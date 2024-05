Cómo evoluciona la salud de Antonio Gasalla: la palabra de su hermano tras su internación

El hermano de Antonio Gasalla habló sobre su estado de salud (Video: Socios del espectáculo, El Trece)

La salud de Antonio Gasalla sigue generando preocupación, luego de que se conoció hace tres días que tuvo que ser internado en el Sanatorio Otamendi por una infección pulmonar debido a un problema preexistente. Mientras continúa su recuperación, habló Carlos Gasalla, su hermano, sobre cómo se encuentra el capocómico en su minuto a minuto.

“Hola buenos días, no voy a dar nota, sé que es el trabajo de ustedes y lo respeto mucho”, comenzó diciendo, para llevar tranquilidad acerca de la salud del humorista. “Lo único que te puedo decir es que Antonio se está recuperando lentamente”, señaló, al ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Está mejorando. Así que lo que tenemos que hacer es esperar”, comentó, sobre el comediante, que fue hospitalizado el lunes. “Está en manos de buenos médicos. Lo hemos notado con cierta recuperación”, destacó el hermano del actor de 83 años, quien es su mano derecha.

Un día antes había hablado Carlos sobre qué le había ocurrido a su hermano. “Está internado desde el día lunes, está perfectamente cuidado y le han hecho un montón de análisis y todavía sigue en observación”, contó.

Carlos, el hermano de Antonio Gasalla, habló de la internación del capocómico

“Tiene unos problemas pulmonares y tiene problemas de otras cosas que él viene arrastrando de antes y que cuando fue internado primitivamente ante la revisación general le aparecieron cosas que él no se trataba”, detalló sobre Antonio, quien se encuentra en terapia intermedia y respira por sus propios medios. “Hablando con los médicos nos dicen que no es gravísimo, pero hay que atenderlo”, aseguró.

“Tiene un problema de úlcera que no se ha tratado, desde que está internado por el tema cognitivo que tiene, le han encontrado esto y están tratándolo. Es una cosa crónica que se puede atenuar, pero la van manejando. Cuando eso se inflama, se pasa al pulmón cosas que no tiene que ir ahí y se produce una infección”, pormenorizó.

Gasalla fue diagnosticado con demencia senil progresiva en 2019 y su saludo se fue deteriorando poco a poco. “Él está bien. Al principio se tuvo que adaptar al nuevo lugar donde está, pero también el problema cognitivo no lo deja ubicarse. Él es poco consciente de lo que está pasando”, reveló.

En el ciclo de América se refirió Carlos a que hoy no se reconoce como actor, ni sabe su nombre. “Lo único que puedo decir es que se le pone el canal Volver, donde pasan sus programas y él no se reconoce. No puedo decir otra cosa. A mí me conoce como el hermano, pero mi nombre no lo sabe. Está en su mundo y tiene sus ataques como los tuvo siempre, el carácter no lo pierde. Para verlo tenemos un horario especial y podemos entrar de a dos”, señaló.

“Está mejorando, así que lo que tenemos que hacer es esperar", aseguró el hermano de Antonio Gasalla a Socios del espectáculo (Foto: El Trece)

Hace unas semanas atrás, Gasalla recibió la visita de Carlos Perciavalle, su gran amigo y compañero de numerosas obras de teatro. “Fue un encuentro muy entrañable, está muy bien cuidado, lo vi muy bien más allá del cuadro que padece”, se sinceró el artista. “Nos agarramos de las manos, él estaba muy sonriente mientras le hablaba y con esos ojazos que tiene grandotes yo le iba contando que me casé, y me respondía asintiendo con la cabeza. Aproveché a mandarle saludos de otra gran amiga nuestra, de Graciela Borges”, reveló.

En enero de este año Marcelo Polino se lamentó sobre el estado de salud del humorista de programas como El palacio de la risa y El mundo de Antonio Gasalla. “Me quedó una sensación de mucha tristeza”, había contado al ciclo de El Trece. “Hace más de un mes y pico que no lo veía y ya no reconoce a nadie, ni a sus familiares ni amigos. Ya no recuerda que era actor”, señaló el periodista sobre el deterioro del humorista. “Una tristeza que no saben. Pero bueno, me focalizo en que está bien cuidado. Hay médicos y está la familia”, puntualizó.