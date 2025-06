El plato típico que disfrutó Valentina Cervantes antes de despedirse de Argentina: “Placeres de la vida”

Valentina Cervantes volvió a la Argentina en invierno para reconectar con sus raíces y compartir con su familia

A pesar de que aún no terminó la temporada deportiva para Enzo Fernández, que continúa disputando el Mundial de Clubes representando la camiseta del Chelsea FC, el fin de la Premier League marcó el regreso de Valentina Cervantes, su pareja y madre de sus hijos, a la Argentina.

La modelo, que dividió su vida entre Londres y Buenos Aires después de su reconciliación con el mediocampista, volvió al país durante unos días. Durante este tiempo, aprovechó para continuar con su carrera en la agencia de modelaje y, además, para visitar a su familia y disfrutar de su país.

Dentro de este disfrute, se encuentra el de las comidas típicas. Y es que, a pesar de que haya pisado suelo nacional durante varios de los días más fríos del invierno, fue un rico plato el que destacó en sus historias de Instagram y la ayudó a combatir el tiempo helado. Una olla de guiso espeso de lentejas. Según muestra la foto que subió a sus redes, parece estar compuesto por lentejas cocidas con trozos visibles de chorizo colorado y carne, además de un caldo oscuro y espeso, con una tonalidad rojiza que sugiere la presencia de tomate y pimentón.

La pareja de Enzo Fernández destacó en redes un guiso de lentejas como el plato emblemático de su regreso

“Placeres de la vida”, escribió en la imagen. Además, añadió debajo un breve texto que indicaba: “Ya se imaginan dónde estoy”.

La influencer reveló en varias oportunidades su amor por el país. De hecho, en una recordada entrevista con LAM (América TV) durante su ruptura con el futbolista, había mencionado por qué decidió volver a Argentina. “Yo vine a la Argentina porque acá está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con mi familia, los nenes también. Ellos allá no tienen primos, yo no tengo una amiga. No puedo ir a tomarme un mate a la casa de mi abuela. Y ya no lo hice por tres años, entonces quería volver a hacerlo”, mencionó.

Además, durante una entrevista en el programa de streaming No lo piensen tanto! de Multitalenttv, también explicó su sensación al regresar Buenos Aires en aquel duro momento. “Hace un montón que yo no venía acá, y cuando vine me sentía muy bien, entonces era como bueno, ¿qué hago? Si dejo todo de nuevo, como dejé hace cuatro años", explicó.

Cervantes reafirmó su amor por Argentina, donde disfruta tradiciones, clima y compañía de sus seres queridos (Video: Multitalent)

Hace diez días, durante la celebración por el Día del Padre, la modelo y el ex River celebraron el día del padre junto a sus pequeños en la intimidad de su casa. La joven mostró en sus redes sociales la felicidad del campeón del mundo en su día. “Feliz día papá”, escribió.

Ella subió un video en el que el mediocampista bailaba alrededor de Olivia. La niña lucía un traje de peluche, el cual simulaba la figura de un pingüino azul. Acto seguido, mientras de fondo sonaba la canción “Imagínate”, de Danny Ocean y Kapo, el homenajeado tomó a la pequeña y la levantó por el aire.

La influencer recordó la importancia de volver a casa para disfrutar momentos en familia y mantener sus raíces

Mientras esta reía, el futbolista la lanzaba y la atrapaba. Segundos después, Benjamín de dos años, también se quiso sumar al juego. Al ver su sonrisa, su padre, quien lucía una remera negra, un rosario, jogging negro y medias blancas, lo tomó de la panza y comenzó a alzarlo. Luego de las risas, Enzo abrazó a su hijo y comenzó a llenarlo de besos.

Más allá de la celebración en su casa, Valentina también se tomó el tiempo para homenajear a su padre. Con un collage de cuatro fotos, la pareja de Fernández compartió diferentes momentos de su vida. En la primera imagen podía verse a su papá, años atrás, sosteniéndola mientras la joven era una bebé. Ya más avanzados en el tiempo, en las demás fotografías Cervantes publicó recuerdos de los dos en el mundial de Qatar alentando a la Selección. Así también, la influencer incluyó un posteo de unos de sus viajes a Estados Unidos. En la fotografía, ambos posaban con el “hombre Duff”, uno de los personajes de Los Simpson.