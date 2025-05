La contundente frase de Melody Luz luego de su separación de Alex Caniggia: “Hay vínculos que no dan para más”

Melody Luz dejó entrever sus emociones en Instagram sobre el cierre definitivo de su relación con Alex Caniggia

Melody Luz subió una historia de Instagram que llamó la atención de sus seguidores por el tono en el que se mostró. En la imagen, la bailarina aparece en primer plano, con un delicado delineado, vestida con un suéter blanco de lana y apoyada sobre su mano, en una expresión que mezcla cansancio y tristeza. Lo que acompaña la foto no es menor: un texto breve, pero, paralelamente, lo más importante del mensaje. “Qué paja cuando esperás cosas que al otro no le nacen. Qué paja asumir que hay vínculos que no dan más. Qué paja”, escribió.

En medio de su separación reciente de Alex Caniggia, con quien comparte una hija, y el inicio de un nuevo vínculo con el cocinero Santiago del Azar. Más que un lamento general, el mensaje parece una catarsis, una forma de procesar los cambios profundos en su vida personal.

Las palabras elegidas apuntan a un agotamiento, a la incomodidad de aceptar que una relación ya no tiene futuro. Y aunque no menciona nombres, la alusión a “el otro” se interpreta como una referencia directa a su expareja.

Un posteo de Melody Luz generó especulaciones sobre su nueva relación y su lucha emocional tras el quiebre

La historia entre Melody Luz y Alex Caniggia se terminó entre especulaciones de infidelidades, nombres cruzados y versiones contrapuestas. Tras el fin de la relación, la bailarina retomó el contacto con Santiago del Azar, el cocinero con quien compartió pantalla durante el reality El Hotel de los Famosos (Eltrece). Aunque en ese momento no hubo un acercamiento amoroso, el reencuentro entre ambos derivó en un vínculo que rápidamente se volvió visible en redes y programas de televisión.

En Mujeres Argentinas, Melody y Santiago aparecieron juntos frente a cámara. Ella, aunque reticente a que su nuevo compañero hablara al aire, permitió que se sentara a su lado y terminó besándolo en vivo, oficializando así el romance. En paralelo, Alex Caniggia reaccionó con un posteo en su perfil de Instagram que muchos interpretaron como una indirecta.

Alex Caniggia reaccionó irónicamente en redes sociales tras los rumores sobre el nuevo romance de su expareja

El mediático subió una captura de una nota periodística que decía: “Ventajas de la belleza. Los lindos tienen más amigos, mejores trabajos y ganan más”. Encima de la imagen, escribió: “O sea, tengo todo jajaja masivo”. Más abajo, añadió una autodefinición en tono sarcástico: “Fachero, millo, famoso internacional, familia. Tengo todo, qué vida perfecta. Hay niveles”.

Pese a esta nueva etapa, los comentarios en redes sociales no cesaron. Un video en el que Luz baila en un ajustado catsuit despertó especulaciones sobre un posible embarazo, que ni ella ni su entorno confirmaron. El propio Del Azar participó de los comentarios, sugiriendo en tono de broma que dijera la verdad, lo que no hizo más que avivar la intriga. La bailarina, que ya es madre de Venezia, fruto de su relación con Caniggia, mantuvo el silencio ante los rumores.

Rumores sobre un posible embarazo rodean a Melody Luz tras su aparición junto a Santiago del Azar

Mientras tanto, el contraste entre su nueva exposición y su mensaje reciente en redes apunta a una tensión emocional latente. A pesar de mostrarse enamorada y contenida por su actual pareja, su reflexión en Instagram evidencia un proceso interno de aceptación y cierre, probablemente vinculado a su anterior relación.

El foco está puesto en ella. Melody Luz, bailarina, madre, figura mediática, muestra un costado humano que no suele tener lugar en los programas de espectáculos. Su historia, seguida por más de 800 mil personas en Instagram, se narra tanto en las pantallas como en las fotos espontáneas, las frases que no necesitan explicación y en las ausencias que, a veces, dicen más que cualquier declaración.

Lo que sí quedó claro, es que no tiene intenciones de regresar a su antigua vida junto a Alex Caniggia, ya que según el posteo que realizó recientemente “el vínculo ya no da para más”: