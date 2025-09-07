Una mesa, 20 años y una reconciliación: la historia detrás del reencuentro entre Mirtha Legrand y Nora Cárpena

Mirtha Legrand y Nora Cárpena se reencontraron en la mesaza después de 20 años (Video: La noche de Mirtha, El Trece)

La noche de Mirtha Legrand tuvo el sábado último uno de esos momentos televisivos que quedan en la memoria. A veinte años del último encuentro y después de un prolongado distanciamiento, Nora Cárpena volvió a sentarse en la tradicional mesa junto a la diva, dejando atrás viejos rencores y el silencio que las mantuvo alejadas. Apenas finalizó la presentación de los invitados, Legrand se volvió hacia su derecha, tomó la mano de Cárpena y, con una sonrisa cómplice, preguntó: “¿Cuánto hace que no venías, mi pequeña?”. La respuesta de la actriz sintetizó el largo tiempo transcurrido: “Veinte años, más o menos”. La escena marcó el cierre de un capítulo de desencuentros y el inicio de una reconciliación esperada por ambos sectores, el del espectáculo y el público.

Durante dos décadas, la relación entre la actriz y la presentadora estuvo marcada por el desencuentro. El origen del conflicto se remonta a una frase pronunciada por Cárpena que cayó mal en el entorno de Legrand, generando molestia y llevando a la conductora a vetar a la actriz de su programa. “Estaba enojada Mirtha conmigo. Yo hice una cosa que no le cayó bien y seguramente no la habré dicho bien. Me tenía prohibida”, relató Cárpena, con gestos de humor y cierta nostalgia. Ambas reconocieron que durante ese tiempo no mantuvieron ningún tipo de contacto fuera de breves saludos secos y distantes, sobre todo cuando coincidían en reuniones organizadas por el productor Carlos Rottemberg. En público, la distancia se mantuvo y ninguna buscó forzar una tregua ni una aproximación espontánea.

El punto más delicado de la disputa se produjo en 2015, durante la temporada de la obra Mujeres de cenizas en Mar del Plata, en la que Cárpena formaba parte del elenco. Mirtha Legrand asistió a una función y, en declaraciones posteriores, sugirió que el éxito de público se debía a su presencia, comentario que lejos de suavizar las diferencias, profundizó el distanciamiento. A pesar de estar en el mismo ambiente y de compartir trayectorias largas y reconocidas en la escena artística argentina, ambas eligieron evitar el tema hasta esta semana.

Después de más de dos décadas de distanciamiento, Nora Cárpena y Mirtha Legrand volvieron a encontrarse en el programa de la diva

La esperada reconciliación se desarrolló frente a las cámaras de La noche de Mirtha, en una mesa que también reunió a otros nombres del espectáculo como Diego Sehinkman, Luciano Cáceres, Mora Godoy y Santi Maratea. A pesar de la expectativa, el cruce entre Legrand y Cárpena se dio en un clima de calidez y sinceridad.

Ya en el presente, las protagonistas compartieron sus reflexiones sobre el tiempo y sus efectos. Cárpena tomó la palabra para hablar de esta nueva etapa: “Quiero confesar que para mí es una alegría muy grande estar acá. Porque creo que el tiempo pasa, ya cumplí 80 años, y quiero que las cosas sean en paz en mi vida”. El comentario sorprendió a la conductora, que destacó la apariencia de la actriz. “¿Vos cumpliste cuánto?”, le preguntó. “Ochenta”, ratificó Cárpena. “¿Vos 80? ¡Estás espléndida!”, respondió Legrand, recibiendo al instante un elogio de vuelta: “¡Mirá quién habla!”, expresó la actriz, generando risas y aplausos entre los invitados.

El reencuentro tan esperado después de 20 años entre Mirtha Legrand y Nora Cárpena

El reencuentro tuvo un fuerte impacto emocional en ambas figuras. Cárpena consideró el gesto como una oportunidad para cerrar definitivamente el pasado y priorizar la armonía. En sus palabras, “El tiempo pasa. Yo ya cumplí 80 años y quiero que las cosas estén en paz en mi vida”, marcó el tono de una conversación donde el rencor y la distancia quedaron desplazados por el afecto y la nostalgia de épocas compartidas. Legrand, por su parte, recordó con cariño a los padres de la actriz y destacó la importancia de recomponer el vínculo personal y profesional.

Resultó una escena sin reproches ni gestos forzados, donde la madurez y el paso de los años funcionaron como puente hacia una reconciliación genuina. Los elogios cruzados, la espontaneidad en los recuerdos y la actitud relajada dejaron en evidencia la voluntad de ambas de avanzar, dejando atrás viejos enojos y apostando al diálogo. Los detalles, las anécdotas y las frases textuales dieron cuerpo a una noche que, más allá del brillo de la televisión, mostró la fuerza de la conversación para sanar historias largamente postergadas.