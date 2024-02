Viviana Saccone: “En esta profesión, son muy pocos los que ganan millones y pueden darse el lujo de parar un tiempo y no trabajar”

Instagram

Lo primero que expresa Viviana Saccone en diálogo con Teleshow es lo feliz que está de poder trabajar cerca del mar. “Estoy muy agradecida de estar trabajando en Mar del Plata, para mí es pura felicidad que se puedan combinar trabajo y vacaciones. Yo amo el mar y me da mucho placer poder estar en la playa y a la noche hacer las funciones de teatro junto a mis compañeros”

—¿Cómo ves el rendimiento de la temporada que está transcurriendo?

—No es gloriosa, esta temporada ha sido difícil al principio, subió bastante en la segunda quincena de enero, nosotros no nos podemos quejar, nos está yendo bien, pero no es de esas temporadas que explotan. La situación en el país sabemos cómo está, no ha colaborado y seguro muchas familias tuvieron que prescindir de determinadas cosas. Es lógico, la gente está mucho más gasolera, es entendible. Es la misma situación en la que estoy yo ante otras situaciones. Entonces, la gente elige, no hace todo, va a comer a algún restaurante o va al teatro y elige qué ir a ver. Es una gran apuesta que han hecho los empresarios teatrales, en Mar del Plata hay muchísimos espectáculos, más de 300 entre espectáculos locales y los que han venido de afuera. Es un mérito que hay que tener en cuenta y recalcar que es fuente de trabajo para muchas personas y por supuesto entretenimiento para el público que disfruta y se puede permitir ir a ver algo.

—¿Te sentís más cómoda en la comedia?

—La verdad que la comedia me gusta muchísimo y es más complicado, es más difícil que hacer drama porque se tocan fibras diferentes, uno no se puede estar haciendo el gracioso, hay que estar a disposición de la situación para que la situación sea graciosa; la gente no te regala la risa, no se ríe de cualquier cosa. Lo disfruto muchísimo, una de las primeras comedias que hice fue Esperando la Carroza, pero entiendo que el público me identifica más con el drama, con las malas de las novelas.

—Te probaste en diferentes rubros sin ningún prejuicio...

—Sería buenísimo si tuviésemos un mercado como el de Estados Unidos y uno pudiera decir bueno, ¿ahora sabes qué? me quedo dos años en casa esperando que llegue ese proyecto que sueño o escribiendo ese libro que quiero hacer. Pero mientras tanto hay que comer. Estamos en un país donde por lo menos en esta profesión, son pocos los que ganan millones y pueden darse el lujo de parar el tiempo que quieran. La mayoría somos laburantes, como pasa en cualquier otro oficio, tenemos que trabajar para mantener a nuestra familia, para seguir adelante en nuestras casas. Entonces, ante una situación donde la ficción está mermando, sin pararme en el lugar de la queja, pero hay una realidad, y es que tenemos menos posibilidades de trabajar en la televisión abierta, por lo menos en ficción. Se está volcando todo a las plataformas que son internacionales, donde también es difícil meterse, entonces, si sale trabajo de otras cosas, me parece que es lícito hacerlo, además me entretiene, me gustan los desafíos, ponerme a prueba. Para mí el prestigio, pasa por la calidad y la entrega con la que uno hace las cosas. Siempre voy a tratar de hacer todo con excelencia, por ahí, es donde pasa mi éxito personal.

—¿Y también cantás?

—Bueno (se ríe) mejor decir que me gusta hacerlo, por ejemplo, el Bailando lo hice pero soy una desfachatada y lo disfruté, fue un trabajo. Ahora estoy enfocada en varios proyectos personales, tengo algo para teatro que estoy armando y al mismo tiempo escribiendo reseñas porque estoy haciendo la carrera para ser coach, que es sumamente movilizante, me encantan los desafíos y me gustaría también trabajar como coach.

—Sos inquieta...

—Muy inquieta, me parece que no somos seres rígidos, que estamos en constante cambio. Creo que la inteligencia también pasa por saber adaptarse a los cambios, a las cosas que la vida te va presentando. Hay gente que de pronto se aferra a una idea, a una creencia, a cuestiones que terminan haciéndole daño y esto aplica a todo para cualquier oficio y cualquier situación de la vida.

