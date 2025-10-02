Marcelo Tinelli reveló que sus hijas le daban consejos de amor cuando estaba soltero

Juana y Mica Tinelli confesaron que aconsejaban a su papá Marcelo cuando estaba soltero

Entre idas y vueltas, cruces y entre dichos, Marcelo Tinelli anunció su reconciliación con Milett Figueroa y dejó atrás las versiones de una tercera en discordia. En ese marco, el conductor recordó sus días de soltería y relató cómo sus hijas Juana y Cande, lo aconsejaban al momento de conquistar a una mujer.

Todo se dio en el programa Estamos de Paso (Carnaval Stream), cuando Carla Conte le preguntó a las hijas de la figura de la televisión: “¿Lo ayudan al padre a buscar novia cuando ha estado soltero en algún momento? ¿Le tiran ideas?”. La primera en responder fue Juana, quien tomó distancia argumentando: “No, yo no, tengo 22 años”. En otra posición se encontraba Cande, quien comenzó hablando con seguridad pero luego titubeó: “Yo sí, porque si me pregunta...o me preguntaba. Ahora no, obvio”.

Descolocada por la aclaración de su hermana, la influencer consultó: “¿Por qué ahora no?”. Con cara de sorpresa, Marcelo hizo alusión a su reconciliación con Milett y buscó salir de la situación con humor: “Sí, porque estoy de novio... Vamos a la pausa”. Más allá de la confusión Cande tomó la palabra y destacó: “Igual respetamos lo que a él le haga feliz siempre”.

Juana y Cande Tinelli se refirieron a la época de soltería de su padre

En ese sentido, la figura de la televisión remarcó la confianza que se tienen en la familia: “Más allá de que puede gustar o no les puede gustar una mujer, pero siempre han sido muy respetuosos de las relaciones. Yo también siento que he sido muy respetuoso de todas las relaciones que han tenido las chicas. Mis hijos también, siempre. Aunque hayan pasado poco tiempo en casa también. No tengo ningún problema. Me ha tocado estar hasta en pandemia con mis hijas también y con novios que acababan de conocer. Estuvimos dos meses y la verdad que estuve perfecto también con esos novios. Así que yo me adapto perfectamente a eso. Y mis hijas siento que se han adaptado también perfectamente a todas las parejas. Cuando estaba soltero, con las más grandes, por ahí me he encontrado más. Hasta por ahí saliendo a los boliches también con ellas. Pero en ese momento me acuerdo, volvíamos tarde de Tequila. No llegué a compartir con Juani, creo que hoy me costaría ir a un boliche”.

Entre risas, Sabrina Rojas le dio el visto bueno a su compañero: “Está bien, está bien lo que sentís”. Luego, Tinelli explicó por qué se sentiría extraño compartiendo la salida con su hija menor: “Me da como cosa. ¿Qué hace papá acá? Es un desubicado. Creo que siento eso. Cuando va ella a Jed o va a Caramelo, lugares así. Tequila, por ahí”.

Fue entonces cuando Marcelo puso un freno a la situación y arrojó un tema polémico sobre la mesa: “Igual siento que cuando uno está en pareja no tiene que ir a los boliches. Esta es mi sensación”. Inmediatamente, los panelistas reaccionaron y criticaron las palabras del conductor. “Eso porque te quedó una mala experiencia con tu ex novia”, le respondió Juana, lanzando una fuerte indirecta. Así, la figura de la tele tomó el guante y relató: “Yo digo lo que habitualmente pasa. Yo cuando estoy separado, sí voy a los boliches, cuando estoy en pareja, no voy a los boliches”.

Marcelo Tinelli anunció su reconciliación con Milett Figueroa: “Capítulo cerrado”

Luego, Cande tomó la palabra y arremetió contra su padre: “¿Sabés que siento? Que vos lo decís porque vos sos muy celoso. Entonces, no sé si dejarías que tu novia vaya al boliche. ¿Sos muy celoso?”. Lejos de inclinarse por si o por no, el conductor devolvió: “Lo normal, pero tengo que verlo. Yo soy celoso de cosas que vea, pero a mí particularmente nunca me gustó ir al boliche con mi novia, pero me pasaba desde que era chico”.

Alineada con las hijas de Tinelli, Rojas sostuvo: “No hay nada más lindo que salir a divertirte con tu novia”. Incómodo con la situación Marcelo se vio en la necesidad de aclarar: “Hasta cierta hora, porque hay un momento, una hora, donde si vos no te fuiste, es como el casino. Perdiste todo. Es un qui..., te agarrás a trom...con alguien, viene una pelea. Es un momento donde yo he vivido situaciones hasta de chico también”.

Insistiendo con la idea de los celos, Conte consultó: “¿Pero no puede ir tu pareja a bailar con sus amigas?”. Sin embargo, Tinelli respondió: “Sí, eso es otra cosa. Yo te estoy diciendo en pareja, yo no iría. Pero ha pasado. Por separado, si quieren ir, perfecto. Yo, personalmente, estando en pareja, no iría a un boliche solo con mis amigos. Iría a comer con mis amigos, pero no iría a un boliche. Si no, voy un ratito, pero después me voy. No tengo ganas. Hoy no me pasa. Si no ir hasta cierta hora. Yo creo que después de la una y media, dos de la mañana... ya a las tres empieza el chupi y ahí ya empieza cualquier cosa. Es lo que yo siento”.