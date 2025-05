El insólito objeto al que Jimena Barón le tejió un abrigo: “Te amo”

Jimena recordó cómo este objeto le ayudó durante el dolor del nervio ciático

A pesar de que este domingo el sol volvió a aparecer en el centro de Buenos Aires tras varios días de lluvia incesante, Jimena Barón compartió en Instagram una historia que llamó la atención por su simpleza y calidez: una bolsa de agua caliente envuelta en un abrigo de lana tejido por ella misma. “Te amo bolsa de agua caliente. (le tejí un abrigo, sí)”, escribió sobre la imagen, en la que se ve el objeto con una funda multicolor hecha a mano. En pleno embarazo y con la llegada de intermitentes bajas temperaturas, la actriz y cantante optó por compartir el objeto que tan feliz la hace.

Esta no es la primera vez que muestra que usa este elemento térmico. De hecho, durante la cuarentena, contó en sus redes sociales que tuvo un fuerte golpe que tuvo que ser sanado con la bolsa. “Después de un ejercicio, me empezó a doler como un cachete del culo, del lado derecho. Después se me empezó a hacer como si fuera un cable desde el cachete hasta el tobillo, fue bajando”, relató la actriz colocando el recipiente flexible sobre su abdomen.

Una simple bolsa de agua caliente se destacó como elemento clave en la vida de Jimena

Además, añadió: “Tengo el ciático que me estoy muriendo. De la pierna que estaba bien, me la toco y perdí sensibilidad en la piel. Me compré un miorelajante en la farmacia y me voy a poner una bolsa de agua caliente en la cintura”. Aunque posteriormente les consultó a sus seguidores si podían ayudarla con consejos, ese dolor se le pasó rápido y afortunadamente no pasó a mayores.

Por otro lado, hubo otro momento en el que expuso el uso de la bolsa de agua caliente mediante sus historias de Instagram. Después de compartir una imagen donde se ve la bolsa sobre su panza, La Cobra escribió en la publicación que data de 2023: “Yo cuando ando rara desaparezco y la verdad que últimamente todo me sale como el o… Encima tengo un empacho que me volteó y no tiene sentido porque no comí nada raro… Y Momo con broncoespasmos".

La actriz detalló cómo la bolsa de agua caliente la ayudó a aliviar dolores físicos

Cabe recordar que la cuenta regresiva avanza hacia el nacimiento de su segundo hijo. A través de sus perfiles oficiales, la artista compartió el ritual que realizó mientras se prepara para dar a luz a su bebé, fruto de su vínculo con Matías Palleiro. “Llegó el momento en el que me siento a visualizar y pintar mi parto”, escribió en una de sus historias de Instagram, junto a una imagen sencilla pero profundamente simbólica: un set de pintura, pinceles, un vaso con agua, una cinta y una caja manchada de témperas. Esa postal fue el punto de partida de una confesión emotiva: la pintura como método de preparación mental y espiritual para el momento del parto, una práctica que, aseguró, ya había realizado con su primer hijo, Morrison, conocido por todos como Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

“Pintura que después tengo al momento de parir y me ayuda a mentalizarme y estar fuerte. Ya lo hice con Momo”, agregó, confirmando que este ritual artístico no es nueva en su vida, sino un recurso emocional que la acompaña desde su primera maternidad.

Jimena compartió el ritual de pintura que utiliza como preparación emocional para el parto

En paralelo, compartió una imagen de un chamán realizando un ritual de purificación con hojas, y escribió con ironía: “Yo cuando se acerca la fecha del parto”. En la siguiente historia, otra foto de una mujer con la cara pintada y una expresión atónita, fue acompañada por la leyenda: “Mi familia, amigos y mis seguidores”. Una secuencia que combinó humor con ternura, y que dejó en evidencia que Jimena vive este momento no solo con profundidad emocional, sino también con la frescura que siempre la caracterizó.