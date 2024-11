Marcelo Tinelli recordó el éxito de Videomatch y su costosa inversión: “Teníamos presupuesto ilimitado”

Tinelli rememoró los años de Videomatch y el presupuesto ilimitado con el que trabajaban.

El programa incluía invitados internacionales y coberturas de eventos globales como el Mundial de 1998 y los Premios Oscar.

La selección de contenido humorístico era rigurosa; Tinelli solo aprobaba las notas que consideraba más divertidas.

Lo esencial: Marcelo Tinelli, en una entrevista en La Divina Noche de Dante, repasó los años dorados de Videomatch en los 90, cuando el show contaba con un presupuesto ilimitado que permitía traer artistas como Joe Cocker o enviar equipos a cubrir eventos de prestigio mundial. El conductor destacaba la rigurosa curaduría de contenido, asegurando que solo el material más divertido llegaba al aire, y comparó la esencia del humor con la comida, explicando que debía ser accesible y comprensible para el público.

Marcelo Tinelli recordó el éxito de Videomatch: "Teníamos presupuesto ilimitado" (Video: La Divina Noche de Dante, El Trece)

Los años noventa fue la época de florecimiento de Marcelo Tinelli con Videomatch, su programa que marcó un antes y un después en la televisión y en el humor en pantalla. Los viajes al exterior de los integrantes del programa, los invitados internacionales y la cobertura de todo tipo de eventos en el mundo, que podía ser desde el Mundial de Francia 1998 o la alfombra roja de los Premios Oscar en Los Ángeles, eran una constante del ciclo. En una entrevista el conductor recordó el presupuesto ilimitado con el que contaban.

“Pensá que arrancamos en el 90 con Videomatch y era otra Argentina también. Eran los 90″, comenzó diciendo, en una charla mano a mano en La Divina Noche de Dante. “Era un momento donde vos decías ‘bueno, a ver qué hacemos, a quién traemos el domingo’. Y uno por ahí gritaba ‘¿si viene Joe Cocker, que está en Brasil de gira?’. Traigámoslo como yo te digo, ‘tráeme un vaso de agua’ e íbamos a buscarlo a Joe Cocker. O los humoristas como Pablo y Pachu. Hacíamos la reunión de producción y decíamos el martes a quién podíamos tener el fin de semana. Si se corría el Gran Premio de Mónaco, era ‘andá a cubrirlo a Mónaco”, rememoró.

“O Figuretti en Los Ángeles. Y te voy a decir una cosa. Teníamos tanto material en ese Videomatch con notas de humor que venían de todo el mundo hecho por nuestros humoristas, que yo veía una a una todas las notas todos los días y decía ‘estas van al aire y estas no’. Te puedo asegurar que el material que quedaba sin ir al aire era casi más importante que el que iba al aire”, recordó. “Teníamos un presupuesto ilimitado”, dijo.

Marcelo Tinelli ( El Trece)

“Me dijo Listorti que el secreto de todos esos años de Videomatch eran todas las notas que no salían al aire”, mencionó el conductor del programa. “Pachu y Pablo decían que tenías que tener una estima muy sana porque pasaban dos o tres meses y capaz no metías una nota porque vos, Marcelo, llegabas, visualizabas y todo lo que te hacía reír entraba y lo que no te hacía reír, no”, mencionó Dante.

“Lo que pasa es que yo siento que me río de un humor que se va a reír un montón de gente que siempre”, explicó el productor. “Yo les decía siempre a los humoristas ‘hagamos milanesa con papas fritas’. ¿Qué comemos? Comida francesa. A alguno no le va a gustar porque es medio agridulce. O te la hacen difícil. Yo a la persona que cocina en casa la otra vez le decía ‘señor, ¿por qué no hace un curso de cocina porque veía que no estaba cocinando bien?’. Veía que lo que me traía no era rico”, relató.

“Cuando vuelve del cuerso, después de dos semanas, la comida no era buena en casa. Esto estoy hablando hace tres meses. Viene y le digo “Señor, perdón. ¿Qué curso de cocina está haciendo usted? Porque no pegaba una. ‘Cocina francesa ¿Le gusta?’, me dice. ‘Justamente es la que no me gusta’, le digo. Me gusta la italiana, la americana, pero no me gusta esa comida... Bueno, con el humor es lo mismo. Al chiste lo tenés que entender”, concluyó.