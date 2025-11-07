Lourdes Fernández mostró cómo es un día en su vida: “Un tropezón no es caída, pero cómo duele”

Lourdes Fernández compartió en Instagram su rutina diaria tras el episodio de violencia de género con su expareja (Video: Instagram)

Después de semanas difíciles, Lourdes Fernández, conocida por su etapa como vocalista de Bandana, volvió a mostrarse con una sonrisa y compartió en Instagram un video muy especial titulado “Un día en la vida de Lowrdez”. En el registro, la cantante abre las puertas de su casa, se muestra en su rutina cotidiana y deja ver cómo transita su renacer personal y artístico, apenas dos semanas después del episodio de violencia que la tuvo como protagonista y que terminó con su expareja detenida.

El video arranca con una introducción que remite directamente a la serie Friends, con su característica música de fondo y una edición que presenta, uno por uno, a los protagonistas de su día: ella misma (“Lowrdez, la de Bandana, la de los problemas, la hackeada”), su productora y amiga Kata, su peinador Lucas, su maquilladora Marina, su mano derecha La Mickey, y hasta su gata Mía. Ese comienzo descontracturado marca el tono de lo que vendrá: un retrato íntimo, lleno de cariño y risas, donde la artista vuelve a conectar con lo cotidiano desde un lugar de libertad y afecto.

Luego, la cámara la sigue desde la mañana, desde que se levanta de la cama, recordando que aquel día se presentará en el Gran Rex. En la escena siguiente, se ve mientras prepara café en la cocina con una remera oversize, el pelo suelto y un tono entre risueño y reflexivo. “Buen día”, dice, mostrando una imagen natural y sin artificios. “¡Es hoy!, ¡es hoy!“, repitió. Entre sorbos de café, agradece a su amiga que le regaló una cafetera y comenta divertida: “La que tenía era tan moderna que nadie la sabía usar”.

Durante el recital, Lourdes Fernández lució un look impactante y emocionó al público con éxitos de Bandana y Natalia Jiménez

“Ayer fuimos a ver Microteatro y me metí sin querer en el medio de la obra”, cuenta entre carcajadas, fiel a su estilo espontáneo. Enseguida llegan las escenas de preparación para una jornada especial. Entre charlas, bromas y maquillaje, Lourdes se rodea de su equipo de confianza: Kata le da indicaciones y Lucas le acomoda el pelo con la planchita.

El video avanza y cambia de energía cuando muestran las imágenes del equipo en camino al Gran Rex. Aquel 30 de octubre, en los primeros segundos del recital, Lourdes salió a escena tapada con una túnica negra. A su espalda, un hombre acompañaba su presentación realizando gestos energéticos con sus manos. Fue entonces cuando este tomó la prenda y dejó a la luz el llamativo look de Fernández, quien lucía top y short blanco junto a unas alas de ángel de plumas blancas. A lo largo de su show, la artista interpretó temas como “Creo en mi”, de Natalia Jiménez (que ensayó en el video) y hits de Bandana como “Guapas” y “Maldita Noche”.

Entre el público se encontraban presentes su papá Osmar y su esposa, a quien ella llama cariñosamente mamá, quienes acompañaron a Lourdes tras la difícil situación que atravesó con su novio. En ese sentido, antes de terminar el recital, Fernández tomó el micrófono y exclamó: “Quiero decirles algo importantísimo, quizás suena cliché, un tropezón no es caída”, frase similar a la que usó para describir la grabación: “Un tropezón no es caída, pero cómo duele”.

La justicia porteña rechazó la excarcelación de Leandro Esteban García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, por violencia de género (Sebastian Alonso)

Días atrás, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires había rechazado la excarcelación de Leandro Esteban García Gómez, su expareja, quien permanece detenido e imputado por presunta violencia de género, lesiones agravadas y privación ilegítima de la libertad. La decisión se basó en la existencia de riesgos procesales, como la posibilidad de fuga y el peligro de que el acusado obstaculice la investigación, debido a la gravedad de los hechos y a la relación previa con la víctima.

El juez Diego Javier Slupski, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, argumentó que la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son factores determinantes para evaluar el riesgo de que García Gómez intente evadir la acción de la justicia. Además, el magistrado señaló que no podía descartarse la posibilidad de que el imputado ejerciera presión sobre la víctima o su entorno, considerando el conocimiento que posee sobre las rutinas, el domicilio y los contactos de Fernández, producto del vínculo que los unió.