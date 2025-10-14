Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada, felicitó a la película Belén de Dolores Fonzi

Las felicitaciones de Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada a Belén, la película de Dolores Fonzi (Europa Press, Amazon MGM Studios)

El cine argentino vuelve a ser noticia en el mundo, luego de que la escritora Margaret Atwood, reconocida mundialmente por su novela distópica El cuento de la criada y por otras como Alias Grace y Los testamentos, le dedicó elogiosas palabras a Belén, la película protagonizada y dirigida por Dolores Fonzi. Allí recordó el caso en el que se basa el filme y aprovechó para lanzar una punzante visión sobre la situación de las mujeres en Estados Unidos.

“¡Felicitaciones a Belén, que ha sido elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en los Oscar!“, comenzó destacando la autora en la plataforma X sobre la candidatura de la cinta como representante del país en los premios más importantes de la industria hollywoodense, en el mismo día que coincide con la visita del presidente Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca.

“Cuenta la historia de una joven que fue al hospital porque estaba sufriendo una hemorragia, solo para que le dijeran que había tenido un aborto espontáneo, luego fuera acusada y condenada por haber causado o tenido un aborto, y encarcelada. Tomó años impugnar y revertir esta condena falsa. ¿Un destino que se avecina para las mujeres en Estados Unidos?“, lanzó la escritora que a finales del mes pasado fue distinguida con el Premio Internacional Joan Margarit de Poesía.

Dolores Fonzi reaccionó a las felicitaciones de la escritora Margaret Atwood para Belén: "Gracias. ¡Te amamos!" (Instagram)

Dolores Fonzi no tardó en agradecer el gesto de la escritora, cuyo trabajo ganó enorme popularidad gracias a The handmaid’s tale, la serie que protagonizó Elizabeth Moss. A través de su cuenta de Instagram replicó el mensaje de Atwood. “Gracias. ¡Te amamos!“, le dedicó, haciendo que Mercedes Morán, Liniers, Eleonora Wexler, Maitena, Juan Minujín, Muriel Santana, Julieta Cardinale y Tomás Fonzi celebren el gesto de la escritora feminista.

“Somos Belén”, escrito por Ana Correa y con el prólogo de Margaret Atwood, se llamó el libro que se basó en caso que coincidió con el nacimiento del movimiento #NiUnaMenos en la Argentina. El 16 de agosto de 2016, la Corte Suprema de Tucumán dejó sin efecto la condena que pesaba sobre Belén, una joven de 25 años acusada de homicidio agravado tras sufrir un aborto espontáneo en el Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán, y ordenó su inmediata liberación. El tribunal calificó el fallo anterior como una “sentencia arbitraria sustentada en prejuicios de género”, poniendo así término a un proceso judicial que se había iniciado el 21 de marzo de 2014, cuando la paciente se presentó en el hospital con dolores abdominales y sangrado intenso.

Dolores Fonzi mostró la ovación que recibió su película Belén en el Festival de San Sebastián (Video: Instagram)

Ese día, según el diagnóstico médico inicial, Belén experimentaba un aborto espontáneo con dos meses de gestación. Los hechos tomaron un giro judicial inesperado cuando el personal hospitalario denunció a la paciente ante la policía, luego de que una enfermera afirmara haber hallado un feto en el baño. Belén, cuya identidad se mantiene protegida, fue esposada en la propia sala hospitalaria y trasladada directamente a prisión preventiva, donde permaneció durante casi tres años mientras se desarrollaba el proceso.

La defensa fue asumida por Soledad Deza, abogada de la organización Mujeres x Mujeres, quien en 2016 tomó conocimiento del caso y decidió involucrarse tras advertir que una mujer estaba encarcelada por un aborto espontáneo. Deza desarrolló una estrategia jurídica que permitió exponer diversas irregularidades procesales, entre ellas la ausencia de cadena de custodia sobre el cuerpo del supuesto feto y contradicciones en los informes médicos, los cuales inicialmente aseguraban que la paciente había sufrido un aborto espontáneo.

"Belén", película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi (Prime Video)

La condena contra Belén se sustentó en pruebas irregulares y testimonios contradictorios presentados por la fiscalía, que la acusó de haber ocultado un embarazo avanzado y de haber provocado deliberadamente la interrupción. En el fallo que anuló la sentencia, la Corte Suprema provincial señaló que el proceso estuvo atravesado por “prejuicios de género” y violaciones de garantías fundamentales.

Durante su permanencia en prisión, Belén escribió una carta abierta en la que denunció: “Me condenaron solo por dichos, por ser humilde, por ir al hospital, por no tener plata para pagar una buena defensa”. Finalmente, en marzo de 2017, la Justicia provincial dictó su absolución definitiva, cerrando un caso que generó debate nacional sobre el acceso a la salud, la criminalización del aborto espontáneo y el impacto de los prejuicios sociales en la administración de justicia.

El equipo de Belén en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián

Desde su estreno en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Belén viene cosechando distinciones: allí se llevó una Mención Especial Premio RTVE Otra Mirada y Mejor interpretación de reparto para Camila Plaate, quien compone a la joven que termina presa por un aborto espontaneo. También se impuso en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz en el premio del público y el Premio Internacional de Cine que entrega la Asociación de Críticos Estadounidenses y Canadienses (CCA).