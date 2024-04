Qué es la nominación mixta y cómo afecta a la nueva placa de Gran Hermano

Gran Hermano confirmó que fulminaron al líder y le sacaron los beneficios

Gran Hermano sigue liderando el rating de la televisión argentina y gala tras gala propone nuevos desafíos, cambios y jugadas para hacerlo atractivo para la audiencia televisiva y también digital. Tras la salida por segunda vez de Catalina y el sorpresivo regresó de Coty Romero a la competencia, este jueves hubo una nueva nominación que dejó parcialmente a algunos concursantes en placa.

En ese sentido, los participantes tuvieron que nominarse entre sí dejando la casa algo divida tras la salida de la pediatra. Por un lado, Juliana (Furia) y Emmanuel dentro del grupo “Las Vizcachas” e incluso, por otro el más antiguo de “Los Bro” que incluye a Martín Ku, Bautista y Nicolás, y luego el resto de los concursantes.

Lo primero que sucedió fue que Florencia se anticipó a todos e hizo la fulminante contra Emma. “La casa va por un lado y él, siendo líder, no ayudaba con la estrategia”, explicó ya que todos tienen intención de eliminar a Juliana del reality y el participante había ganado la prueba semanal.

Florencia explicó por que uso la fulminante

Su decisión no solo hizo que Emma quede en placa sino que perdió todos los beneficios por lo que Manzana lo reemplazó y se transformó en el líder de esta semana. Acto seguido, el resto de los participantes emitieron sus respectivos votos y junto con el fulminado, Coty, Furia, Martín y Damián también quedaron a decisión del público.

Aunque eso no fue todo. Santiago del Moro le informó a los jugadores algo que ya le había adelantado a la audiencia: esta semana, la dinámica de votación será mixta. Es decir que, si bien ellos votaron de manera negativa dentro del confesionario, el público deberá elegir cuál de todos los nominados desean que continúe en el reality.

“Hagan campañas para que los voten positivamente. Es momento de pedirle a sus fans que los banquen”, les pidió el conductor del ciclo. Con este panorama, Manzana deberá decidir a quién baja de esta placa positiva y a quién sube, para finalmente conocer qué hermanitos serán los candidatos a abandonar el reality de Telefe el próximo domingo.

Emmanuel intentó descubrir quien lo fulmino

La nueva estrategia de Coty Romero para llegar a la final

A pesar de haber quedado en placa este jueves, la correntina regresó al reality con mucha sed de victoria y pese a que peligra su continuidad, Romero ya comenzó a tejer su estrategia en la casa más famosa del país. Información, alianzas y una táctica que promete causar conmoción.

“Tenía dos opciones completamente diferentes por si Emma había sido fulminado o no. Y me cagaron, porque al final termina siendo Manzana el líder y yo lo quería votar a él. Yo entré para ver, no soy de ningún grupo, voy a jugar sola, pero estoy metiendo fichas en todos y estoy tratando de ganarme la confianza de algunos porque estoy queriendo hacer algo que espero que se dé”.

En ese sentido, Coty votó a Virginia y Nicolás: “Ojalá que mis compañeros entiendan y elijan ese lado. Yo traté de darles a entender que hay veces que no mandás a placa a un jugador simplemente porque querés que quede en placa, sino porque querés que el líder lo salve y ellos a veces no tienen en cuenta eso. La quiero mandar a Virginia porque creo que Manzana lo va a salvar y van a quedar en placa Furia, Emmanuel y Mauro y una persona más”.

Coty Romero adelanta su estrategia en GH

Por último, la influencer analizó la situación y dio su perspectiva de cómo quedaría conformada la placa: “Va a ser difícil, para mí se va a ir una persona fuerte, así que mi otro voto se lo voy a dar a Nico, espero que no reciba ningún voto. Es para no sumar votos a otra persona y ojalá pueda quedar Virginia en placa”.

Pero al ver la placa final y darse cuenta que ella había quedado nominada, Coti le habló a su público y comentó: “a mí me salió para el or… lo que nominé, la gente lo sabe, me tomó de sorpresa, puede fallar en la primera vez que estoy nominando nuevamente, un desastre...”, concluyó pensando cuál será su nueva estrategia.