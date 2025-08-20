El fuerte descargo del hijo de Martín Demichelis en medio del divorcio: “Búsquense una vida y dejen vivir”

Facundo Bono, hijo extramatrimonial de Martín Demichelis, pidió respeto a su privacidad tras la separación del exfutbolista y Evangelina Anderson

“Búsquense una vida y dejen vivir”. Así, Facundo Bono, hijo extramatrimonial de Martín Demichelis, marcó un límite en redes sociales ante la ola de especulaciones y el asedio mediático que siguió a la separación de su padre y Evangelina Anderson. El joven, nacido en Justiniano Posse, Córdoba, decidió romper el silencio y exponer su hartazgo frente a la presión pública, al tiempo que aclaró su postura sobre el conflicto familiar y compartió detalles inéditos sobre el vínculo que está forjando con su padre biológico.

En un extenso mensaje publicado en la red social X, expresó su molestia por la manera en que terceros, tanto medios de comunicación como conocidos, intentaron apropiarse de su historia. “Algo muy forro de esta sociedad es cuando terceros cuentan tu historia como se les canta, agregando o sacando detalles según quieran o les convenga”, comenzó escribiendo en su descargo, evidenciando el malestar que le genera la exposición de su vida privada.

El joven relató que, en los días posteriores a la confirmación de la ruptura entre Demichelis y Anderson, recibió una avalancha de llamados y mensajes de desconocidos, todos ansiosos por obtener información sobre su relación con el exfutbolista, su conocimiento sobre el matrimonio y hasta sobre los proyectos profesionales de su padre. “¿A cuántos les importa? Búsquense una vida y dejen vivir”, sentenció, dejando claro que no está dispuesto a alimentar el morbo ni a satisfacer la curiosidad ajena.

El joven cordobés denunció el asedio mediático y la presión de conocidos tras la ruptura de su padre con Anderson

Facundo también apuntó contra aquellos conocidos que, bajo la excusa de la simpatía, le acercaron rumores y chismes. “Lo que más me sorprende y decepciona son los conocidos que agarran y te mandan el chisme para caerte simpáticos. Y sí... me río, nos descansamos los dos y hasta ahí. Porque la posta es que ni ganas de frenarle el carro a cada pel... que aparece. Y menos, darle detalles a desconocidos”, manifestó, evidenciando el desgaste que le produce la insistencia de su entorno.

Ante la insistencia de los medios y la incomodidad de las preguntas, Bono optó por utilizar su cuenta de X como único canal de comunicación, evitando así caer en entrevistas o programas que, según él, solo buscan el sensacionalismo. “Vuelvo a X porque no quiero atender llamados equivocados ni enterrarme con programas o preguntas amarillistas”, explicó.

Bono utilizó su cuenta de X para aclarar su postura y rechazar el sensacionalismo sobre el conflicto familiar

En cuanto al conflicto entre Demichelis y Anderson, fue categórico al rechazar cualquier intento de involucrarlo en la disputa. “No voy a opinar de un matrimonio que no me corresponde, ellos son adultos y son conscientes de la situación en la que están, estuvieron y van a estar”, afirmó, desmarcándose de los debates sobre la vida privada de sus padres. Su principal preocupación, según expresó, es el bienestar de los hijos menores de la pareja. “Lo único que yo intenciono es que los más peques no sufran y se carguen de odio con cosas de adultos. El amor padre-hijx y madre-hijx es distinto al de marido-mujer... espero y confío en que todos en la familia lo van a diferenciar”, sostuvo.

El mensaje de Facundo también incluyó una mirada íntima sobre el proceso de acercamiento con su padre biológico. El joven relató que, para el Día del Padre, viajó a Marbella, España, donde reside Demichelis, con el objetivo de conocer su casa y compartir momentos que les permitieran hablar abiertamente de cuestiones pendientes. “Con el tiempo suficiente para estar cara a cara y sacarnos las caretas después del primer termo de mate y poder hablar bien en crudo muchas cuestiones que nos debíamos charlar durante horas largas”, describió sobre el encuentro, al que calificó como un punto de inflexión en la relación. Facundo elogió a su padre biológico, a quien definió como “además de buen tipo, también un maestro”, y reconoció que la trayectoria de su papá no es fruto del azar.

Bono diferenció la relación con su padre biológico y el hombre que lo crió, destacando la construcción de una amistad con Demichelis

A pesar de este acercamiento, el cordobés dejó en claro que la relación que construyen va más allá de los lazos sanguíneos. “Más que padre-hijo, estamos construyendo una creciente, fuerte y gran amistad. Porque padre tengo uno, y siempre será Beto”, afirmó, en referencia al hombre que lo crió y a quien considera su verdadera figura paterna. Esta distinción, según explicó, no implica rechazo, sino una forma honesta de nombrar los vínculos que lo han marcado.

El proceso de reconstrucción del lazo con Demichelis tuvo otro capítulo reciente en Justiniano Posse, el pueblo cordobés de origen de ambos. Allí, padre e hijo compartieron una semana de vida cotidiana, alejados del ruido mediático. Facundo destacó la calidez con la que fueron recibidos y la naturalidad con la que la comunidad los acogió, en contraste con el morbo que solía rodear su historia. En ese entorno, ambos encontraron un espacio de refugio y contención, una experiencia que, según el joven, contribuyó a sanar heridas y a fortalecer la relación que están construyendo.