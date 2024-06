Iliana Calabró cumple 58 años: entre volver a apostar al amor y la reconstrucción del vínculo con Marina

Ileana celebra este 1° de junio su cumpleaños número 58 (Foto/Mario Sar)

Hoy, 1° de junio, Iliana Calabró celebra 58 años. Este nuevo año de vida la encuentra disfrutando de un gran presente personal y profesional: volvió a apostar al amor hace un año, cuando conoció al empresario Luis Alberto De Stefano; protagoniza una obra en calle Corrientes, que pronto saldrá de gira por el país; y la relación con su hermana, Marina, está mejor que nunca. “Estamos bárbaras, charlamos mucho. Nos amamos”, confirmó.

La celebración fue alrededor de las 21 en Roldán, un reconocido restaurante de Buenos Aires, al finalizar la función de Perdidamente junto a sus compañeras de elenco, Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Emilia Mazer, Mirta Wons, que dirige José María Muscari. “Decidí festejarlo el viernes porque el sábado tenemos dos funciones y se iba a hacer muy tarde. Celebré el viernes con mis compañeras, con amigos de toda la vida, mi familia”, contó la actriz a este medio.

Así la cosa, dieron las doce de la noche y la actriz pidió sus deseos, rodeada de sus seres queridos, y agradeció por un año más de vida. Para hacer que el momento fuera aún más especial, el jueves estuvo cocinando un postre para compartir con los suyos. “Preparé un tiramisú para agasajarlos a todos lo que vinieron”, contó a Teleshow.

Feliz por su presente, Iliana le adelantó cómo continuará su fin de semana. “Este domingo hacemos la despedida del Multiteatro y ya el 4 de junio me voy de vacaciones. Tengo que aprovechar este tiempo para descansar porque después se viene una gira dura y pesada“, contó.

Iliana Calabró y su pareja, el empresario Luis Alberto De Stefano

En la charla con Teleshow, Iliana también confesó que esta celebración fue organizada en su totalidad por su pareja. “A mí me gusta festejar, pero soy más tranquila. A Luisito, en cambio, le encanta hacer fiesta, así que organizó todo. Él invitó la gente, eligió el lugar, dejó de ser sorpresa porque necesitaba los nombres o teléfonos de amigos míos que no tenía. Pero me desentendí de casi todo”, contó Calabró feliz por el gesto de su novio.

“Cuando cambie la década, ahí sí haremos un súper fiestón. Este cumpleaños fue más que nada para los amigos que me acompañaron este último año y con la familia“, sumó

Con respecto a su relación con el empresario, la actriz detalló: “Estamos superfelices. Disfrutando de acompañarnos. Y nada. ¿Qué te puedo decir? Es un sol. Muy compañero, amoroso, un caballero. Estamos bárbaro. Creo que los dos nos hacemos mucho bien. Nos sumamos“, sostuvo.

La conexión entre ambos se notó desde el primero momento. La actriz y el empresario se enamoraron de tal manera que dos meses después de haberse conocido decidieron convivir. ”Él es muy familiero, cosa que también yo amo. Él adora a mi madre, la mima. Su familia es amorosa. Estamos re bien Gracias a Dios, viene viento en popa”, destacó.

Las hermanas Calabró junto a su mamá, Coca, y la abogada, Ana Rosenfeld (RS Fotos)

Por último, se animó a contar cómo están las cosas con su hermana Marina, con quien estuvo peleada y distanciada durante mucho tiempo. Hoy, por lo contrario, se mostró emocionada al poder confirmar la reconciliación. “Estamos bárbaras, charlamos mucho. Nos amamos y no hay ningún tipo de cosa pendiente. Todo volvió a su cauce“, contó la actriz.

“Yo estoy muy contenta por ella que tiene una nueva nominación para los Martín Fierro de la Radio, que ya ganó en una oportunidad. La veo muy enfocada en su trabajo, en su carrera y me pone muy orgullosa“, sostuvo. Y para finalizar dio su visión del vínculo sentimental que la periodista tuvo con su compañero de trabajo, Rolando Barbano.

“El tiempo dirá. Es necesario que se estabilice sentimentalmente o emocionalmente porque hay que reponerse y estar bien con uno mismo para que después llegue la persona indicada. Yo la veo bien y eso me da paz, tranquilidad y felicidad“, se despidió.