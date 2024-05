El fuerte cruce vintage entre Nequi Galotti y Nancy Pazos fuera del aire de LAM: las imágenes

El fuerte cruce vintage entre Nequi Galotti y Nancy Pazos fuera del aire de LAM (Video: LAM, América)

Pasaron siete años desde la recordada pelea entre Nequi Galotti y Nancy Pazos, y recientemente se dio a conocer en LAM (América) un nuevo fragmento de la tensa discusión que ocurrió fuera de cámara en aquella ocasión.

Todo sucedió durante el programa “Los ángeles de la mañana” que, en 2017 se emitía por las mañanas en El Trece, cuando Nequi se enfureció al enterarse de que la periodista había hablado muy mal de su esposo, Bartolomé Mitre. Pazos había asegurado en un tuit que el empresario había trabajado durante la última dictadura militar a favor del gobierno de facto.

“Sos una mala persona”, acusó Galotti a su colega en ese momento. “¿Quién te dijo que mi marido era director de ‘La Nación’ en los ‘70? ¿Sos una periodista de café que te manejás según los rumores? ¡Sos una periodista de cuarta o simplemente una mala persona! ¡Te morís de envidia!”, disparó Nequi, visiblemente enojada durante la pelea en vivo que se emitió hace 7 años.

Ahora, sin ninguna de las dos trabajando en el programa, se filtró un intercambio mucho más fuerte que tuvieron Nancy y Nequi al apagarse las cámaras. En la filmación anónima se puede visualizar a las panelistas discutiendo a los gritos sobre lo que había pasado durante una entrevista que la exmodelo le hizo a su pareja cuando le tocó ocupar el rol de conductora en reemplazo de Ángel de Brito, quien en ese entonces estaba de vacaciones.

“Pero si vos.. cuando vi que retuiteabas a los trolls con un solo seguidor”, comenzó diciendo Nequi, acusando a Nancy de haber realizado sus publicaciones contra su expareja en la red social X (antes conocido como Twitter) para desprestigiar la imagen del hombre y que se sumen miles de cuentas falsas para atacarlo.

“Tuviste más tiempo para mirar que yo”, le respondió la conductora radial sin darle importancia a las quejas de su compañera. “Sí, sabes que estuve con fiebre y no tenía otra cosa que hacer. Claro que tuve tiempo. Vos que te dedicaste a destruir la producción de este trabajo”, le remarcó Nequi sobre la razón por la que había tenido tiempo de ver toda la secuencia del programa desde su hogar.

Además, Nequi atacó a Nancy Pazos, señalando que no solo era una mala compañera por esta actitud, sino también por creer que sus otros trabajos eran más importantes que el programa. “Llegabas tarde y sin haber leído los temas que se tratarían al aire. ¿No leíste los correos electrónicos? Te los envían incluso con las notas”, dijo Galotti con rabia. A lo que su compañera se excusó diciendo: “Los envían a las 11 de la noche y a las 9 me acuesto”.

“¡Pero si a las 6 de la mañana ya los tenés!”, le recordó la exmodelo a su colega antes de que se volvieran a encender las luces de las cámaras de televisión. “Yo no me levanto a las 5.30 de la mañana para...”, intentó replicarle Pazos. “Entonces no ningunees que venís acá a la mañana a trabajar de qué... ¿por qué es más importante lo otro y esto no? Y venís sin ni siquiera leer lo que va a pasar en el canal. Por favor. Nos maltrataste a todas, maltratás a la gente, sos destructiva, nos destruís a todas. Buscás destruir a la gente, maltratás a las vestuaristas, maltratás a todos. ¿No te das cuenta que sos una maltratadora o sos una mala persona?”, respondió la viuda del exdirector del Diario La Nación, quien luego, agregó: “¿Por qué me arrobaste? A mí no tenés por qué arrobarme en una mentira, te sostenés porque sigue el tuit ahí, ¡sacalo… si tenés ganas!”.