Soledad Silveyra habló sobre su estado de salud tras una cirugía: “Me sacaron un quiste”

A mediados de marzo, Soledad Silveyra debió suspender la temporada de la obra que protagonizaba junto a Osvaldo Laport, La fuerza del cariño, en el Teatro Comafi. De manera imprevista, en ese momento, la actriz tuvo que dejar la producción teatral y luego dio detalles sobre su estado de salud. “Estoy con una férula en la pierna y con dos semanas de reposo absoluto. La pasé muy mal con mi pierna”, explicó por aquellos días, en referencia a un accidente doméstico que le había causado ese problema.

Este jueves, Solita sorprendió con una publicación en su cuenta de Instagram, en la que se la vio saliendo de un hospital, mientras relató que había sido operada en el Sanatorio Otamendi. En diálogo con Teleshow, la actriz explicó cómo se encuentra. “Me tenían que sacar un quistecito pero estoy perfecta. La verdad estoy perfecta, ahora me voy a Italia. Estoy bien, estoy muy bien. Me dio pena lo del teatro pero bueno, qué se le va a hacer”, sostuvo.

En su posteo, que de inmediato se llenó de comentarios de apoyo de parte de sus seguidores, Silveyra relató paso a paso su despedida por el hospital. “Bueno, ya saliendo del Otamendi que me sentí muy bien cuidada, muy agradecida a todo su personal. Chau bonita”, se la escuchó saludar a una de las enfermeras mientras ella caminaba por el pasillo del sanatorio con su cámara en mano registrando toda la secuencia.

Luego, en forma graciosa se puso a hablar con un tono español. “Bueno que me voy a Italia, no me voy a España”, dijo entre risas. “El español, como la mona”, aseguró al mismo tiempo en que saludaba a otro de los empleados del nosocomio que la habían cuidado durante la recuperación de su cirugía.

Acto seguido, la actriz mantuvo un tono enigmático acerca de su cirugía. Si bien se encuentra bien de salud, no quiso dar detalles de su operación. “Hasta luego chicas, gracias por todo. Bueno, ya me voy del Otamendi operadita. No les puedo decir porque no queda muy bien decir de qué me operaron pero ya estoy muy bien.” afirmó.

Después, se refirió a su antiguo problema con la pierna, que la había obligado a suspender la temporada teatral. “Me falta mi rodilla todavía, mi cabecita un poco, pero ya estoy. Gracias a todos. Gracias Otamendi, como siempre, mi segunda casa”, se retiró contenta de poder regresar a su hogar.

Solita Silveyra recordó a su amiga China Zorrilla

En un nuevo aniversario de la fecha en la que China Zorrilla cumplía años, más precisamente el 14 de marzo, quien la recordó con unas emotivas palabras fue Soledad Silveyra. “Felicidades a mi maestra y amiga, siempre conmigo. Ahora, un gran amigo tuyo, Sebastián Spreng, nos vuelve a unir en la distancia. Los ángeles te cantarán un muy feliz cumpleaños, te amo siempre”, expresó de manera emotiva la exconductora de la primera emisión de Gran Hermano.

Como cada año, la actriz le deja un mensaje a modo de recordatorio a su íntima amiga y colega. “Posiblemente ese haya sido el mejor trabajo de mi carrera, y mucho se lo debo a ella”, reconoció Solita. “Después volvimos a trabajar de igual a igual, como actrices, en Eva y Victoria. Estuvimos cuatro años de gira con esa obra, ¡una locura! hermosa”. También compartieron muchos trabajos en televisión, interpretando distintos papeles que las hicieron muy unidas e inseparables hasta que ocurrió la muerte de la querida actriz uruguaya.