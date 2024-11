Fue a The Floor, improvisó un rap y generó la risa de Guido Kaczka: “En un momento tuve miedo”

Fue a The Floor e hizo reír a Guido Kaczka con sus rimas (Video: The Floor, El Trece)

Desde que inició The Floor, la Conquista se convirtió en uno de los programas más vistos de la pantalla de El Trece. Ya sea por las respuestas incorrectas de los participantes, los divertidos accesorios, las inesperadas historias de amor o sus diversas profesiones, siempre logran impresionar a Guido Kaczka y esta no fue la excepción. Leonardo, un hombre de 33 años que se dedica a rapear en el subte, tuvo la oportunidad de impactar al conductor con sus rimas.

Como cada noche, el programa selecciona a los competidores mediante “el random”. Así, Leandro fue seleccionado para ser el retador de la noche y comenzó un breve intercambio con el presentador del programa: “¿Cómo estás, Guido?”. A lo que respondió: “Todo bien, papá, ¿qué tenés ahí en el piso?”.

Leonardo asistió al programa con un parlante: “Yo soy la categoría de rimas y soy un rapero”. Luego de este corto mano a mano, no tuvo opción más que elegir a un contrincante para este primer duelo y la elegida fue Milagros, una emprendedora de 30 años, que tenía la categoría “Entradas y minutas”. Minutos antes de comenzar el desafío, Leonardo se tomó unos segundos para mostrarle el parlante y protagonizó un divertido momento con Kaczka.

Con la palabra rosa como inspiración, propuesta por Guido, Leonardo desató su habilidad para la improvisación en una explosiva sesión de rap. Con una energía desbordante, comenzó a hilar versos, mostrando su talento natural y cautivando al público con su creatividad y carisma.

El ingenioso rap de Leonardo en el piso de The Floor (Video: El Trece)

“Muy buenas tardes a la gente. Es como vengo haciendo esta música que es decente. Por supuesto, me expreso en la prosa, sabemos, Guido, que la vida no siempre va a ser color de rosa, pero bueno”, comienza el rap que improvisó el hombre en el piso de El Trece.

El siguiente verso decía: “Yo soy original y es por eso que ahora demuestro que tengo creatividad. Es que la tarde de The Floor te la voy a alegrar. No vengo a chantajear ni con la pelota de nadie. Al contrario, yo vengo haciendo lo que siempre quiero y quiero estar ganando justamente. Soy sincero”.

El participante no ocultó su ambición, mencionando el premio del concurso con una rima cargada de ingenio: “Por supuesto, son improvisaciones y quiero estar ganando un lugar y esos 3,000,000. Pero bueno, con mi arte, es que ahora me van a decir Napoleón Bonaparte.” Para cerrar, Leonardo agregó un toque humorístico: “Por que este show se hizo extenso y ahora te lo pauso”.

Este final hizo que Kaczka estallara de risa: “Felicitaciones, me gusta más porque en un momento tuve miedo de que te me acerques y me digas ‘Vos Guido Kaczka’”. Luego de estas palabras dio inicio a la primera competencia de la noche y a pesar de sus divertidas palabras no logró superar el desafío y fue eliminado en la primera ronda del programa.

Días atrás, Leandro, un brigadier de 42 años, logró impresionar al conductor con su trabajo. “¡Leandro! ¿Cómo va el hombre del Ejército?”, exclamó Guido, intrigado por la vestimenta militar del participante. Pero Leandro no tardó en aclarar: “No, no. Soy instructor de supervivencia, instructor en stop the bleed y primeros auxilios”.

El kit del participante para enfrentar situaciones críticas: un botiquín de primeros auxilios, guantes de látex, una brújula, una linterna y herramientas para hacer fuego

“Nosotros enseñamos en la parte del Tigre. Tenemos una escuela con mi socio y ahí damos clases de todo tipo de actividades relacionadas con la supervivencia y actividades al aire libre”, explicó Leandro mientras desplegaba su equipo. La demostración culminó con una muestra de su habilidad para encender fuego en segundos, utilizando un implemento especial que dejó al conductor y al público boquiabiertos. “¡Nooo, buenísimo para Año Nuevo, en vez de comprar las estrellitas!”, bromeó el presentador, cerrando el momento con humor.