El aumento de la soja abre esperanzas, pero las consultoras son pesimistas sobre la recuperación de la economía

Un campo de soja en la provincia de Buenos Aires. El repunte del precio de la oleaginosa fue una buena notica para el campo y la economia REUTERS/Agustin Marcarian

Comienza una semana distinta. Fuera de circulación quedaron $7 billones que están esterilizados en el Banco Central y redujeron la base monetaria, disminuyendo así la presión monetaria sobre el nivel de precios. La incógnita es qué harán los inversores que quedaron afuera de la licitación porque el BCRA no aceptó sus propuestas. Es una masa de $7 billones que buscarán destino.

Algún indicio dejaron el viernes, porque fueron tras los bonos CER y las Lecap antiguas; las que licitaron el jueves debutarán hoy en el mercado secundario. Los bonos CER tuvieron reacciones dispares. El T2X4 que vence en julio próximo subió 0,96%, mientras el que vence en 2025 perdió 0,56 por ciento. Los bonos Duales que vencen en julio y agosto anotaron alzas de 0,34%. Estos bonos ajustan por inflación o devaluación y el motor de su suba es la baja de tasas y la inflación de 8,8% de abril.

Las nuevas Lecap se reacomodarían a la tasa de 3,5% mensual del mercado y le marcarían piso a la próxima licitación de bonos del Tesoro. La tasa y el anclaje cambiario son los instrumentos más importantes en la lucha contra la inflación y el aliento al consumo, a lo que se sumó la postergación de nuevos ajustes tarifarios. En el gobierno nadie está tranquilo con una inflación elevada. Es el centro del plan económico, más allá de la acumulación de reservas.

Con inflación no hay recuperación del salario real ni de jubilaciones y sí castigo a la clase media, en especial por los ajustes de alquileres. El Gobierno sabe que no puede tensar más esta cuerda. Otro tema sobre el que debería mostrar avances esta semana para levantar el ánimo del mercado es la Ley de Bases y el paquete fiscal, que siguen atormentando a los bonos soberanos; estos bajas de hasta 1% y elevaron en 9 unidades el riesgo-país que cerró a 1.263 puntos básicos.

Del exterior la buena noticia fue la suba de 0,65% de la soja a USD 455,52 porque se pronostican más lluvias en la inundadas zonas del sur de Brasil, que pueden afectar a la escasa soja que les queda. La contracara es la cuarta baja consecutiva del maíz, por la mejor cosecha de Kansas. Al trigo no le fue mejor y ese es otro dato clave porque los productores comienzan a prepararse para la próxima campaña. Los precios internacionales tienen una influencia directa en el área de siembra.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini señala que la soja “no logra un despegue que pueda resultar en un valor atractivo para que los productores locales se animen a incrementar el ritmo de liquidación. Tal es así, que la cotización en pesos a nivel local es apenas un 1% mayor a la de mediados de diciembre con insumos que sufrieron incrementos desproporcionados como el combustible que acumula una suba de casi 90% en lo que va del año. Más allá de lograr una mejora en las cantidades cosechadas, el agro no está de parabienes. Para colmo, tenemos pronósticos de Niña”.

Dólar, tasas y futuros

Sobre los mercados de futuro del dólar, F2 indica que “siguen comprimiendo contra el subyacente. El mercado interpreta que es un tema “domado” por el gobierno y que las demás variables (tasa, IPC) se van acomodando para converger hacia el tipo de cambio. Otro dato que acompañó esta idea fue la suba de precios mayoristas de abril, de 3,4 por ciento. El Interés Abierto (contratos sin cerrar) en la semana apenas sumó 6,1 millones y se ubica en 1.853 millones, lo que demuestra que no hay temor a una devaluación y pesan más las tasas de mercado que las chances de un ajuste en el ritmo devaluatorio”.

Las exportaciones provinciales alcanzaron cerca de 2.500 millones de dólares en marzo.

“Pasamos mitad de mayo y en pocas semanas casi no quedará cosecha gruesa por levantar. Allí comenzará otro partido y si las condiciones no cambian no esperamos que el agro acelere la liquidación de divisas. Entonces será clave el resultado de los trámites legislativos para conseguir más herramientas que permitan sostener en el largo plazo los cambios que plantea esta gestión”, dice F2.

La consultora 1816 hizo un análisis post licitación del Tesoro de y de los bonos BOPREAL, que emitió el Banco Central para saldar deuda con importadores. Opina que el descenso en términos reales del dólar contado con liquidación (CCL), desde la zona de $2.000 a la zona de $1.100, “no puede atribuirse al cepo: había restricciones antes y siguen las restricciones ahora. Lo que sí se puede debatir es cuál sería el nivel de equilibrio del CCL en ausencia de controles (y sin blend). La licitación de BOPREAL 3 es un ejemplo de que hay inversores dispuestos a pagar un tipo de cambio mucho mayor. Más adelante el informe agrega que el Gobierno parece apuntar a la eliminación total de los pasivos remunerados del Central, reemplazándolos con títulos del Tesoro.

Inflación a la baja

Sin remunerados y sin demanda del Central, se eliminan dos fuentes de emisión ¿El objetivo es llevar a cero la emisión para la “competencia de monedas” (con un BCRA que deje de intervenir en el mercado cambiario y ya no sea prestamista de última instancia)?”, se pregunta el informe. Según 1816, “los productores del agro vendieron solo 31% de la cosecha de soja versus 38% a esta altura del año normalmente. La inflación núcleo de abril estuvo apenas arriba de lo que esperaba el Central (6,3% versus 6,0%), pero igual la más baja desde enero 2023. En abril los regulados todavía subieron mucho más que la núcleo (18,4% versus 6,3%), pero la inflación reprimida todavía la calculamos en hasta 15% versus 40% en noviembre pasado. Los salarios parecen haber hecho piso, pero el empleo privado registrado cayó entre noviembre y marzo 1,4%, algo solo visto en los últimos 20 años con la pandemia y con la crisis internacional 2008/2009″.

Por su parte, Equilibra hizo pronósticos sobre la inflación que se viene. “La fuerte desaceleración de la inflación que esperamos para mayo de 2024 (en torno a 5%) podría extenderse a junio si persiste el congelamiento de precios regulados consolidando una leve recuperación del salario real, a la que podría sumarse una incipiente recuperación del crédito y un menor ajuste en las prestaciones sociales en términos reales. Estos elementos llevarían a pensar en una mejora de los consumos en los hogares en el segundo trimestre, pero aún no queda claro si frenará la destrucción de puestos de trabajo y si las familias buscarán reponer ahorros tras el cimbronazo sufrido en sus ingresos”.

Los consumidores intensificaron su búsqueda de precios más bajos y la oferta busca su aprobación REUTERS/Irina Dambrauskas

Para la consultora EconViews “en cuanto al crédito es claro que va a ayudar y la economía lo necesita porque ya casi nadie ve una recuperación en “V”. El problema es que esto opera en el margen ya que construir una cartera de crédito lleva tiempo y la demanda de préstamos durante una recesión no es explosiva. En lo que hace al dinero endógeno, el Gobierno tiene una especie de fijación con que la base monetaria quede fija en términos nominales lo que luce un tanto exagerado en este contexto, pero es cierto que la emisión de pesos para pagar intereses es un ruido innecesario”.

En tanto,para Adcap Grupo financiero “después del dato de la emisión de LECAP, nos parece que nos vamos a seguir sorprendiéndonos con datos de inflación a la baja, especialmente si se resuelve que los aumentos de tarifas se posponen. Para el plazo apenas más largo seguimos pensando que la inflación puede encontrarse con rigideces a la baja y más allá de tres meses esperamos que el mercado pueda preferir el hedge (cobertura) de inflación”.

La última palabra la tendrán los inversores. Por ahora, las acciones de las empresas, en particular bancos, lucen como las más atractivas. Los fondos de Money Market también se verán alimentados. Hay recomendaciones opuestas para quienes dudan entre invertir en LECAP y CER.