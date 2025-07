Pachu Peña: “Mis viejos son como mis ángeles, me protegen”

Al rosarino José María “Pachu” Peña casi no haría falta presentarlo. Sólo digamos que comenzó a transitar la tele y el humor en su ciudad natal junto a su amigo Pablo Granados, que los descubrió Mario Pergolini, los trajo a Buenos Aires para la TV Ataca y luego llegaron a las huestes de Marcelo Tinelli, donde explotó su popularidad. Juntos se incorporaron a Videomatch y luego a Showmatch, donde constituyeron un dúo irrompible: Pachu y Pablo. Su carrera no se detuvo allí: también actuó en películas taquilleras como la saga de “Los Bañeros” y fue uno de los pilares, más cerca en el tiempo, de “Peligro Sin Codificar”.

En los últimos años se reconvirtió al incorporarse al stream en la plataforma Luzu TV. Este año se apartó del humor por primera vez para interpretar a un mafioso en la exitosa serie de Flow Viudas Negras, junto a Malena Pichot y Pilar Gamboa.

Y ahora apareció aquí, en Mi Cielo, el espacio de Infobae donde Mariano Iúdica genera una entrevista lúdica, en la que surgen momentos de fuerte emoción que solo se pueden gestar en este ámbito de nubes blancas y mucha paz.

La anécdota de Pachu Peña con Fito Páez, con quien compartió el viaje de egresados, causó un momento hilarante (Gastón Taylor)

“Me mandaron acá… no sé qué es esto”, arrancó Pachu al entrar a Mi Cielo y pararse frente al mostrador de ingreso, donde lo recibió Iúdica.

Mariano: —Te dieron el sobre, lo abriste y apareciste acá…

Pachu: —Exacto. Magia.

Mariano: —No, no es magia. No estás muerto, no.

Pachu: —No me asustes. Todo lindo es: mucha luz. Mucha paz.

Mariano: —Sabrás que esto es como una prueba, una VTA, una Verificación Técnica Asistencial. Acá verificamos que vayas por el camino correcto. Como una auditoría del alma. Te voy a hacer unas preguntas, primero: ¿Te tentaste en silencio 965 veces en cámara?

Pachu: —Sí.

Mariano: —¿Hiciste 4657 sketchs y notas en tu vida?

Pachu: —Puede ser.

Mariano:—¿Jugaste diez picados con Fito Páez, Messi, Di María y Maxi Rodríguez?

Pachu: —Sí.

Mariano: —¿Fuiste a la escuela con Fito Páez?

Pachu: —Sí, yo a la mañana y él a la tarde. Congeniábamos siempre los picados en la escuela, mañana contra tarde. Para séptimo grado nos fuimos de viaje de egresados a Alta Gracia, Córdoba. Me acuerdo de Fito, que llevaba su guitarra y cantaba temas de Sui Generis. Éramos toda una banda, el Gordo Durham, el Flaco Demeli, muchos compañeros. Y una noche vamos a comer con el Zorrito en Cañitas y le digo, ‘te acordás que fuimos a Alta Gracia’. ‘No me acuerdo de nada’. Esa fue la historia.

Pachu Peña le contó a Mariano Iúdica cuál fue su sueño frustado de la infancia (Gastón Taylor)

Mariano: —¿Pensabas que ibas a terminar acá?

Pachu: —Sí, en el cielo. En el infierno no. Creo que me porté bien.

Mariano: —¿Sueño frustrado de tu infancia? Cuando pasas por la puerta te lo cumplo…

Pachu: —Soñaba con ser policía motorizado en Rosario. La policía motorizada tenía la Harley-Davidson negra, y cuando venía toda la motorizada por la calle, el sonido me dejaba embobado. Siempre fui fanático de las motos desde chico.

Mariano: —Cuando entres sos Ponciarello, olvidate. ¿Estás satisfecho con tu tiempo hasta esta edad?

Pachu: —Sí, muy satisfecho. Me siento bendecido de poder trabajar en lo que realmente soñé y busqué. Disfruté mucho lo del cine y la miniserie de Viudas Negras que terminé hace poco. Fue algo distinto y también lo gocé. Siempre traté de aprender algo más y de agradecer por lo que me toca vivir.

Mariano: —Acá vamos a encarar el viaje de los sentidos. Vamos a empezar con la verificación técnica del alma. Pero vamos al despacho (se sientan). Si pudieras revivir un momento familiar, ¿cuál elegirías?

Pachu: —Un domingo al mediodía comiendo en familia, bajando los tres hermanos que somos a la mesa. Me acuerdo especialmente de mi vieja... “¡a comer!“, de compartir ese rato, de la música, los olores, y todo lo que tenía ese momento.

El diálogo con Pachu Peña en Mi Cielo tocó momentos de gran emoción sobre la vida del humorista (Gastón Taylor)

Mariano: —Cuando entres, con la música de Escalera al Cielo, de Led Zeppelin, ¿quiénes serían los primeros en recibirte?

Pachu: —Mi mamá y mi papá, los dos, seguro. Mi viejo con un pucho en la mano. Cuando falleció mi viejo, le tiramos al cajón un paquete de cigarrillos y un cenicero, porque era lo que más le gustaba hacer. Los dos eran unos fenómenos, mi mamá muy cariñosa y fanática del cine, la música y la lectura, profesora de Bellas Artes aunque nunca ejerció.

Mariano: —Si los ves venir de frente. ¿A quién vas primero?

Pachu: —Y, a mamá.

Mariano: —¿Qué verdad con respecto a tu propia historia te gustaría ver? Poner play, sentarte y ser espectador…

Pachu: —También es referente a mis viejos. Mi mamá era diabética y nunca se cuidó. Entonces después se agravó mucho, se le dañaron los riñones y ahí se complicó todo. Fue un poco la causa de su partida. Eso, no haberla controlado o aconsejarle, ¿no? Quizás sabía que era diabética, pero no estaba informada. Hoy en día uno se informa por mucho, por las plataformas, por el celu, porque te llegan cosas y por las campañas que hay, masivas y que están muy bien. Si sos diabético te tenés que cuidar y seguir un montón de pautas. También habrá disfrutado su vida, a su manera. Pero eso, no haberla aconsejado.

Mariano: —Si tuvieras el don de ver cualquier situación del pasado, ¿cuál elegirías?

Pachu: —Me gustaría ver quién se llevó a Loan. Poder saber qué pasó y quién se llevó a tantos chicos. Verlo, impedirlo, que no se repitan esas tragedias.

Mariano: —¿Con qué momento de pareja te quedás si pudieras revivirlo tal cual?

Pachu: —El día que mi mujer me contó que íbamos a ser papás. Me lo dijo por teléfono cuando estaba trabajando en Nueva York con Videomatch. Compartí la noticia con mis amigos y fue una felicidad enorme, de esas que te marcan.

Mariano: —¿Qué logro profesional te gustaría mostrarle a tus padres?

Pachu: —Sin dudas, lo que hice en Viudas Negras. Era un desafío pendiente, algo diferente a la comedia. Se me dio y fue muy especial para mí.

Mariano Iúdica junto a Pachu Peña en Mi Cielo (Gastón Taylor)

Mariano: —Hiciste reír. Es una tarea muy grosa.

Pachu: —Para mí, que la gente en la calle o en las redes te diga “gracias por tantas risas”, es el premio más lindo. No existe un Martín Fierro o un Golden Globe que supere eso.

Mariano: —Vas a poder sacarle el dolor a una persona que vos elijas y cerrarle la cicatriz. Le vas a poder sacar la espada que vos sabés que tiene clavada como un dolor en el alma…

Pachu: —Sin duda, sanaría la espina de no haber estado al despedirme de mi mamá. Creo que es un dolor compartido. Yo estaba acá en Buenos Aires, grabando, y mi viejo me llama y me dice ‘mamá está muy mal, no sé cuánto más le queda’. ‘Corto acá y voy para allá’. ‘No, quédate tranquilo, no manejes de noche, es peligroso’. Mi viejo me cuidaba a mí. Salí muy temprano para Rosario, tipo 06:00, apenas estaba amaneciendo. Y llegué y ya había fallecido. Me enteré en el camino y fui al sanatorio donde estaba internada. ‘Déjenme verla’. No me dejaron despedirme. Me quedó esa espina de haberla despedido o estar de la mano sus últimos minutos u horas de vida. Creo que a ella también le hubiese gustado. Pero pienso que mi vieja me está iluminando de arriba. Mis viejos son como mis ángeles, me protegen.

—Tu verificación técnica fue extraordinaria. Tenés un alma blanca, de los que hacen reír. Cuando bajes, vas a tener la posibilidad, el día que vos elijas, de bajar a uno de arriba. Una hora. Uno solo. ¿A quién elegís?

—A mi vieja. La abrazaría esa hora. La despediría de nuevo, como corresponde, sin dudas. Podría sanar la herida.

