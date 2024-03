Así festejó su cumpleaños Toto, el hijo mayor de Florencia Peña, junto a su familia en las playas de México

Así fue el cumpleaños de Toto, el hijo mayor de Florencia Peña con su familia en México

Este sábado Toto Otero, el hijo mayor de Florencia Peña cumplió 21 años, y la actriz utilizó sus redes sociales para compartir con sus más de seis millones de seguidores imágenes y videos exclusivos del festejo que no fue en la Argentina sino en el exterior.

La celebración se llevó a cabo en Playa del Carmen, México, donde actualmente se encuentran disfrutando de sus vacaciones. En las imágenes se puede ver al cumpleañero, a Flor luciendo un espectacular vestido gris y a sus otros hijos, Juan y Felipe. También los acompañaba su marido, Ramiro Ponce de León. La familia completa posó con un arco en forma de corazón con luces led, mientras de fondo se ve un pasillo hacia la mesa y todo el plan junto al mar: soñado.

Cabe destacar que Toto es fruto de la relación anterior de la actriz con Mariano Otero. En ese momento, mientras estaba embarazada conducía El show de la tarde junto a Marley y los televidentes pudieron ser testigos de la evolución de su embarazo y posterior crecimiento. Ahora su hijo ya es mayor de edad y la protagonista de Mamma Mía! además fue madre de otros dos chicos.

Florencia Peña, junto a sus hijos y su marido festejando el cumpleaños de Toto

“Felices 21 hijo querido Toto. En qué momento pasó todo tan rápido?!”, comenzó diciendo Flor y agregó feliz por el lugar donde celebraron el cumpleaños: “Junto a la familia, celebramos su cumple en estas playas paradisíacas”. El carrete de imágenes del cumpleaños familiar con vista al mar donde cenó Flor y toda su familia cosechó todo tipo de comentarios y muchas likes.

La maternidad

Hace algunos años, en una entrevista que Flor le brindó a este medio habló de su maternidad. “No debe ser fácil ser hijo de Florencia Peña: los chicos han tenido que madurar ciertas cosas que por ahí otros chicos no han vivido de sus padres”, aseguró Peña en aquella oportunidad.

“Las mujeres somos muchas en una. Yo soy madre de tres hijos a los que amo profundamente, pero eso no es lo único que me define. Soy madre y soy actriz. Y soy la que muestra el culo en Instagram: tengo mi sensualidad. Y hablo de sexo, de la satisfacción, de que las mujeres tenemos que ir por por nuestro goce. Me permito hablar de muchas cosas porque siento que soy muchas en una“, siguió la conductora en esa nota.

Flor Peña y sus tres hijos (de izquierda a derecha: Toto, Juan y Felipe)

“Lo que nuestros hijos ven no es lo que uno dice sino lo que uno hace. Y yo empecé a observar mis acciones, lo que veían mis hijos. ¿Y está bien? Y... la verdad que sí: mis hijos ven una madre libre. Pero eso tiene un costo. Tengo un hijo que va a cumplir 18 años, uno de 11 y otro que va a cumplir tres. Los mayores son los que más reciben lo que su mamá hace, y eso siempre está criticado porque yo voy pa’ el frente, y eso tiene lo bueno y lo malo. No debe ser fácil ser hijo de Florencia Peña: los chicos han tenido que madurar ciertas cosas que por ahí otros chicos no han vivido de sus padres”, afirmó la la actriz.

—¿Te han dicho que no es fácil?

—No... Pero puedo llegar a pensarlo. El lado A de eso es que soy una madre que está a la altura de sus libertades. Y así como ellos pueden pasar por ciertas situaciones, porque “mi mamá así o asá”, lo entienden como “mi mamá es libre, esta es mi vieja”. Y yo estoy ahí para que ellos elijan qué quieren ser, cuál es su destino, desde lo sexual hasta lo que se te ocurra. Yo estoy a la altura de la circunstancia. Mis hijos respetan mi libertad porque ven a su mamá siendo feliz como es. Jamás me vienen a decir: “Esto no lo hagas, esto no lo digas”. Todo lo contrario: me aman así porque entienden que esto soy. A mí la maternidad se me critica en términos de: “Mirá lo que tus hijos tienen que soportar”. Y mis hijos están biológicamente preparados para ser mis hijos. No conocen otra madre, solo esta que soy.