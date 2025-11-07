Teleshow

Lourdes Fernández mostró cómo es un día en su vida: “Un tropezón no es caída, pero cómo duele”

La ex Bandana compartió en redes un video íntimo sobre su rutina diaria, reflejando su recuperación emocional y artística luego del incidente que terminó con su expareja detenida por violencia de género

Guardar
Lourdes Fernández compartió en Instagram su rutina diaria tras el episodio de violencia de género con su expareja (Video: Instagram)

Después de semanas difíciles, Lourdes Fernández, conocida por su etapa como vocalista de Bandana, volvió a mostrarse con una sonrisa y compartió en Instagram un video muy especial titulado “Un día en la vida de Lowrdez”. En el registro, la cantante abre las puertas de su casa, se muestra en su rutina cotidiana y deja ver cómo transita su renacer personal y artístico, apenas dos semanas después del episodio de violencia que la tuvo como protagonista y que terminó con su expareja detenida.

El video arranca con una introducción que remite directamente a la serie Friends, con su característica música de fondo y una edición que presenta, uno por uno, a los protagonistas de su día: ella misma (“Lowrdez, la de Bandana, la de los problemas, la hackeada”), su productora y amiga Kata, su peinador Lucas, su maquilladora Marina, su mano derecha La Mickey, y hasta su gata Mía. Ese comienzo descontracturado marca el tono de lo que vendrá: un retrato íntimo, lleno de cariño y risas, donde la artista vuelve a conectar con lo cotidiano desde un lugar de libertad y afecto.

Luego, la cámara la sigue desde la mañana, desde que se levanta de la cama, recordando que aquel día se presentará en el Gran Rex. En la escena siguiente, se ve mientras prepara café en la cocina con una remera oversize, el pelo suelto y un tono entre risueño y reflexivo. “Buen día”, dice, mostrando una imagen natural y sin artificios. “¡Es hoy!, ¡es hoy!“, repitió. Entre sorbos de café, agradece a su amiga que le regaló una cafetera y comenta divertida: “La que tenía era tan moderna que nadie la sabía usar”.

Durante el recital, Lourdes Fernández lució un look impactante y emocionó al público con éxitos de Bandana y Natalia Jiménez

“Ayer fuimos a ver Microteatro y me metí sin querer en el medio de la obra”, cuenta entre carcajadas, fiel a su estilo espontáneo. Enseguida llegan las escenas de preparación para una jornada especial. Entre charlas, bromas y maquillaje, Lourdes se rodea de su equipo de confianza: Kata le da indicaciones y Lucas le acomoda el pelo con la planchita.

El video avanza y cambia de energía cuando muestran las imágenes del equipo en camino al Gran Rex. Aquel 30 de octubre, en los primeros segundos del recital, Lourdes salió a escena tapada con una túnica negra. A su espalda, un hombre acompañaba su presentación realizando gestos energéticos con sus manos. Fue entonces cuando este tomó la prenda y dejó a la luz el llamativo look de Fernández, quien lucía top y short blanco junto a unas alas de ángel de plumas blancas. A lo largo de su show, la artista interpretó temas como “Creo en mi”, de Natalia Jiménez (que ensayó en el video) y hits de Bandana como “Guapas” y “Maldita Noche”.

Entre el público se encontraban presentes su papá Osmar y su esposa, a quien ella llama cariñosamente mamá, quienes acompañaron a Lourdes tras la difícil situación que atravesó con su novio. En ese sentido, antes de terminar el recital, Fernández tomó el micrófono y exclamó: “Quiero decirles algo importantísimo, quizás suena cliché, un tropezón no es caída”, frase similar a la que usó para describir la grabación: “Un tropezón no es caída, pero cómo duele”.

La justicia porteña rechazó la
La justicia porteña rechazó la excarcelación de Leandro Esteban García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, por violencia de género (Sebastian Alonso)

Días atrás, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires había rechazado la excarcelación de Leandro Esteban García Gómez, su expareja, quien permanece detenido e imputado por presunta violencia de género, lesiones agravadas y privación ilegítima de la libertad. La decisión se basó en la existencia de riesgos procesales, como la posibilidad de fuga y el peligro de que el acusado obstaculice la investigación, debido a la gravedad de los hechos y a la relación previa con la víctima.

El juez Diego Javier Slupski, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, argumentó que la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son factores determinantes para evaluar el riesgo de que García Gómez intente evadir la acción de la justicia. Además, el magistrado señaló que no podía descartarse la posibilidad de que el imputado ejerciera presión sobre la víctima o su entorno, considerando el conocimiento que posee sobre las rutinas, el domicilio y los contactos de Fernández, producto del vínculo que los unió.

Temas Relacionados

Lourdes FernándezLowrdezLeandro Esteban García GómezBandana

Últimas Noticias

Franco Colapinto subió un video montando a caballo con música de Wanda Nara, revolucionó las redes y lo silenció

El piloto de Fórmula 1 compartió la publicación en su cuenta de Instagram, y amte el aluvión de reacciones que tuvo decidió quitarle el sonido

Franco Colapinto subió un video

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

El sábado a la noche, la diva contará con la gran actriz española Carmen Maura, entre otros. Mientras que el domingo, el músico Manuel Wirtz será uno de los asistentes a los almuerzos de Juana

Quiénes son los invitados de

Se viralizaron las primeras imágenes de la serie biográfica de Silvina Luna

La grabación fue difundida por el periodista Fede Flowers. La actriz que interpretaría a la modelo sería Sandy Campal. La producción buscará retratar su vida, su lucha y su legado

Se viralizaron las primeras imágenes

Lali Espósito celebró el primer trailer de su documental: “No voy a ser lo que otros quieren que yo sea”

“Lali: la que le gana al tiempo”, el nombre del filme que explora la transformación y los desafíos de la cantante a través de testimonios y material inédito que recorren su historia. El estreno mundial será el 4 de diciembre

Lali Espósito celebró el primer

Charlotte Caniggia reveló la verdad sobre ser botinera: “Nada es lo que parece”

La influencer sorprendió al revelar detalles desconocidos sobre la vida de las parejas de futbolistas, cuestionando la imagen de felicidad y fidelidad que suele asociarse a este entorno mediático

Charlotte Caniggia reveló la verdad
DEPORTES
Impacto en el boxeo: la

Impacto en el boxeo: la grave denuncia contra Gervonta Davis que provocó la suspensión de su millonario combate ante Jake Paul

Con nuevo esquema, la vuelta de dos piezas clave y a la espera de una figura: los once de River que imagina Gallardo ante Boca

Las dos impresionantes atajadas del Dibu Martínez en el triunfo del Aston Villa por la Europa League

Boca Juniors se entrenó en La Bombonera: el equipo que probó Claudio Úbeda de cara al Superclásico ante River Plate

El video del enojo de Faustino Oro tras ser eliminado del Mundial de Ajedrez y el impactante elogio de su rival: “Es un prodigio”

TELESHOW
Franco Colapinto subió un video

Franco Colapinto subió un video montando a caballo con música de Wanda Nara, revolucionó las redes y lo silenció

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Se viralizaron las primeras imágenes de la serie biográfica de Silvina Luna

Lali Espósito celebró el primer trailer de su documental: “No voy a ser lo que otros quieren que yo sea”

Charlotte Caniggia reveló la verdad sobre ser botinera: “Nada es lo que parece”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: el MAS expulsó al

Bolivia: el MAS expulsó al presidente saliente Luis Arce en medio de acusaciones de corrupción

Los accionistas de Tesla aprobaron un plan de compensación para Elon Musk que podría superar el billón de dólares

El CEO de OpenAI pidió a los gobiernos que inviertan en infraestructuras de Inteligencia Artificial

Rusia condenó a 13 años de cárcel a dos ex militares colombianos por combatir en Ucrania

Un aeropuerto internacional de Suecia suspendió sus operaciones tras detectar drones en las inmediaciones