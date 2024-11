“Te voy a amar”: Axel confirmó su relación con una conductora ecuatoriana

Axel brilló en el show en que compartió con su público los festejos por sus 25 años de carrera y luego se animó a dar un gran paso

En un movimiento inesperado pero lleno de sutileza, Axel y la modelo ecuatoriana Valeria Gutiérrez Pinto oficializaron su romance en las redes sociales. Con una fotografía tomada en el calor de la gira que celebra los 25 años de carrera del músico, la pareja reveló un vínculo que, hasta hace poco, permanecía entre rumores y mensajes cruzados.

El cantante, de 47 años, ya no esconde el amor que lo acompaña en esta etapa de su vida. La joven de 25 años, quien se encuentra en la Argentina desde hace unos días, fue la encargada de dar el primer paso al compartir una imagen que dejó sin palabras a sus seguidores. En la instantánea, la joven sostiene su teléfono frente a un espejo, mientras el intérprete la rodea por detrás, en una muestra de afecto que hizo vibrar a sus fans. Un vestido celeste, una pose natural, y la emoción de un amor reciente que ya no teme mostrarse al mundo.

Axel y Valeria Gutierrez Pinto confirmaron su relación con esta imagen compartida por ella

La relación entre Axel y Valeria comenzó en 2023, cuando él viajó a Ecuador para participar como jurado en el programa Yo me llamo. Allí conoció a la joven, ex Miss Ecuador y presentadora de televisión, con quien compartió largas jornadas de rodaje. Los rumores no tardaron en aparecer; fuera de cámaras, se los vio juntos en varias ocasiones, al compartir cenas y momentos íntimos que hablaban de una conexión especial.

Cabe destacar que en enero de 2024, tras 16 años de relación, Axel se separó oficialmente de Delfina Lauría, madre de sus cuatro hijos, y desmintió tajantemente que la joven modelo ecuatoriana hubiera sido la causa de su ruptura. Aún así, quienes estaban atentos a las redes sociales de ambos, pronto detectaron las señales.

Entre ellos comenzaron a fluir los “likes”, mensajes cariñosos y palabras cargadas de complicidad. En una ocasión, Axel le comentó en una foto con un vestido rojo y sandalias doradas: “Qué hermosa noche esa…”, dando pie a sus seguidores para que especularan sobre una relación que ya no podía ser ignorada.

Valeria, con su carisma y una presencia magnética, dejó sus estudios en Los Ángeles para dedicarse al modelaje y la conducción. Esta joven de origen ecuatoriano y ascendencia brasileña conquistó de inmediato a miles de seguidores en Instagram, donde hoy suma más de 225 mil admiradores que la siguen desde distintas partes del mundo. En una publicación reciente, la modelo compartió una frase en inglés que resonó en quienes ya sospechaban de su viaje: “November is coming up & so am I” (“Noviembre se acerca y yo también”). No era casualidad, se acercaba a la Argentina para acompañar a su pareja.

Axel y Valeria Gutierrez desde hace tiempo se enviaban mensajes en redes, pero los últimos fueron más notorios

El viernes 1 de noviembre, mientras Axel deleitaba al público en el teatro Gran Rex, ella se encontraba entre los asistentes. El espectáculo fue una celebración de su trayectoria, de sus hits más queridos y de su historia musical, ahora alimentada por una nueva musa. Durante el show, los seguidores del cantante percibieron una emotividad especial en cada tema, como si cada estrofa tuviera un destinatario particular. Entre clásicos como “Te voy a amar” y “Celebra la vida”, el cantante parecía transmitir los sentimientos de este romance que llena de inspiración sus nuevas melodías.

Aunque Axel siempre eligió ser reservado con su vida privada, los detalles de su relación con Valeria fueron emergiendo poco a poco, en comentarios y pequeñas muestras de afecto que ambos fueron dejando en redes sociales. Su entorno comenta que el artista prefiere mantener este vínculo fuera de los reflectores, quizás en un intento de proteger la fragilidad de un nuevo comienzo. Pero el amor no siempre se oculta.