Rusherking recordó sus romances con la China Suárez y María Becerra: “¡Cómo les gusta buscar!”

Rusherking habló sobre su soltería y desmintió rumores sobre sus canciones (Video: Puro Show, Eltrece)

En plena promoción de su nueva gira musical y tras la reciente ruptura con Ángela Torres, Rusherking decidió responder abiertamente a las preguntas sobre su vida sentimental y el sentido de sus canciones, en una entrevista exclusiva con Puro Show (Eltrece). El cantante santiagueño, cuyo nombre real es Thomas Nicolás Tobar, abordó sin rodeos las especulaciones que suelen vincular sus letras con sus exnovias más mediáticas, la China Suárez y María Becerra, y dejó en claro su postura sobre el tema.

Durante la conversación, el artista fue consultado sobre si interpretaría en sus próximos recitales la canción “Perfecta”, un tema que muchos de sus seguidores asocian directamente con Eugenia China Suárez. Lejos de evitar la cuestión, el músico respondió con naturalidad: “Obvio que sí, ¿por qué no la cantaría?”.

El diálogo avanzó hacia otra de sus composiciones, aquella que menciona: “Yo soy de Zona Norte y vos sos de Quilmes”, una frase que sus seguidores suelen relacionar con María Becerra, quien nació en esa localidad bonaerense. Ante la insistencia sobre si la letra estaba dedicada a la cantante, Rusherking reaccionó entre risas, pero con firmeza: “¡Cómo les gusta buscar! Ya lo dije mil veces: mis letras salen de vivencias personales, pero no están dedicadas a nadie en particular”.

El cantante confirmó que sus letras no están dedicadas a exnovias famosas

En cuanto a su situación sentimental actual, el santiagueño fue categórico al afirmar: “Yo no estoy con nadie ahora, estoy soltero”. De este modo, despejó cualquier duda sobre la posibilidad de que una nueva relación influya en sus decisiones artísticas o en la interpretación de su repertorio.

La entrevista también abordó el reciente final de su relación con Ángela Torres, con quien compartió más de un año de noviazgo. Rusherking describió el cierre de esa etapa con palabras de madurez y afecto: “Estoy contento, fue una etapa que ya cerré y ahora estoy en otra. Le deseo lo mejor”. Además, enfatizó que la separación se produjo en buenos términos y sin conflictos: “Con Ángela quedó todo bien. Fue una relación larga y terminamos en buenos términos. Cada uno está enfocado en sus proyectos”, aseguró en diálogo con Puro Show.

El clima cordial entre ambos se reflejó también en la reacción del cantante ante la viralización de un video en el que Ángela Torres aparece bailando y besándose con el actor Franco Masini. Consultado al respecto, mantuvo la misma actitud relajada que caracterizó toda la entrevista y expresó que no había visto el material, pero que su principal deseo es el bienestar de su expareja.

La China Suárez bloqueó a Ángela Torres tras el romance con Rusherking

En el plano profesional, el artista atraviesa un momento de intensa actividad, ya que se encuentra preparando una nueva gira musical. Este proyecto representa una etapa de renovación y crecimiento personal, en la que el artista canaliza su energía y creatividad, dejando atrás las especulaciones sobre su vida privada. Con una actitud serena, el cantante dejó claro que lo fundamental es que cada persona pueda seguir adelante y encontrar su propio bienestar, más allá de los vínculos del pasado.

Por su parte, Ángela Torres abordó el tema del fin de su amor con Rusherking en el streaming realizado junto a Martín Cirio. Allí, el conductor le preguntó por la China Suárez, y no por el sonado conflicto actual que está protagonizando por su relación con Mauro Icardi, sino por el novio en común. La relación de la ex Teen Angels y el trapero terminó de manera abrupta y, al momento de anunciarlo, ella aseguró que había imaginado todo un futuro con él.

Tal vez esto explica la decisión que tomó cuando Rusher y Ángela hicieron público su romance. "La China me bloqueó. Me pone pésimo que me haya bloqueado porque yo quiero ver todo lo que está pasando… ¡Y me tiene bloqueada! Es terrible“, contó con un poco de humor la sobrina de Diego Torres.