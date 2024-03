Martín Baclini reapareció en medio de los rumores que relacionan a Cinthia Fernández con otro hombre

Martín Baclini, el empresario rosarino que fue pareja de Cinthia Fernández durante poco más de un año, se alejó de los medios luego de finalizar su romance con la mediática. En su momento, él se reveló como de gran ayuda para ella, quien afrontaba los diversos conflictos judiciales con Matías Defederico, quien incumplía con la cuota alimentaria de las tres hijas que tuvieron. Pero ahora Baclini reaparició y en paralelo a los rumores de romance entre Cinthia con su abogado, Roberto Castillo.

Ahora, en una entrevista para Socios del Espectáculo (El Trece) sorprendió con sus declaraciones al confesar que sigue en contacto con la panelista de Bien de Mañana (El Trece). “La verdad que en el último tiempo estuve hablando mucho con ella, porque el tema del papá de las nenas lo arrancamos juntos. Tengo sentimientos encontrados. Esa mujer se merece todo, es algo sin palabras”, comenzó diciendo sobre el reciente acuerdo judicial que logró con el exfutbolista de Huracán e Independiente.

“La verdad que pueda tener su casa, tener esa tranquilidad espiritual, porque le hacía mucho daño... Me llamó para contarme que llegó a un acuerdo. Y para mí es hermoso, porque es una forma de cerrar un ciclo que quizás hubo una diferencia de pareja, por cuestiones de la vida”, agregó el empresario al respecto.

Martín Baclini en Punta del Este, en enero de 2024 (RS Fotos)

“Cinthia para mi es familia, literal. Y ella confió mucho en mi cosas privadas de su vida. Tuvo gestos para conmigo de mucha confianza, gestos que capaz ni tu propia familia puede tener con vos. Y yo eso trato de devolvérselo, de demostrárselo con hechos. Y estando cerca de ella y aconsejándola, siempre desde un lugar muy sano, y de mucho amor, sin mezclar las cosas de pareja ni nada de eso. Siempre desde un lugar de respeto y de cariño”, agregó a continuación el rosarino sobre el vínculo que todavía lo une a la mediática.

Sin embargo, dice no estar al tanto de lo que ocurre con Chiaris, Bella y Francesca, las hijas de Cinthia, de quien él se ocupaba mucho cuando eran pareja. “No seguí con el vínculo con las hijas, no tenemos un día a día. Creo que no es lo que corresponde, tampoco, porque lo más sano es dejar que hagan su camino, no mezclar tanto todo porque son criaturas. Además yo tengo mi vida, Cinthia tiene la suya”, caracterizó Baclini.

“Cinthia me llama y le doy hasta lo que no tengo. Me muero porque la gente conozca a la verdadera Cinthia. Es sin palabra ella, las cosas que se bancó, las cosas que hizo. Cinthia es mi familia, ya pasó la etapa de amor. Pero el amor que tenemos es enorme”, agregó para dar a entender que el vínculo entre los miembros de esta ex pareja sigue siendo bueno pese a su separación. Y por otra parte, no descartó una vuelta con Cinthia. “La vida es un misterio y no soy quién para decir lo que la vida tiene para mi. Hoy estoy muy bien como estoy”, dijo.

Cinthia Fernández y Martín Baclini, cuando eran pareja

“Hoy estoy solo, y lo mejor que puedo hacer como caballero es dejarle la puerta abierta para que haga su vida, y decirle que no. Ya lo hablamos en su momento y es lo que corresponde porque sino soy un egoísta”, agregó en ese sentido Baclini.

Sin embargo, sobre el final de la nota, lanzó un dardo pícaro contra Fernández. “Cinthia, no te enojes con lo que voy a decir. Pero ella tira siempre. Me tirotea. Pero yo impoluto. Le digo: ‘Cinthia, somos familia desde otro lugar’. No sé si está de novia o no... ¿está soltera? Tan mal novio no fui yo”, cerró entre risas.