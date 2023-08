Viviana Saccone enfrentó a Juan Grabois por sus declaraciones sobre el asesinato de Morena: “Avala lo que pasó”

Viviana Saccone

La conmoción por el crimen de Morena Domínguez aún está a flor de piel en todo el país, los detalles sobre los avances en la investigación tras el asesinato de la menor por parte de motochorros en Lanús son seguidos minuto a minuto, y en ese marco, el precandidato a presidente de Unión por la Patria, Juan Grabois salió a manifestarse. En un hilo de Twitter contó que el padre de la víctima pertenece al Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE).

“El asesinato de Morena de 11 años conmueve al país y a nosotros en particular porque su papá, Hugo, es nuestro compañero, integra el Movimiento de Trabajadores Excluidos y se desempeña como operario en una de las cooperativas de reciclado que fundamos e integra el sistema mixto de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires”, comenzó Grabois en su extensa carta. Además, sumó: “Su hermano se formó en el Club 16 de Agosto, uno de los clubes que fundaron nuestros compañeros en Villa Caraza”.

Tras la indignación que generó el caso, el precandidato a presidente planteó que se “comenzaron a detener a personas a mansalva, muchas sin relación alguna con el hecho”, por lo que consideró esto como un “show que ofende el duelo de los familiares de la niña y compañeros de trabajo”.

En medio de ese panorama, y tras la publicación de la extensa carta abierta, quien se refirió al tema fue la actriz Viviana Saccone, que a través de las redes sociales respondió asegurando: “Perdóneme pero usted dijo en un programa de tv que si le hubiera tocado ser cartonero saldría con un caño. Eso tiene un para qué. De alguna manera entonces avala esto que pasó. O me perdí...”.

Viviana Saccone enfrentó a través de las redes sociales a Juan Grabois (Twitter)

Las palabras de Saccone refieren a antiguos dichos de Grabois en el programa Involucrados que emitía el canal América y que conducía Mariano Iúdica. Invitado al ciclo, el dirigente explicó cómo decidió involucrarse en el trabajo social y detalló que para él, habiendo crecido en una familia de “clase media-alta”, el punto de inflexión llegó en 2001, cuando en medio de la crisis muchas personas comenzaron a recurrir a juntar cartones para ganar su sustento.

“Ahí la villa, la barriada, la Argentina sumergida se vino encima. Vinieron empujando un carrito con los pibes a cuestas a revolver tu basura”, graficó. E indicó que, ante la opción de “hacerse el boludo” o rechazarlos, o tratar de ayudar, eligió la última opción.

Las antiguas declaraciones de Juan Grabois que recordó Viviana Saccone (América)

“Primero fui a escuchar. Había mucho más para aprender que para enseñar. Si me hubiese tocado la situación de tener que salir a juntar cartones a los 17, 18 años, yo estaría choreando de caño, no laburando”, confesó para sorpresa del conductor, quien le dijo que esa no era una regla general. “Yo hablo de mí, no te estoy hablando de todos, al contrario esos pibes frente a la exclusión y la desigualdad, heroicamente, decidieron ir a revolver la basura de la clase media”, cerró Grabois en aquella charla.

Seguir leyendo: