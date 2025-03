Juana Repetto mostró su cambio físico a dos meses de comenzar a entrenar: “Me juré que iba a ser Jimena Barón”

Juana Repetto mostró su rotundo cambio físico

A casi dos meses de haber tomado la decisión de comenzar a entrenar, Juan Repetto se animó a mostrar su rotundo cambio físico en las redes sociales. Con un video que resume su intenso entrenamiento, la actriz compartió con sus casi dos millones de seguidores su nuevo hábito saludable.

“¿Quieren ver el cambio? Después de darlo todo por casi dos meses”, escribió Repetto en el inicio de su video en el que se la ve parada frente a la cámara con ropa deportiva, mostrando su físico completamente. Acto seguido, la cámara la mostraba ejercitándose a toda velocidad en el gimnasio. En el clip, Juana entrenaba hombros, bíceps, cuádriceps y abdominales.

Luego, la artista volvió a pararse frente a la cámara para mostrarle a sus seguidores los resultados. “¿Están listos?”, comentó. Sin embargo, cuando la actriz se levantó la remera y comenzó a mostrar su cuerpo desde diferentes ángulos expresó: “Ninguno”, junto a un emoji de risa. Aun así, Juana contó su alegría por iniciar este proceso: “Pero estoy feliz porque por primera vez en años, hace casi dos meses sostengo este hábito”.

Juana Repetto recordó sus embarazos y su transformación física con un emotivo mensaje: “Pesaba más de 100 kilos”

En ese sentido, Repetto continuó explicando por qué había iniciado este proceso: “Lo hago 100% impulsada por la búsqueda de vivir más saludablemente, y si lo otro viene, bien, y si no también”. Junto a este video, la actriz escribió unas palabras motivando a sus seguidores a hacer deporte: “Hace 7 semanas empecé a entrenar y les prometí mostrarles el paso a paso. Hoy grabando este video me reía sola, jurándome que iba a ser Jimena Barón por entrenar dos meses o hacer esos típicos antes y después que en 8 semanas son fit. Pero no me frustró ni mucho menos, lo estoy haciendo 100% buscando calidad de vida. Voy con la peor de las ondas”.

Así las cosas, Repetto también destacó las dificultades que enfrenta cada vez que debe ir a entrenar: “Odio ir, nunca arranco feliz y con alegría al gimnasio y tampoco lo disfruto en el momento. ¿Me voy chocha? Tampoco, pero entendí que es fundamental para mi salud y me propuse sostenerlo en el tiempo a pesar de lo que me cuesta. Y así será, el cambio físico no es la prioridad ni el empuje. Si llega... bárbaro y si no, también. Vos podés porque yo estoy pudiendo”.

En una línea similar, semanas atrás, Juana fue honesta con sus seguidores al admitir que no disfruta hacer ejercicio y que, en general, le cuesta mucho mantener la rutina. A diferencia de quienes encuentran placer en la actividad física, ella confesó que cada vez que tiene que ir al gimnasio lo hace con desgano.

Juana Repetto mostró su cambio físico en redes sociales (Foto: Instagram)

En una de sus publicaciones anteriores, la actriz ya había hablado sobre su falta de entusiasmo por el entrenamiento. “Voy con la peor de las ondas a entrenar”, expresó sin filtros. Además, reconoció que, si pudiera elegir, preferiría actividades más relajadas, como compartir con amigas, tomar cerveza o simplemente estar con sus hijos. “No me gusta el deporte. Me gusta estar sentada con mis amigas tomando birra, con mis hijos bolud... o trayéndolos del colegio con el c... sentado en el auto”, afirmó de manera espontánea.

A pesar de su desinterés por la actividad física, dejó en claro que su compromiso con el entrenamiento no se debe únicamente a un gusto personal, sino a la conciencia de que es algo fundamental para su bienestar y su salud. Aunque le cueste mantener la constancia todas las semanas, está decidida a sostener este hábito en el tiempo. “Me propuse sostenerlo a pesar de lo que me cuesta, y así será”, reafirmó en su publicación.