Juan Minujín criticó al Gobierno por el cierre del INCAA: “Es un engaño un poco tramposo”

El actor habló sobre el cierre temporal del emblemático instituto (Video: Radio con Vos)

Ante el posible cierre del Instituto Nacional de Cines y Artes (INCAA), varias figuras salieron a pronunciarse al respecto. Entre ellas, se destacó Juan Minujín, quien expresó su preocupación. “Enfrentar a la gente contra la cultura es de lo peor”, señaló el actor en una entrevista para Pase lo que Pase (Radio con vos), en diálogo con Reynaldo Sietecase.

El actor, que viene de protagonizar la serie Coppola, el representante (Star+), también se refirió a los dichos de Alfredo Casero, quien se pronunció a favor del cierre de la institución. El intérprete se diferenció de su colega y con un tono serio, señaló que “es muy frustrante en muchos sentidos”. “Para mí hay algo muy ruin en armar esta idea de que haciendo menos películas se va a abrir una escuela o alguien va a comer. Es un engaño un poco tramposo. Enfrentar a la gente con la cultura es lo peor de todo esto”, señaló.

En un intento de profundizar en la problemática, el director explayó: “Hay dos planos distintos: uno, es una industria cultural que genera mucho laburo, muchas ganancias, para los que les importa solo la guita y los números, económicamente lo audiovisual en la Argentina exporta muchas cosas. Y esto lo hemos dicho muchas veces, el INCAA no se financia ni con jubilaciones ni con la ANSES. Eso lo venimos diciendo hace diez años”.

“Por otro lado, está el capital cultural que se pierde, que no es menor. El espacio, que para mí es el único espacio de juego que tienen los adultos, es donde va uno a ver una película y sale soñando que es el protagonista de esa película. Lo mismo con una canción, una poesía o una obra de teatro”, siguió.

El director se refirió al cierre temporal de la institución y cómo afecta a la cultura (Radio con Vos)

“(El INCAA) es el único espacio donde se labura y tramitan cosas como sociedad. Sacar eso es como decirle a un chico: ‘No se juega más’, es difícil. Además, dentro de todo ese desastre que está habiendo, para mi juicio, no es el momento para el juego”, sentenció Minujín, respecto a la gran importancia del desarrollo de la cultura en la sociedad argentina y la necesidad de que el Estado no interfiera en la actividad, ante la consulta inicial por parte de Reynaldo Sietecase.

La voz del artista se suma a las de otros actores, como Dolores Fonzi y Ricardo Darín, quienes han expresado su preocupación por la medida. Pero también hay quienes expresaron su aval ante el cese de cuatro gerencias del organismo cultural argentino, cuya disposición quedó oficializada en el Boletín Oficial el pasado lunes 22 de abril, donde se publicaron todos los detalles.

Tal fue el caso de Alfredo Casero, citado anteriormente, quien declaró en una entrevista televisiva con Jonathan Viale. “Yo soy actor cuando actúo, y estoy totalmente cancelado de todos lados, lo cual me encanta porque me permite otras cosas. Lo del INCAA no me importa nada, al igual que las universidades públicas, mi cabeza está en otro lado. El INCAA nunca sirvió para un carajo, solamente para que comieran los amigos”, expresó sin filtro ante el periodista, en alusión al cierre temporal que llevó a cabo el Gobierno y, además, a la movilización por la educación que tuvo lugar el pasado martes.

“Cuando quise hacer películas me sacaron cagando. ¿Qué podemos hablar del INCAA? Ya está”, cerró Casero.