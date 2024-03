El actor Viggo Mortensen apoyó al cine argentino con un potente mensaje

Viggo Mortensen apoyó al cine argentino

Hijo de un danés y de una norteamericana, Viggo Mortensen nació en Nueva York, aunque vivió gran parte de su niñez en Buenos Aires desde que tenía dos años. Desde entonces, aunque tuvo que mudarse a Estados Unidos tras el divorcio de sus padres, el actor ama Argentina y conserva algunas costumbres típicas, como tomar mate sin azúcar y hacer dulce de leche casero. Otra de sus pasiones locales es el club San Lorenzo, del que es hincha fanático y cada vez que visita el país acude a ver los partidos de fútbol con camiseta y canciones de aliento incluidas. En varias ocasiones, durante sus películas, incluye símbolos que hablan de ese amor por el país. En sus filmes, suele aparecer vestido con los colores cuervos -azul y grana-, y en su camarín siempre cuelga un banderín de San Lorenzo. Debajo del traje con el que personificaba a Aragorn llevaba la camiseta del Beto Acosta.

En esta ocasión, a propósito de promocionar su nuevo filme, Eureka, el actor de Hollywood hizo un video promocional en el que lanzó un fuerte apoyo al cine argentino. Tras los recortes que el gobierno dispuso sobre el cine nacional, en particular al INCAA, Mortensen se refirió al tema. “Hola, soy Viggo Mortensen, uno de los actores en Eureka, la nueva película de Lisandro Alonso, que se estrena en cines argentinos ahora”, comenzó a modo de presentación. “En Argentina ir a ver cine en salas de cine siempre fue un acto sociocultural” expresó acerca de su conocimiento de la industria audiovisual. “Pero hoy se ha vuelto un acto sociopolítico imprescindible”, sostuvo demostrando su fuerte sostén al área.

Más adelante, el actor se despidió con un “fuerte abrazo” y con una promesa. “Nos vemos pronto en una sala de cine, muchas gracias”, afirmó en el video que hizo para promocionar su nueva película y también para visibilizar el problema que atraviesa el cine en Argentina.

Mortensen convivió con los fans y respondió algunas preguntas en el Festival de Cine de Morelia.

Cabe destacar que Mortensen se considera un latino en varios de los aspectos de su vida. Hace poco, hizo una defensa contundente del gallego en España. Si bien el actor habla inglés, castellano, francés y noruego, también es protector de las tradiciones y sus lenguas típicas. Por ejemplo, cuando hace cinco años estuvo como invitado al programa Late Late Show de James Corden, promocionó un video suyo explicando la tradición catalana del Caga Tió, que de inmediato se volvió viral. Cuando el presentador le preguntó si conocía alguna tradición peculiar, Mortensen respondió: “Nunca había visto nada igual, en lugar de Santa Claus tienen el Tió, en serio, creo que es una tradición precristiana”, expresó por aquellos días. Así es como, defensor de las variedades idiomáticas, el intérprete de El señor de los anillos ha participado en la campaña Aquí tamén se fala, puesta en marcha para el fomento de la lengua gallega.

Por otra parte, Mortensen no solo se expresa en una pantalla cinematográfica o en un escenario. Él mismo se considera un artista en el amplio sentido de la palabra. Esto es porque toma muy buenas fotografías, escribe poesía, hace rock experimental, dibuja y pinta. También, fundó Perceval Press, una editorial que publica poesía, arte y crítica literaria, y que se enorgullece de “jamás publicar un libro que apoyara la guerra contra Irak o la desmedida explotación de los países más ricos hacia los más pobres”, según he declarado en varias oportunidades. Él asegura que el gran éxito de su emprendimiento es no es haber vendido mucho -sus tiradas son de 500 a mil ejemplares- sino lograr un libre y enriquecedor intercambio de ideas, sentimientos, palabras e imágenes.