Los desafíos virales de Ian Lucas con Valentina Cervantes y Evangelina Anderson que arrasan en las redes

Ian Lucas y Evangelina Anderson sorprendieron con un challenge de baile que conquistó Instagram y TikTok (Video: Instagram)

Mientras avanzan las grabaciones de la nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe), algunos de los participantes decidieron mostrar su costado más relajado y espontáneo fuera de la cocina. Evangelina Anderson, Ian Lucas y Valentina Cervantes, tres de las figuras más activas en redes sociales, sorprendieron a sus seguidores al protagonizar distintos challenges virales que rápidamente se volvieron tendencia en Instagram y TikTok.

El primero en animarse fue Ian, quien compartió un video junto a Evangelina Anderson bailando el clásico “3, 2, 1... lo bate, lo bate, lo bate”, una de las canciones más usadas en la plataforma en los últimos días. En el clip se los ve al aire libre, sonrientes y coordinados, siguiendo la secuencia de pasos con total naturalidad. Evangelina, con un top marrón y pantalón blanco, se muestra divertida y cómplice, mientras Ian, fiel a su estilo energético, le sigue el ritmo marcando los tiempos con humor.

Los participantes de MasterChef Celebrity mostraron su faceta más divertida en redes sociales con videos que se volvieron tendencia (Instagram)

“Con mi compa”, escribió el influencer junto a las imágenes, etiquetando a la modelo y agregando los hashtags #masterchefcelebrity y #masterchef. En pocos minutos, el video se llenó de comentarios y elogios. “Madre e hijo son”, escribió una usuaria entre risas, mientras otros destacaron la química entre ambos. Incluso Sofía Gonet, más conocida como La Reini, compañera de ambos en el certamen culinario, comentó con humor: “Potros”, acompañando la palabra con emojis de fuego.

El posteo superó rápidamente las 50 mil reproducciones y fue replicado por cuentas de fans del programa. En los comentarios, muchos usuarios celebraron la buena onda que se respira entre los concursantes en los momentos fuera de cámara.

Valentina Cervantes, Ian Lucas y sus hijos se suman al challenge 'ME MAREO x BEBE', generando furor en redes (Video: Instagram)

Pero Ian no se quedó ahí. Horas después, subió un nuevo video junto a Valentina Cervantes, también participante de la competencia culinaria, y sus dos hijos, Olivia y Benjamín. En esta oportunidad, se sumaron al challenge de “ME MAREO x BEBE”, que domina las tendencias actuales.

“Con Valu Cervantes y los bebotxs”, escribió Ian en la descripción, junto a emojis de corazones y caritas bailando. En el clip se lo ve con un look completamente negro y a Valentina con falda marrón y remera blanca, mientras los pequeños se roban la atención con su carisma y sus movimientos.

Los cuatro realizan la coreografía de manera sincronizada, combinando los gestos del estribillo con risas y complicidad. En los comentarios, los elogios se multiplicaron. “Colaboraciones que nadie pidió pero todos necesitábamos”, escribió una usuaria, mientras Evangelina dejó un mensaje divertido: “Naaaa morí”, junto a emojis de enamorada.

Valentina Cervantes habló sobre su relación a distancia con Enzo en el programa 'Sería Increíble' de Olga

A su vez, Marixa Balli se sumó a la ola de reacciones con aplausos y emojis de fuego, y otra usuaria bromeó: “Y ahí es cuando Enzo sintió el verdadero terror...”. El video superó las 70 mil reproducciones en apenas unas horas y fue compartido por varias cuentas de fanáticos del reality, que celebraron la unión entre los participantes dentro y fuera del programa.

Recientemente, Cervantes fue invitada a Sería Increíble, el programa de Olga conducido por Nati Jota, Damián Betular, Eial Moldavsky y Homero Pettinato, donde habló sobre su presente sentimental y la dinámica que mantiene con Enzo al tener un océano de distancia. Al ser consultada sobre si le costaba estar lejos, contestó: “No, estoy rebien. Me gusta, creo que necesitamos cada tanto nuestro espacio”.

NatiJota se refirió a la vida de las esposas de los jugadores de fútbol de elite, que muchas veces dejan sus propias profesiones e intereses en pos de acompañar a sus maridos en sus carreras y en otros se ocupan de sí mismas. En ese momento, Valu reconoció que atravesó ambas etapas: “Eso que vos dijiste a mí me pasó, porque yo ahora estoy acá, pero antes de separarme era así, como describiste vos”.