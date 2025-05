Casados con hijos en Gran Hermano: el divertido sketch de los jugadores y el enojo que desató el papel de Pepe Argento

El homenaje de Gran Hermano recaudó más de 112 millones para el Hospital Fernández (Video: GH, Telefe)

En la antesala de lo que será el mano a manos más peleado de Gran Hermano (Telefe) hasta el momento entre Chiara Mancuso y Luz Tito, los participantes del reality show realizaron un homenaje al icónico programa de la televisión que supo divertir a millones de argentinos: Casados con Hijos.

La actividad se convirtió en una puesta en escena actoral y en una oportunidad para recolectar fondos a beneficio del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, con un resultado que sorprendió por su magnitud: más de 112 millones de pesos argentinos fueron donados por el público.

La producción decidió que los jugadores debían recrear distintas escenas de la sitcom como parte de un nuevo reto semanal, combinando el humor con la competencia. Los conflictos por los roles asignados, las tensiones entre los participantes y el recuerdo del paso de Santiago del Moro por la serie original completaron un cuadro en el que el juego, como suele suceder en Gran Hermano, estuvo lejos de ser inocente.

Los participantes de Gran Hermano recordaron el paso de Santiago del Moro por Casados con Hijos

La escena se montó en la casa más famosa del país con el objetivo de recrear fragmentos emblemáticos de la serie protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña, emitida por primera vez entre 2005 y 2006. El capítulo seleccionado como eje de la representación fue “Pepe en Pampa y la Vía Láctea”, el número 34 de la segunda temporada, donde Pepe se enfrenta al hallazgo de un objeto presuntamente extraterrestre en el patio de su casa. A modo de guiño al universo original, se sumaron también escenas del episodio “Ese es mi amigo el puma”, correspondiente a la primera temporada.

Los participantes asumieron el reto con una consigna clara: recolectar dinero para Fundafer, la fundación del Hospital Fernández, mediante la difusión del alias digital de donación y la movilización del público que sigue diariamente el reality show. La dirección artística del proyecto quedó en manos de Chiara Mancuso, quien además de liderar la puesta, enfrentó desafíos personales con varios de sus compañeros de juego durante el proceso creativo. Sandra Priore se encargó de la conducción general, mientras que Gabriela Gianatassio acompañó como asistente de dirección.

Los participantes recrearon escenas clásicas de Casados con Hijos en la casa del reality

En cuanto a la distribución de roles actorales, Ulises Apóstolo interpretó a Pepe Argento y Selva Pérez encarnó a Moni Argento, ambos protagonistas de la comedia. A su vez, Juan Pablo De Vigili fue elegido para interpretar a Dardo Fuseneco, rol que no lo dejó conforme. Su incomodidad se volvió manifiesta desde el comienzo, al punto que compartió abiertamente su desagrado por no haber sido seleccionado para representar a Pepe. “No quería hacer de bol…”, se lamentó el correntino, que desea dejar su carrera como arquitecto para dedicarse a la actuación y el canto.

La nómina se completó con Eugenia Ruíz como María Elena Fuseneco, Santiago “Tato” Algorta como Coqui Argento, Lucía Patrone como Paola Argento, Lourdes Ciccarone como el cartero, y Luz y Katia como los Hombres de Negro.

El episodio "Pepe en Pampa y la Vía Láctea" inspiró la puesta en escena de Gran Hermano

Otro de los principales puntos de conflicto giró en torno a Pablo Atkinson, amigo de Selva y ganador del desafío de seres queridos, que fue incorporado a la dinámica del homenaje antes de que se marchara este lunes. Su llegada desató choques con Chiara, quien percibió una invasión a su rol como directora. “Pablo me resulta invasivo. Yo quería que él sea director y yo la asistente porque me invade todo el tiempo”, contó en el confesionario, visiblemente afectada.

Pablo, por su parte, explicó que no quería cruzar la línea de la dirección ni invalidar el trabajo de Chiara. Según su relato, su intención fue sumar y no deshacer las decisiones ya tomadas. No obstante, las diferencias conceptuales sobre los tonos actorales y los subtextos de los personajes derivaron en momentos de tensión que complicaron el ensayo y el resultado final.