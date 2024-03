Un jugador de GH atendió el teléfono rojo: cuál fue la medida inesperada

Los jugadores de GH se rebelaron contra el telefono rojo (Video Telefe)

A tan solo horas de una nueva gala de eliminación, y a poco de que el líder de la semana hiciera su jugada, el teléfono rojo volvió a sonar en Gran Hermano. Al ver nuevamente al ‘bendito’ elemento, los jugadores se vieron revolucionados y algunos hasta hicieron campaña para no atenderlo. Sin embargo, alguien se animó a hacerlo.

Todo comenzó en la tarde de este jueves cuando los participantes se encontraron con el dispositivo, el cual es capaz de otorgar grandes beneficios o incluso perjudicar a quien lo atienda. En ese sentido, Furia y Catalina fueron las principales jugadoras que se quejaron de su presencia y hasta intentaron sumar adhesión para no atenderlo.

Lejos de esta postura, algunos hermanitos incluso elaboraron teorías de qué beneficios podría traer. “Imaginate que te dejan subir cinco personas a placa”, expresó el Chino al contar su deseo. Cuando llegó la hora de la verdad, antes de que Emmanuel hiciera su jugada, Joel fue el primero en reaccionar y atender el teléfono rojo.

Joel atendió el teléfono y ganó un beneficio (Video Telefe)

Una vez que todos volvieron al sillón, Santiago del Moro apareció en pantalla y explicó: “Tenés inmunidad para la semana próxima por haber atendido. En caso de que te quedes estas fuera de peligro. Y después para hoy vas a tener la posibilidad de subir dos jugadores a placa antes de que el líder active su beneficio. A esta placa, que ahora son tres, vas a tener que subir a dos más”.

Con esto en mente, y tras la expulsión de Isabel, Joel pensó su estrategia: “Es una decisión que tomé en base a que si hay un riesgo prefiero correrlo yo esta vez. De paso volveríamos a la misma, voy a subir a Martín y Nicolás. Sé que corro el riesgo de que me pase lo mismo, yo no cierro la placa. Prefiero correr el riesgo yo a poner a dios personas que sé que no correrían riesgo”. El joven azafato debía elegir entre los originales y los que entraron por repechaje, los recién ingresados comienzan a jugar a partir de la semana que viene.

Luego, los recién nominados dieron su postura tras encontrarse en placa. Martín: “Sí, lo esperaba”. Al tiempo que Nicolás dijo: “Si, también lo esperaba y vamos a ver si podemos bancarlo a Bauti en esta”. Con este panorama, el que ahora tenía la potestad de cambiarlo todo era Emmanuel.

Joel utilizo su beneficio y subio a dos jugadores a placa (Video Telefe)

Por primera vez en el juego, el peluquero tuvo el poder de cambiar la placa y salvar a alguien. Así las cosas, el joven decidió sacar al Chino de la placa y subir a Catalina. La pediatra había sido una de sus enemigas al comienzo del certamen, razón por la cual esta jugada puede reflotar esa discusión.

De esta manera, la placa final de nominados para este domingo quedó conformada por: Joel, Catalina, Sabrina, Bautista y Nicolás. Con las cartas sobre la mesa, los jugadores comenzaron a pensar nuevas estrategias con la intención de dirigir los votos del público a un objetivo. Fue así como Denisse y Bautista pidieron, mirando a cámara, que el público vote a la Barbie camionera. De igual manera opinó el Chino cuando la joven influencer de Trelew, Chubut le dijo ‘Sabrina al 9009: “Pasa que nunca lo hicimos, no es nuestra filosofía. Siempre nos protegimos y la gente sabe qué hacer. Me gustaría acompañarlos, estar con ellos. Estaba preparado par air a placa con ellos. Por favor banquen a los spidermans”.