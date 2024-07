Por qué Stefi Roitman condujo el acto por el 30° aniversario del atentado a la AMIA: una historia de compromiso contra la impunidad

Stefi Roitman se emocionó al recordar el día de su cumpleaños a 30 años del atentado a la AMIA

Este 18 de julio, Stefi Roitman fue la encargada de conducir un nuevo acto en conmemoración a las víctimas por el atentado a la AMIA. La actriz e influencer, reconocida por sus papeles en Simona (El Trece) o Maradona, sueño bendito (Primer Video), y que siempre se muestra muy sonriente en sus redes, esta vez cumplió otro rol que conmovió a los presentes en torno a la calle Pasteur, allí donde se erigía la mutual judía, y a todos los que siguieron la ceremonia por televisión o a través de diferentes plataformas.

Con voz firme, por momentos atenuada por la emoción, Roitman encabezó el evento que se inició, como cada año, a las 9.53, la hora exacta en el que se produjo el atentado, que hace tres décadas se cobró la vida de 85 personas y que todavía sigue impune. “En este instante, hace 30 años, asesinaron a nuestros padres y madres, y desde ese momento no podemos disfrutar del ejemplo de vida que nos daban día tras día”, comenzó leyendo Stefi, ante el respetuoso silencio de los presentes.

Luego de leer uno por uno los nombres de las víctimas, y de agradecer la presencia de familiares y funcionarios del gobierno, Roitman explicó por qué estaba arriba del escenario en esta fecha tan especial. “Algunos lo saben y otros no, hoy 18 de julio es mi cumpleaños. Hoy cumplo 30 años”, expresó ya con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

“El día de mi nacimiento estuvo marcado por el atentado a la AMIA y de alguna manera también forma parte de mi identidad. En estos 30 años vine a la mayoría de los actos. Desde muy chica estuve parada ahí, como todos ustedes, resistiendo el frío -hoy no tan frío- primero acompañada por mi familia y más adelante por mis amigos y mis amigas, que están también hoy aquí”, continuó, mientras los rostros de los presentes reconstruían sus propios treinta años al compás de sus palabras.

Stefi Roitman en el aniversario por los 25 años del atentado a la AMIA

“En estos 30 años crecí, me eduqué, conseguí mis primeros trabajos, me equivoqué, me enamoré, me casé, viví días inolvidables, otros tristes, otros muy tristes, otros que no tuvieron nada especial, porque de eso se trata la vida cuando la podés vivir”, prosiguió la esposa de Ricky Montaner. “30 años es toda mi vida, esa vida que les arrebataron a esas 85 personas, esos sueños interrumpidos por el odio y por el terror. Es realmente un honor para mí estar acompañando hoy desde este lugar, siempre con el mismo sentimiento, con la decisión de seguir ejercitando la memoria, y con el compromiso de fortalecer el reclamo por Justicia”, siguió.

Antes de cerrar, Roitman se refirió a las ausencias físicas, a aquellas personas que fallecieron en medio de la impunidad. “Durante todo este tiempo también hemos tenido que llorar la partida de muchos familiares, que después de haber luchado tanto se fueron sin haber visto justicia. A ellos que nos guiaron durante tantos años y que ya no están, también queremos rendirles homenaje”, concluyó.

En su sitio oficial de Instagram, la mutual judía subió el video del discurso con una leyenda que explica el hecho simbólico de la presencia de la actriz en el acto: “Hoy Stefi Roitman cumple 30 años, al igual que la impunidad que no permite que las 85 víctimas fatales del atentado a la AMIA puedan descansar en paz”.

Siempre comprometida: cuando se cumplieron 26 años del atentado, Stefi Roitman condujo una clase abierta para estudiantes

Desde AMIA, contaron a Teleshow más precisiones sobre la relación con la actriz. “Con Stefi hay un vínculo de siempre. Como ella contó hoy en el acto, ha estado siempre presente. Hace cinco años ella grabó un video con otros chicos que también nacieron el 18 de julio. Es una muestra de las acciones que ha hecho. Desde hace muchos años, AMIA tiene la preocupación de cómo transmitir todo lo que pasó a las nuevas generaciones”, dijeron.

En el mismo sentido, destacaron la presencia de otras figuras en el acto. “Se busca convocar a gente más joven, como Axel, a quien invitamos a cantar, para tener referentes que puedan hablarle a los chicos que no habían nacido cuando fue el atentado. Todo esto porque queremos que parte del ejercicio de la memoria colectiva involucre obviamente a las nuevas generaciones. Ella tiene la mejor predisposición, se la llamó, dijo que ‘Por supuesto’, que viajaba, que iba a estar ese día, y así fue”.

En el mencionado video de 2019, Roitman participó con otros 24 jóvenes de 24 años nacidos el día del atentado. “¿Cuánto tiempo es 25 años?”, se pregunta la actriz en la previa a un nuevo aniversario. “Nacer el 18 de julio es una mezcla de sensaciones, es felicidad, es mi cumpleaños, pero también es responsabilidad de alzar la voz y que se haga justicia. Siempre lo sentí así”.

En un relato coral, los jóvenes ponen en común sus experiencias de vida, de infancias en el río y guitarreadas familiares; de primeros amores y desilusiones; de trabajos, estudios y proyectos. Y de un pedido que, cinco años después, no pudieron cumplir. “El 18 de julio voy a cumplir 25 años. De impunidad también. Mis tres deseos son memoria, verdad y justicia”

Al año siguiente, cuando se cumplieron 26 años del atentado, Roitman también se prestó para conducir una clase abierta para estudiantes. “Ella siempre ha estado y siempre le estamos muy agradecidas porque a través suyo podemos llegar a las nuevas generaciones. Por eso fue muy importante que hoy estuviera acá”, expresaron desde la organización. “Siento cierta responsabilidad de alzar la voz para que se me escuche y para que se haga justicia”, dijo entonces la influencer, consecuente, con su pasado y con su presente. Y con la esperanza de que en un futuro no tan lejano se haga justicia.