El emotivo y transformador viaje de Hernán Drago a las Islas Malvinas: “Orgullo, agradecimiento y respeto”

Hernán Drago recorrió trincheras históricas en su viaje transformador a las Islas Malvinas (Video: Instagram)

El cielo encapotado del Atlántico Sur, el viento incesante y el suelo repleto de historia fueron el escenario del viaje que Hernán Drago definió como uno de los momentos más trascendentes de su vida. El modelo, esta semana, acompaña a una comitiva de veteranos de guerra del noreste del país en las Islas Malvinas, un recorrido marcado por el recogimiento, el homenaje y el compromiso con la memoria colectiva.

“No es un viaje más”, adelantó Drago en un video publicado minutos antes de abordar el avión desde Río Gallegos, que llega y parte de las islas en exactos siete días. “Seguramente esté muy desconectado de las redes y del teléfono, pero muy conectado con esto (el corazón) y con esto (la cabeza)”, expresó.

El modelo destacó la conexión emocional en su homenaje a excombatientes

Durante los días que duró la visita, compartió caminatas, testimonios y silencios con excombatientes argentinos, registrando en sus redes sociales imágenes que retratan tanto los paisajes como la crudeza del recuerdo. Desde trincheras todavía visibles hasta cocinas de campaña originales, el relato de Drago se tejió con respeto, emoción y una fuerte carga simbólica: “Duele. Es una herida abierta y duele”.

Uno de los sitios más impactantes fue Monte Tumbledown, lugar de una de las últimas y más feroces batallas de la guerra de 1982. “Estas son las cocinas donde el escuadrón Nro. 5 de la Armada Argentina con entrenamiento militar estaba apostado”, contó. Allí le narraron una historia que lo conmovió: el escuadrón recibió la orden de rendirse pero optó por apagar la radio y resistir hasta quedarse sin municiones. “Eso sucedió acá, donde se perdieron 30 vidas de soldados argentinos y 15 soldados ingleses”, detalló.

Monte Longdon y Monte Tumbledown fueron escenarios clave de la guerra que marcaron a Drago

Desde esa posición, el conductor mostró garrafas aún dispersas por el terreno, señalando que algunas fueron movidas por el viento y otras quedaron esparcidas tras las explosiones. También explicó la desigualdad en el alcance del armamento: los misiles británicos podían alcanzar hasta 24 o 25 kilómetros, mientras que los argentinos tenían un rango de hasta 14 kilómetros. “Fíjense el cráter de este mortero. Miren el tamaño. Uno puede describir este lugar de muchas formas, pero desolador es una palabra que lo inicia”, afirmó.

En Monte Longdon, otro punto neurálgico del conflicto, grabó una trinchera donde “alguna vez hubo un soldado argentino defendiendo la patria”. En esa misma zona, dijo, se pueden ver restos de guerra: utensilios de cocina, armamento y municiones. Al anochecer, tuvo la oportunidad de compartir charlas con veteranos hospedados en el mismo hotel. “Escuchamos sus historias con respeto. Nosotros abrazamos y prometimos no olvidar”, escribió.

Drago mostró objetos históricos en las islas, incluyendo garrafas con sello de industria argentina

Durante el recorrido, Drago mostró un objeto que lo impresionó: una garrafa marcada con el sello “Industria Argentina”, perteneciente al batallón número siete de La Plata. “Cuesta imaginar lo que pasó acá, incluso con todo lo que uno ya sabe”, dijo, visiblemente emocionado.

Uno de los momentos más movilizantes fue la visita al cementerio argentino de Darwin, donde descansan 236 soldados caídos. “Muy fuerte. Es muy difícil de describir en palabras. Acá uno contempla el clima, el silencio... Un silencio triste, y a la vez de orgullo, agradecimiento y respeto”, contó en una charla exclusiva a Teleshow.

Esa visita se convirtió en un punto de inflexión. “Cuando yo lo publiqué en redes, me empezaron a escribir decenas de familiares. Una chica me agradeció haber buscado el nombre de su papá en una de las tumbas. Otra me escribió que ella estaba en la panza de su mamá cuando su padre combatía acá. Por suerte volvió. Son muchas historias que me cuentan por día”, explicó.

En el Cementerio de Darwin, 236 soldados argentinos descansan en un espacio de memoria colectiva

Compartir el hotel con excombatientes permitió un vínculo directo con quienes vivieron la guerra. Muchos de ellos regresaban a las islas por primera vez desde 1982. Uno le dijo que había vuelto “a sacarse un gran peso de la mochila”, y cuando Drago le preguntó si lo había logrado, la respuesta fue inmediata: “Sí, lo conseguí”.

También destacó que estos hombres dan charlas en escuelas de todo el país. “Les pregunté si sus charlas iban a ser iguales después de esta experiencia, y todos, sin dudar, me dijeron claramente no”. Para ellos, como para él, la estadía fue transformadora.

El conductor describió las Islas Malvinas como un lugar lleno de impacto, dolor y liberación

“Yo siento, y me hago cargo, que hice lo que corresponde como compatriota, en la medida de lo que uno puede. Sé que hay gente que no lo tiene al alcance, pero yo pude, y lo hice”, reflexionó. A medida que avanzaban los días, su sensación fue ganando profundidad: “Este lugar es, después del tercer o cuarto día, un poco liberador”.

En su último posteo desde las islas, Drago publicó dos imágenes: una en una trinchera, otra en ascenso al monte. “Muchos sentimientos difíciles de expresar en palabras. Por eso con estas dos fotos, de cientos que me llevo junto a imágenes y lágrimas que mis ojos jamás olvidarán, intento transmitir tanta emoción y orgullo por quienes defendieron y dejaron la vida por nuestro país”, escribió.

Con esas palabras, cerró un viaje que fue personal y colectivo. Una experiencia que no buscó protagonismo sino presencia; no habló de turismo sino de testimonio. “Gracias eterno a todos los que han estado, a los que han vuelto, a los caídos y a las familias de los veteranos. Todo mi amor”, escribió Drago desde un lugar donde la historia aún late con fuerza.