.

Hace tres semanas Eugenia Tobal se mostró emocionada al referirse a su hija Ema durante una conversación con Wanda Nara en la competencia culinaria. La actriz, que participaba en la competencia preparando brownies por primera vez, explicó que ese postre tiene un significado especial porque es el preferido de su hija, nacida en 2019 de su relación con Francisco García Ibar. Al ser consultada por la conductora sobre su experiencia, Tobal reconoció: “Nunca hice brownie”, y agregó entre lágrimas: “Es una torta que a mi hija le encanta. Yo nunca se lo hice porque no sabía”.

Durante el programa, Eugenia compartió la presión que siente por las expectativas que genera su participación y expresó el vínculo emocional con su hija: “Amo ser la mamá de ella, te juro. Y cada vez que vengo para acá me dice: ‘Vamos, mamá, ganá’”. Al presentar el postre, el jurado valoró la decoración pero consideró que la torta resultó seca y demasiado empalagosa, aunque Donato De Santis mencionó: “Uh, qué lindo que se corta, ¿eh?”. A pesar de las críticas, Tobal, Evangelina Anderson y Luis Ventura continuaron en el certamen, mientras que Ian Lucas fue enviado directamente a la gala de eliminación.