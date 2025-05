La indignación de Andrés Nara por el trato de Mauro Icardi con las hijas de Wanda: “Quería hacer un circo”

Andres Nara se refirio al bienestar de sus nietas y respaldo su bienestar ante las acciones de Mauro Icardi (Video: Mujeres Argentinas – El Trece)

El escándalo familiar que rodea a Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo y encendido capítulo. Luego del furioso descargo que el delantero del Galatasaray publicó en sus redes sociales, responsabilizando a su expareja por la falta de contacto con sus hijas, el entorno de Wanda decidió responder. Esta vez fue su padre, Andrés Nara, quien rompió el silencio y apuntó sin rodeos contra su exyerno. Lo hizo con palabras cargadas de angustia, en una participación telefónica con el programa Mujeres Argentinas (El Trece), donde dejó en evidencia el malestar de toda la familia por la situación que atraviesan las menores.

“Me siento angustiado porque lo que quieren las nenas difiere a lo que quiere este muchacho y el común denominador”, comenzó diciendo Andrés, visiblemente afectado por la situación. Y fue tajante al desmentir a Icardi: “Es equívoco que la madre, mi hija, dice que no quieren que estén con el padre. No, ella no quiere que sufran, estén incómodas y la pasen mal”.

De esa manera, continuó con su exposición en vivo. “Acá las acciones hablan mucho más que las cosas que se dicen, se publican y lo que expresan las abogadas. Se nota”, lanzó, antes de recordar uno de los episodios más cuestionados por el entorno de Wanda: “Por ejemplo, lo que hubo en el ascensor se podría haber evitado con dos personas que tengan a los perritos y él no quiso”.

El padre de la empresaria apuntó contra el futbolista y su actual pareja, la China, tras el episodio en Nordelta (Instagram)

Los hechos a los que hace alusión no son nuevos. Ya habían quedado asentados en el expediente judicial. Pero ahora cobran una nueva dimensión al ser denunciados públicamente por el abuelo de las niñas. “Después, cuando las chicas estuvieron en Nordelta, que la Justicia había dictaminado que tenía que estar él solo con las nenas, ¿no puede estar cinco horas llevando a las chicas a tomar un helado?”, preguntó con ironía, dando a entender que Icardi no cumplió con lo que se esperaba de él.

Y fue más lejos. “Quería hacer un circo con esa señorita, que las nenas no querían”, disparó, en referencia a China Suárez, quien también se encontraba en Turquía con el futbolista y cuyos hijos, los acompañaron a dicho destino. “Acá hay cosas que son concretas, y están a la vista, son hechos, no habladurías. La madre y todo el entorno familiar no niegan que esté con el padre, obviamente, porque hasta a mí me haría mal y las nenas lo quieren a él. Él se pone a hacer este planteamiento de idas y vueltas y hace lo que quiere también”, sentenció.

No fue lo único que reveló. Andrés también se refirió a un tema delicado que hasta el momento se había tratado con prudencia: la aparición de Silvia, la exniñera de sus nietas, en el partido en el que Galatasaray obtuvo su título número 25. “Sé que con ella hubo unas situaciones por las que las nenas la pasaron mal. Por eso, tampoco quieren estar con esa señora”, afirmó. Sin entrar en detalles, fue directo: “Se pasaron del límite, no fueron adecuadas para tratar a dos nenas”. Y agregó: “Realmente no me las voy a poner a detallar, pero no estaban a gusto. Ocurrieron excesos, es decir, griteríos y otras cosas que no estaban cómodas. Hubo maltrato. Por eso no quieren saber nada”.

El contundente posteo de Mauro contra Wanda (Instagram)

Mientras tanto, el deportista continúa en Estambul y previamente había hablado a través de su cuenta de Instagram. Allí, horas atrás, publicó un largo y explosivo descargo. “Y para tantos que preguntan por qué mis hijas no estuvieron en los festejos y los de mi pareja, sí…”, escribió primero, dejando claro el objetivo de su publicación. Luego, sin filtro, apuntó directamente contra Nara: “La madre me impide hablar con mis hijas. La madre impide que vea a mis hijas”.

En la misma historia, continuó su acusación: “Hace seis meses que estoy en Argentina para estar con mis hijas y las vi un solo día”. Y redobló la apuesta al apuntar contra el accionar judicial de su exesposa: “Recusa jueces porque obviamente no le dan lo que quiere”. En un tono cada vez más agresivo, sostuvo que las pericias psicológicas revelan que “repiten lo que les dice la madre”, una afirmación que resumió con una frase brutal: “En criollo, les quema el cerebro”.

Así, el conflicto que comenzó como una batalla judicial por la revinculación se convirtió en una guerra mediática, donde cada parte lanza su verdad como un misil. En el medio, dos nenas que quedaron como el centro de la polémica.