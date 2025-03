La reacción de la China Suárez tras el retoque estético de Wanda Nara

La actriz no pasó por alto el detalle estético que la empresaria lució en el partido de River Plate (Instagram)

En su paso por el Monumental junto a sus hijos, Wanda Nara se volvió furor luego de que sus labios les hicieran recordar a sus seguidores a la China Suárez. Su boca, visiblemente más voluminosa que de costumbre y con un delineado marcado, no pasó desapercibida y desató una ola de comentarios en redes sociales. Para muchos, el parecido con la actriz fue tan notorio que no faltaron comparaciones, bromas y críticas. Y aunque la empresaria no respondió, la que sí lo hizo y, a su manera, fue la actriz, quien lanzó una imagen que dijo mucho sin necesidad de una sola palabra.

La China lo hizo a su estilo: sin nombres, ni confrontaciones abiertas, pero con una sutileza que no pasó inadvertida. Desde su canal de difusión de Instagram, bautizado como LA CHINA y con más de 140 mil miembros, publicó primero tres corazones rojos. Nada más. Pero horas más tarde, cerca de la medianoche subió una foto que muchos interpretaron como una respuesta directa a la expareja de su novio Mauro Icardi. Recostada, con un pijama rayado y el cabello húmedo, lanzó un beso a cámara. En primer plano, su rostro. Y al centro de todo, otra vez sus labios.

El mensaje que acompañó la imagen fue breve: “Feliz noche para todos”. Pero entre los gestos, el encuadre y el momento en que eligió expresarse ante sus seguidores, no hizo falta más para que esto se entendiera como una devolución en clave. La publicación fue vista por más de 66 mil personas y recibió miles de reacciones en cuestión de minutos, resaltando que la exCasi Ángeles había dicho lo suyo sin necesidad de hablar.

El mensaje de la China luego de la coincidencia estética entre ella y Wanda

Por su parte, Nara había pasado por el Monumental junto a sus hijos, con quienes vivió una noche llena de fútbol, pasión y clima familiar. Vestida con la camiseta negra de River Plate y acompañada por Valentino, Francesca, Benedicto y Constantino, la empresaria compartió en redes su recorrido por el estadio para ver al equipo de sus amores. “Mamá los hizo millonarios y de River”, escribió junto a una serie de imágenes que retrataban desde la previa hasta el recibimiento con bengalas, cánticos y emoción en las tribunas. Sin embargo, entre tanto contenido familiar, hubo un detalle que no pasó desapercibido: sus labios.

Voluminosos, delineados con precisión y más marcados que de costumbre, los labios de la conductora fueron el centro de atención en su publicación. Y las redes, implacables, no tardaron en reaccionar. “¿Le picó una abeja en los labios?”, ironizó una usuaria. “¿Alguien le avisó que le queda mal ese delineado?”, disparó otra. Pero los comentarios no se limitaron a una crítica estética: muchos compararon su look directamente con el de Suárez, reavivando una vieja rivalidad que no encuentra un punto final.

Los labios de Wanda captaron la atención por su parecido con la China (Instagram)

“Se quiere parecer a la China”, “La China le pasó el tip para resaltar los labios”, “Quiere ser Eugenia con la boca”, “¡No te maquilles la boca como ella, por favor!”, fueron algunos de los mensajes más repetidos. También hubo quienes sintetizaron todo con una frase que se volvió viral: “Objetivo: defender a Wanda. Obstáculo: Wanda”. A pesar del aluvión de comparaciones, críticas y memes, Wanda decidió no responder. En cambio, continuó mostrando a sus hijos disfrutando del partido, grabó a la hinchada y hasta compartió cómo Valentino, su hijo mayor y actual jugador de las inferiores del club, vivía con intensidad cada jugada desde la tribuna.

De esa manera, entre una selfie en la cancha y un beso lanzado desde la intimidad de su cama, volvió a instalarse en el centro de todas las conversaciones. No hubo nombres, ni menciones directas, ni posteos cruzados, solo labios, miradas y silencios llenos de significado en medio de un nuevo capítulo del Wandagate.