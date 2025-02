Filtraron otro escandaloso audio entre Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijas: “Sabés totalmente que es mentira”

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen enfrentando una tensa disputa por la tenencia y régimen de visitas de sus hijas

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la tenencia y el régimen de visitas de sus hijas suma un nuevo episodio de tensión. En las últimas horas, se filtró un audio impactante que expone la conflictiva relación entre el futbolista y una de las menores, quien le reclama por la intervención de la policía y la falta de comunicación con su madre.

Desde su separación, tanto la empresaria como el futbolista mantuvieron un enfrentamiento constante, pero la disputa se intensificó cuando el jugador intentó hacer valer su derecho a compartir tiempo con sus hijas. En el audio filtrado por LAM (América TV), se escucha cómo Icardi le explica a su hija menor que la Justicia es la que define los encuentros y no él personalmente. “Cosas tuyas y de Francesca las arregla el juez”, le dice el delantero del Galatasaray a la menor, intentando justificar la situación.

El problema de fondo radica en que, según Wanda, las niñas no quieren ir a la casa de su padre. En el audio, se la escucha decir a la conductora: “El problema acá es que ellas no quieren ir. Yo les dije que tienen que ir, que arreglemos para que vayan, y son las nenas que no quieren ir”.

Los fuertes audios entre Wanda Nara y Mauro Icardi

A lo largo de la conversación, la menor insiste en que no quiere ser obligada a viajar. “No tenés que llamar a la policía para sacarme a mí de mi casa”, reclama la niña, que no se la escucha hablar porque el audio original fue recortado, y en su lugar es Marcela Feudale, una de las panelistas del programa la que reproduce sus palabras. La niña da a entender que el jugador habría tomado medidas extremas para forzar el cumplimiento del régimen de visitas. Mauro intenta desmentirlo: “No te voy a hablar con la policía. Nada. Yo no llamé a la policía”, responde, aunque sin lograr calmar a su hija, ya que en otra oportunidad le había dicho que si no accedía a ir a su casa no tendría más opciones que llamarla.

El conflicto no es nuevo. De hecho, según reveló el conductor del ciclo, Ángel de Brito, la batalla judicial se tornó tan compleja que, en un momento, un juez de Tigre ordenó la extracción de las menores por la fuerza pública. La situación no llegó a concretarse gracias a la intervención de otro magistrado, que decidió visitar personalmente la casa de Icardi para evaluar la situación de las niñas y evitar esta medida extrema.

Ante la cuestión de la exposición de las menores tanto en el ojo público como en lo legal, de Brito expresó: “Escuchás a las nenas hablando de jueces, de la policía, de defensores de menores, discutiendo con el padre de una manera muy adulta”.

Las menores critican decisiones de Icardi, como asistir al cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez y ausentarse en el de Francesca

Otro de los audios filtrados muestra a una de las hijas cuestionando a su padre por asistir al cumpleaños de Magnolia, la hija de La China Suárez, y no al de su propia hermana. “Fuiste al cumpleaños de Magnolia y no al de Francesca. Mirá qué buen padre que sos”, le reprocha la menor, según reveló el panelista Pepe Ochoa. En ese momento, Icardi respondió alterado: “Vos quedás como una pelo... con las bolu... que estás haciendo y repitiendo las bolu... que te dicen de decir porque sabés totalmente que es mentira”.

El caso tomó un giro judicial cada vez más complejo y mediático. De acuerdo con lo filtrado en LAM, la justicia argentina y la turca están involucradas en el expediente, y el defensor de menores sigue de cerca la situación de las niñas. A la espera de una resolución favorable para las nenas, el escándalo mediático y judicial aun sigue sin resolverse.