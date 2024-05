La primera salida de Jamaica, la hija de Tamara Báez y L-Gante, tras su internación por dengue: su tarde de juegos en un shopping

Tamara Báez mostró cómo se divierte su hija Jamaica tras su internación (Video: Instagram Stories)

El susto ya pasó para la familia de L-Gante y Tamara Báez, luego de la internación que tuvo su hija Jamaica en el Hospital Garrahan y la incertidumbre que existía sobre cuál era su diagnóstico que terminó tratándose de dengue. La nena de dos años volvió a su casa y su madre compartió postales de su sábado.

“Vinieron los primitos a verla”, contó la influencer en su cuenta de Instagram, junto a imágenes de cómo su hija compartía una divertida tarde rodeada por sus mascotas, entre juegos, ya recuperada de la fiebre y los síntomas típicos de la enfermedad que transmite la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, divirtiéndose con un set de maquillaje (Foto: Instagram Stories)

Para disfrutar de su primer fin de semana, Tamara hizo posar a su hija con un look muy tierno de trencitas, hebillas de Hello, Kitty y toda vestida de rosa. ¿El detalle? Una carterita que la nena no se olvidó para salir a pasear al shopping, más precisamente al patio de juegos.

La expareja del cumbiero mostró los videos de cómo su hija, tomada de la mano de otra amiga de su edad, llegaba al lugar para disfrutar de atracciones. Ahí la nena aparece trepando por una especie de bola colgante, video que Tamara musicalizó con “Wreking Ball” de Miley Cyrus.

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, toda de rosa y con una carterita para salir al shopping con su mamá

Mientras que en otras imágenes, sonrientes y ya saliendo del lugar, la joven compartió su alegría por estar juntas otra vez. “Si algún día te vas de casa/ Yo te llevo a la NASA/ Eh, pido un cohete/ Y voy directo por ti”, se escucha “Ocean”, la canción de Karol G, con las imágenes que acompañó con un emoji de corazón.

Unos días fue la misma Tamara que compartió como fue la llegada de su hija a casa. Un impactante arreglo de globos en tonos blancos y rosados, además de un cartel formado con globos de helio en letras de tono metalizado que rezaban “Bienvenida Jami” fueron parte del recibimiento que tuvo la nena. A través de imágenes que subió a su red social, graficó cada uno de los momentos vividos, señalando a su actual pareja Thiago Martínez, como el autor de la decoración.

Tamara Báez mostró cómo está su hija Jamaica tras su internación

“Gracias por esperarla así. Sin palabras con vos, mi amor”, escribió, destacando el rol que había tenido su novio en la bienvenida de su hija, que además del arreglo de globos contaba con un set de belleza también con temática del famoso personaje japonés. También la madre compartió el momento en que un cachorro y un gatito, las mascotas de Jamaica, volvieron a estar en las manos de la nena que aparecía vestida de princesa y con alas de mariposa. En otras de las imágenes también aparecía la niña jugando con sus primas con un gran set de maquillaje, y también en brazos de su tía, Pamela Báez.

Jamaica Valenzuela, la hija de L-Gante y Tamara Báez, jugando en un shopping

Después de ser internada con fiebre alta el pasado viernes, la preocupación de los padres y de la familia se convirtió en unión y apoyo constante, mientras compartían con sus seguidores cada una de las instancias de lo que vivían con su hija. La menor recibió el alta médica en las primeras horas del miércoles, luego de responder favorablemente al tratamiento.

El cantante en un vivo de Instagram, junto a un amigo y su mamá, Claudia Valenzuela, antes de que Jamaica tenga el visto bueno para salir se había mostrado en el trayecto desde su casa hasta el hospital para buscar a la pequeña y no llegó con las manos vacías: en un gesto de gratitud hacia el personal del centro de salud y de empatía hacia otros pacientes, el músico entregó juguetes a los niños internados, acto que refleja no solo el alivio de la familia ante la mejora de Jamaica sino también su deseo de contribuir positivamente al entorno de aquellos que atraviesan situaciones similares.