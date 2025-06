Roberto Moldavsky ganó un Martín Fierro y se olvidó de dedicárselo a su novia: “No es la primera vez”

Luego de ganar en la categoria de stand-up, Roberto Moldavsky explico el motivo por el que se olvido de agradecerle a su novia (Video: Desayuno Americano – America)

La primera entrega de los Premios Martín Fierro de Teatro se vivió como una noche repleta de emoción, reconocimientos y escenas que no tardaron en dar que hablar. Entre los discursos más recordados, hubo uno que pasó de la risa a la incomodidad: Roberto Moldavsky, alzando la estatuilla por su labor en la categoría stand-up, olvidó mencionar a una persona clave en su vida: su pareja, Micaela.

El episodio no tardó en hacerse eco en los medios. En Desayuno Americano (América), el panel fue contundente: “Se olvidó de su pareja”, señalaron al repasar el momento en el que el humorista, entre agradecimientos y bromas, omitió por completo a Micaela, que estaba presente en la ceremonia. Según los panelistas, la actitud de Moldavsky provocó malestar en su novia, generando un tenso cruce que se habría percibido en el salón.

Intentando ponerle paños fríos a la situación, el comediante ofreció una suerte de explicación a la prensa. “Soy un pelo… No me pasó con Barbano, sino que me enganché con lo de Israel. Se lo dedico a Mica, que es el amor de mi vida. Es la verdad, no es la primera vez que me pasa. Siempre ocurre por no escribir, por cábala, eso. No se enojó, está todo bien”, dijo, quitándole dramatismo y diferenciándose del escándalo que protagonizaron Rolando Barbano y Marina Calabró en los Martín Fierro de Radio 2024.

Fiel a su estilo, el comediante continuó con tono distendido: “Me lo terminé. Todo esto es lo importante, ¡gané un premio! Ya lo dije, es el amor de mi vida”. Pero la frase no bastó para cerrar el capítulo. Momentos más tarde, se presentó junto a Micaela ante los medios y, ante la pregunta directa de si lo perdonaba, ella respondió con una mezcla de resignación y humor: “Yo esperaba que pase. No es la primera vez”.

Al ganar la estatuilla, Roberto Moldavsky le agradecio a sus colegas y se refirio a la situacion belica en Medio Oriente (Video: Martin Fierro de Teatro – America)

La escena anterior contrastó con el clima emotivo que reinaba pasada la medianoche, cuando Moldavsky subió al escenario a recibir su premio. Su discurso, como suele ocurrir, fue un desfile de ocurrencias, nombres propios y agradecimientos sentidos. “Si faltó decir vendedor… Creo que esto lo publico hoy y lo hago plata en Libertad”, lanzó para arrancar las risas del público. Luego, más serio, agregó: “Bueno, estoy muy feliz. Es una terna muy especial para mí”.

Entre los saludos y menciones, tuvo palabras para Gustavo Yankelevich, a quien llamó “mi amigo”, y para “las hermanas Argento, que deseo que se las crucen porque es una cosa hermosa”. No se olvidó de su banda, de sus hijos, Galia y Eial, y, fiel a su estilo, bromeó: “Especialmente a él, aunque prefiero a Galia porque en los guiones es fundamental”.

Roberto Moldavsky y Micaela, al llegar a la Usina del Arte (Prensa Grupo America)

También hubo un momento de emoción al mencionar su historia personal: “Soy muy cholulo, hace poco que estoy en esto y los admiro a todos. Soy teatrero, salgo de mi obra para ver sus obras de ustedes y estoy feliz de ser parte de esta movida. Adhiero a todo lo que se dijo acá”.

Pero el mensaje más fuerte llegó sobre el final, cuando se refirió a su familia “de acá” y “de allá”, en referencia a sus seres queridos en Israel. “Me miran desde los refugios, desde el búnker. Estaría bueno que nos quejemos de los civiles que mueren en Israel y están escondidos en los refugios. Igual yo lo único que quiero es que llegue la paz y que no muera nadie de ninguno de los dos lados”.

“Gracias APTRA, gracias Ventura, y aguante el teatro”, cerró. Sin saber que su olvido amoroso también quedaría inmortalizado, con la correspondiente aclaración.