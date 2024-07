Daniela Cardone impactó con su nuevo look inspirado en Marilyn Monroe: “Una tiene que reinventarse”

Daniela Cardone

Daniela Cardone volvió a llamar la atención por su apariencia. La exsupermodelo que brillara durante los años noventa, y cuya imagen estuvo marcada por su distintivo cabello corto y castaño, destacó nuevamente en las redes sociales por su último cambio de look. Y su nuevo estilo no pasó inadvertido para sus seguidores.

De espíritu camaleónico, este no es el primer cambio significativo que realiza Daniela en su carrera. A lo largo de los años, se caracterizó por reinventarse, tanto en su vida profesional como en su imagen personal. Y ahora parece seguir esa tradición de no conformarse con lo establecido ni con su zona de confort.

Daniela Cardone no deja de reinventarse, y en este caso esta renovación pasó por su pelo (IG dcdanycardone)

Tras dejar de lado unas impactantes trenzas, en la actualidad se la puede ver con un peinado corto con ondas y rulos, en un rubio que remite inevitablemente a Marilyn Monroe. “La última vez que tuve mi pelo fue con la trenzas larguísimas y quizás después me harto y me rapo o me pelo toda y ahí sí quizás aprovecho y uso pelucas, pero esta vez no”, adelantó sobre el tema, en charla exclusiva con Teleshow.

“Después de que me saqué esas trenzas larguísimas me lo dejé crecer y que venga solo, porque ya me había arrancado todo porque me encanta raparme”, detalló Daniela, y ese camino pegó otro volantazo: “Esta vez decidí dejarme mis rulos, mi pelo natural, pero me encanta el color rubio. Y al final me lo dejé y tengo muchas ondas, y esa es una de las razones por las que me lo cortaba, porque se enredaba siempre”.

Daniela Cardone fue parte de los festejos de los 5 años de Sex, la obra de José María Muscari

Además, se tomó unos minutos para revelar un secreto: “Pero ahora no solo me encanta, sino que me encanta usar ruleros, y parado onda años ‘50. Me gusta, siento que es más femenino, además me gusta el hecho de jugar con mi pelo y las transformaciones que uno se hace. De verse todos los días la misma cara, imaginate que una tiene que reinventarse y jugar. Estoy feliz”, se sinceró.

La nueva apariencia la conecta con su pasado. “Me acuerdo mucho de mi mamá, de mi abuela, tan coquetas. Ahora no se usa tanto, por eso me gusta, porque lo tienen muy pocas personas. A mí me gusta siempre ir para el lado contrario, la oveja negra, pero rubia”, aseguró con ironía.

Daniela Cardone reveló parte del secreto de su nuevo look: volver a los ruleros

Cardone, quien a través de sus redes sociales había dado un adelanto de lo que sería su nuevo look, finalmente lo presentó en sociedad primero al estar como invitada en el ciclo Noche al Dente (América), para luego tener aún más marcado el peinado en el impactante evento por los 5 años de SEX, la obra comandada por José María Muscari y de la que ella fuera parte durante un tiempo.

Las reacciones al darse a conocer las fotografías fueron de lo más variadas, con muchos seguidores elogiando su valentía y estilo único. La comparación entre su look icónico de los noventa y su apariencia actual ha despertado una ola de nostalgia y admiración, e incluso su hija, Branda Gandini, no quiso quedar al margen y dejó su comentario en una de las instantáneas: “¡A lo Marilyn!”.

Daniela Cardone y uno de los impactantes looks que tuvo el año pasado

Por su parte, otros de los seguidores destacaron: “¡Divino el pelo hermana! ¡Estás hermosa!”, “Hermosa mujer por dentro y por fuera” o “¡Bomba! ¡Qué representante tenemos las ‘sexagenarias’!”, lo que marca a las claras cómo el impacto de las decisiones estéticas de figuras de la talla de Daniela Cardone influyen en tendencias y percepciones. Así, por caso, a pesar de los cambios en la moda y los estilos, sigue siendo una referencia para muchas personas, tal como lo revelan sus seguidoras.