Robert Downey Jr. habló de las posibilidades de regresar como Iron Man

Aunque salir del personaje de Iron Man le permitió avanzar en la industria de Hollywood, Robert Downey Jr. aún tiene fuerte sentimientos por el héroe de Marvel

Robert Downey Jr. y Judy Foster tuvieron una íntima conversación como parte de la sección Actors on Actors de Variety. Entre los temas que la dupla de celebridades conversó, fue la posibilidad de que Robert regrese al que probablemente es su papel más famoso hasta la fecha: Iron Man, el carismático y arrogante super héroe de Marvel.

Robert Downey Jr. comenzó a interpretar al playboy, millonario y filántropo Tony Stark en el año 2008, y así continuó durante 11 años cosechando adeptos hasta la muerte del personaje en el año 2019 con “Avengers: Endgame”.

Esto marcó un antes y un después en el universo cinematográfico de Marvel, mismo que se ha visto envuelto en duras críticas tras la despedida del hombre de acero que fungió como rostro de la marca durante tantos años.

Robert Downey Jr. interpretó a Iron Man a lo largo de 11 años hasta la muerte del personaje en la cinta "Avengers: End Game"

Después de varios fracasos en taquilla y duras críticas de parte de los medios, varios rumores sobre el regreso de Iron Man al UCM han inundado las redes, y aunque no hay nada confirmado, Downey Jr. no se cierra a la posibilidad de volver a cubrirse de hierro.

“Está en mi ADN. Probablemente sea el personaje más parecido a mí que he interpretado, aunque sea mucho más cool que yo. Me he vuelto sorprendentemente abierto a la idea”, respondió el actor cuando Foster le preguntó si tenía interés en volver a ser un superhéroe.

Robert reflexionó además sobre los papeles que ha desempeñado recientemente y que le han brindado un mayor estatus en Hollywood, a tal grado de ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Oppenheimer. Al echar un vistazo a estos papeles, el actor concluyó que aún se encuentra en una excelente forma para regresar al exigente universo de Marvel.

"Me he vuelto sorprendentemente abierto a la idea", dijo Robert Downey Jr. sobre la posibilidad de regresar como Iron Man en una próxima película del UCM

“Entre ‘Nyad’ y [’Night Country’] y, para mí, ‘Oppenheimer’ y luego ‘Sympathizer’, es realmente una locura porque nos vemos bastante bien. De hecho, estaba mirando las fotos que tomábamos, asegurándome: ‘¿Todavía tenemos buen aspecto”. Y yo de: ‘Nos vemos bastante bien’”.

“Home For Holidays” y la estrecha relación entre Robert y Jodie

Durante su charla para Variety, la dupla también recordó cuando trabajaron juntos en el ahora clásico de acción de gracias “Home for the Holidays” del año 1995. En esta producción, Robert fue uno de los actores principales, mientras que Judi se encargó de dirigir el filme.

La cineasta reflexionó sobre lo joven que era y la idea de plasmar una situación tan íntima y al mismo tiempo tan potencialmente incómoda como lo puede ser el día de gracias. Además, Foster aseguró que si la cinta terminó convirtiéndose en un clásico fue gracias a la personalidad única de Downey Jr.

Robert Downey Jr. y Jodie Foster trabajaron juntos en la cinta de Acción de Gracias "Home for the Holidays", con Robert protagonizando y Jodie en la silla de directora (Créditos: Paramount Pictures)

“Todo fue perfecto gracias a ti. Tienes una gran boca y una mente loca que ama la libertad de estar en el momento, que no es lo que soy, sino lo que deseo ser, alguien libre como tú”.

Judy continuó asegurando que ambos habían comenzado desde el mismo punto como niños actores, pero la disciplina ha sido clave para que cada uno eligiera su propio camino. Judy recordó que Robert tuvo años muy difíciles en su paso por Hollywood precisamente por la falta de disciplina, pero con el tiempo, logro recuperar el enfoque.

Jodie Foster recordó los años en los que Robert Downey Jr. mostraba poca disciplina por su trabajo, metiéndose en problemas constantemente. Sin embargo, el actor logró enderezar su camino y convertirse en uno de los intérpretes más respetados de su generación 163

“Lo que pensaba cuando pensaba en reunirme contigo es que empezamos en el mismo lugar, como niños actores, pero tenemos trayectorias opuestas. Tú comenzaste con esa libertad, y no tuviste la disciplina necesaria durante varios años. Luego, con el tiempo, a tu manera de artista marcial, te has convertido en una persona extraordinariamente disciplinada que sigue disfrutando de la diversión y la alegría”.

Tras las palabras de Jodie, Downey Jr. mencionó una carta que la actriz y directora le escribió en su momento, reiterando la necesidad de disciplina para el fino arte del cine. En esta, Jodie menciona a Charles Chaplin, el legendario actor que años más tarde, Robert interpretaría en la gran pantalla.