Jimena Barón tiene que hacer reposo en cama: “Algo que comí en Brasil me dejó hecha un trapo”

Jimena Barón, en cama (Instagram)

Fiel a su estilo, Jimena Barón está en permanente contacto con sus seguidores y este martes se volvió noticia por una preocupante foto que subió a su perfil de Instagram. En la misma, se la ve en cama y tapada hasta los ojos. La actriz está haciendo reposo por un problema de salud derivado de sus recientes vacaciones en Brasil, destino al que viajó con su hijo Morrison.

“¿Qué tal? Aquí con mi bronceado en cama pues algo comí en Brasil que me dejó hecha un trapo. Fiebre inclusive”, contó la también cantante de hits como “La cobra” y “La tonta” a través de sus historias de Instagram. En la publicación siguiente mostró la dieta estricta que está siguiendo para recuperar su estado lo antes posible: un plato en donde se ven zanahorias, papas y calabazas hervidas.

“Mari me hirvió esto que es lo único que estoy pudiendo comer y me trajo pastillas de carbón que directamente es como si me hubieran eliminado el ano del cuerpo”, contó con su característico humor acerca de cómo está queriendo recuperarse de una evidente descompostura digestiva, ayudada por la mujer que trabaja en su hogar. “¿Será que uno vuelve a ir al baño en algún momento?”, se pregunta Jimena en la misma publicación.

Jimena Barón contó el problema estomacal que tuvo al regresar de sus vacaciones en Brasil (Instagram)

Jimena Barón le contó a sus seguidores cómo se siente y cómo se está recuperando (Instagram)

En la story siguiente, Barón publicó una dibujo de Tristeza, el característico personaje de la saga Intensa Mente, quien yace acostada sobre un suelo imaginario para describir cómo es su estado de ánimo ante su enfermedad. “Soy esta desde el sábado”, definió Jimena.

Barón y Momo acaban de regresar del Brasil, país al que viajaron para volver a ir a una escuela de surf que visitaron meses atrás. Y, una vez más, la cantante apoyó la pasión del nene por este deporte. En sus historias de Instagram, Jimena compartió diversos momentos del viaje que reflejaron la conexión especial con su hijo y la diversión que vivieron juntos. La primera postal mostró a Momo, ataviado con su traje de baño, de espaldas, caminando descalzo por la arena y rodeado de la vegetación, con la frase: “Madre de hijo surfer”, subrayando su orgullo y apoyo por ese deporte que cultivó en el último tiempo.

Otra postal que dejó entrever el empeño que le puso el nene al surf fue publicada horas más tarde. En este, Barón capturó a su hijo en un momento de descanso, recostado y mirando su celular con las manos cubiertas de cinta adhesiva, un detalle que denota las exigencias de esa práctica. Con un toque humorístico, la compositora subió la imagen con el texto: “El surfer encintado”, mostrando la espontaneidad y el carácter divertido de la convivencia entre madre e hijo.

Jimena Barón volvió a viajar con su hijo Momo a Brasil

Luego, es una foto en blanco y negro, donde se podía apreciar a tres personas caminando hacia el mar, la intérprete de “La Tonta” logró capturar una escena que evocaba calma y reflexión. “Viajar tranquila”, fueron las palabras que eligió la actriz, transmitiendo la serenidad que experimentaba al disfrutar de estos momentos en familia. Y, además, por estar en contacto con la naturaleza que la estuvo rodeando en los últimos días. Finalmente, ella dejó en claro la diversión sin límites que disfrutaba su hijo con un video. Con su celular, la cantante mostró al pequeño realizando un salto en alto sobre una fila de bloques en un pasillo, exhibiendo su energía desbordante, incluso después de un día en el mar. Para resaltar su actitud, ella lo describió con la frase: “Surfeó todo el día y en su momento libre metió salto en alto”. Y, momentos más tarde, completamente dormido.

Este viaje representó la segunda vez que Jimena y Momo visitan la misma escuela de surf en Brasil, luego de haberse instalado por un par de días en junio de este año. En aquella ocasión, la compositora compartió un mensaje lleno de amor y apoyo hacia el nene. “Momo: yo te acompaño en mil aventuras para que vos de a poco te descubras y entiendas y elijas quién sos y qué querés”, expresó luego de atravesar diversas aventuras al aire libre.

Además, resaltó lo invaluable que fue para ella ser testigo del crecimiento y los aprendizajes adquiridos por el menor. “Tus posibilidades son todas y son infinitas. Solo quiero que seas feliz. Para mí, acompañarte y verte crecer ya es un regalo demasiado grande. No podría pedir más. Te amo hijo, el mundo es tuyo. Nuestro. Mamá”, cerró el mensaje.